https://ria.ru/20230406/otsrochki-1863491781.html

Эсеры внесут в Госдуму проект об отсрочках от призыва для сотрудников ОПК

Эсеры внесут в Госдуму проект об отсрочках от призыва для сотрудников ОПК - РИА Новости, 06.04.2023

Эсеры внесут в Госдуму проект об отсрочках от призыва для сотрудников ОПК

"Справедливая Россия – За правду" внесет в Госдуму законопроект о постоянной отсрочках от призыва на срочную службу для сотрудников оборонно-промышленного... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T14:48

2023-04-06T14:48

2023-04-06T14:48

сергей миронов

госдума рф

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

армия

общество

партия "справедливая россия - за правду"

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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. "Справедливая Россия – За правду" внесет в Госдуму законопроект о постоянной отсрочках от призыва на срочную службу для сотрудников оборонно-промышленного комплекса, заявил лидер партии Сергей Миронов. Миронов отметил, что такие отсрочки должны быть постоянными и действовать на период работы гражданина на оборонном предприятии. "Буквально перед весенним призывом 2023 года Минпромторг направил в Минобороны список приоритетных профессий по отсрочке от срочной службы. Ясно, что такие отсрочки должны быть не разовыми, а постоянными – на время работы гражданина на оборонных предприятиях", - добавил он.

https://ria.ru/20230401/prizyv-1862106182.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сергей миронов, госдума рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), армия, общество, партия "справедливая россия - за правду"