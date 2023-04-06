https://ria.ru/20230406/plakaty-1863586624.html

Протестующие в Британии встретили Карла III с плакатами "Не мой король"

Протестующие в Британии встретили Карла III с плакатами "Не мой король" - РИА Новости, 06.04.2023

Протестующие в Британии встретили Карла III с плакатами "Не мой король"

Протестующие встретили короля Великобритании Карла III и его супругу Камиллу с плакатами с надписью "Not my king" ("Не мой король") в городе Йорк, куда... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T19:28

2023-04-06T19:28

2023-04-06T19:28

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Протестующие встретили короля Великобритании Карла III и его супругу Камиллу с плакатами с надписью "Not my king" ("Не мой король") в городе Йорк, куда британский монарх прибыл в рамках мероприятий Англиканской церкви на фоне публикации в СМИ материалов о причастности британской королевской семьи к работорговле в прошлом, сообщает газета Daily Mail. Согласно изданию, при выходе из машины королевской четы вместе с ликующими гражданами их встретила группа недовольных протестующих с плакатами, на которых было написано "Не мой король". Ранее газета Guardian сообщила, что Карл III впервые открыто поддержал изучение причастности британских монархов к торговле рабами. Издание обратилось к Букингемскому дворцу за комментарием по поводу опубликованного Guardian фото неизвестного до сих пор документа Королевской Африканской компании от 1689 года. В нем сообщалось о переводе королю Вильгельму III Оранскому дивидендов в размере 1000 фунтов стерлингов от торговли рабами (около 163 тысяч фунтов в современном эквиваленте). Эти деньги пошли на оборудование Кенсингтонского дворца Вильгельма III, нынешней резиденции принца Уэльского, но о связях дворца с работорговлей нигде не упоминается. В июне прошлого года Карл III (на тот момент принц Чарльз) уже негативно высказывался о рабстве, обращаясь к главам стран Британского Содружества наций в Руанде. Принц Уэльский Уильям выражал "глубокую скорбь об ужасающих зверствах рабства" на встрече с премьер-министром Ямайки в 2022 году. В адрес покойной королевы Елизаветы II также в свое время звучали призывы извиниться за годы рабовладельческой политики ее предков.

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в мире, великобритания, руанда, ямайка, елизавета ii, карл iii