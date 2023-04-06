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Эсеры внесут в Госдуму проект об отсрочках от призыва для сотрудников ОПК - РИА Новости, 06.04.2023
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14:48 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/otsrochki-1863491781.html
Эсеры внесут в Госдуму проект об отсрочках от призыва для сотрудников ОПК
Эсеры внесут в Госдуму проект об отсрочках от призыва для сотрудников ОПК - РИА Новости, 06.04.2023
Эсеры внесут в Госдуму проект об отсрочках от призыва для сотрудников ОПК
"Справедливая Россия – За правду" внесет в Госдуму законопроект о постоянной отсрочках от призыва на срочную службу для сотрудников оборонно-промышленного... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T14:48
2023-04-06T14:48
сергей миронов
госдума рф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
армия
общество
партия "справедливая россия - за правду"
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. "Справедливая Россия – За правду" внесет в Госдуму законопроект о постоянной отсрочках от призыва на срочную службу для сотрудников оборонно-промышленного комплекса, заявил лидер партии Сергей Миронов. Миронов отметил, что такие отсрочки должны быть постоянными и действовать на период работы гражданина на оборонном предприятии. "Буквально перед весенним призывом 2023 года Минпромторг направил в Минобороны список приоритетных профессий по отсрочке от срочной службы. Ясно, что такие отсрочки должны быть не разовыми, а постоянными – на время работы гражданина на оборонных предприятиях", - добавил он.
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сергей миронов, госдума рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), армия, общество, партия "справедливая россия - за правду"
Сергей Миронов, Госдума РФ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Армия, Общество, Партия "Справедливая Россия - за правду"
Эсеры внесут в Госдуму проект об отсрочках от призыва для сотрудников ОПК

Миронов: эсеры внесут в Госдуму законопроект об отсрочках от призыва для сотрудников ОПК

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. "Справедливая Россия – За правду" внесет в Госдуму законопроект о постоянной отсрочках от призыва на срочную службу для сотрудников оборонно-промышленного комплекса, заявил лидер партии Сергей Миронов.
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"В ближайшее время мы планируем внести законопроект об отсрочках, который даст молодым людям дополнительные гарантии и стабильность, а предприятиям ОПК позволит быстрее решить проблему с кадрами", - приводит слова Миронова его пресс-служба.
Миронов отметил, что такие отсрочки должны быть постоянными и действовать на период работы гражданина на оборонном предприятии.
"Буквально перед весенним призывом 2023 года Минпромторг направил в Минобороны список приоритетных профессий по отсрочке от срочной службы. Ясно, что такие отсрочки должны быть не разовыми, а постоянными – на время работы гражданина на оборонных предприятиях", - добавил он.
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Сергей МироновГосдума РФМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)АрмияОбществоПартия "Справедливая Россия - за правду"
 
 
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