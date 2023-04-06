Протестующие в Британии встретили Карла III с плакатами "Не мой король"
Протестующие в Британии встретили короля Карла III и его супругу плакатами "Не мой король"
© AP Photo / Jonathan BradyКороль Великобритании Карл III
© AP Photo / Jonathan Brady
Король Великобритании Карл III. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Протестующие встретили короля Великобритании Карла III и его супругу Камиллу с плакатами с надписью "Not my king" ("Не мой король") в городе Йорк, куда британский монарх прибыл в рамках мероприятий Англиканской церкви на фоне публикации в СМИ материалов о причастности британской королевской семьи к работорговле в прошлом, сообщает газета Daily Mail.
Согласно изданию, при выходе из машины королевской четы вместе с ликующими гражданами их встретила группа недовольных протестующих с плакатами, на которых было написано "Не мой король".
Ранее газета Guardian сообщила, что Карл III впервые открыто поддержал изучение причастности британских монархов к торговле рабами. Издание обратилось к Букингемскому дворцу за комментарием по поводу опубликованного Guardian фото неизвестного до сих пор документа Королевской Африканской компании от 1689 года. В нем сообщалось о переводе королю Вильгельму III Оранскому дивидендов в размере 1000 фунтов стерлингов от торговли рабами (около 163 тысяч фунтов в современном эквиваленте). Эти деньги пошли на оборудование Кенсингтонского дворца Вильгельма III, нынешней резиденции принца Уэльского, но о связях дворца с работорговлей нигде не упоминается.
В июне прошлого года Карл III (на тот момент принц Чарльз) уже негативно высказывался о рабстве, обращаясь к главам стран Британского Содружества наций в Руанде. Принц Уэльский Уильям выражал "глубокую скорбь об ужасающих зверствах рабства" на встрече с премьер-министром Ямайки в 2022 году. В адрес покойной королевы Елизаветы II также в свое время звучали призывы извиниться за годы рабовладельческой политики ее предков.