https://ria.ru/20230406/otnosheniya-1863537955.html

Оппозиция в Молдавии выступила за сохранение дружеских отношений с Россией

Оппозиция в Молдавии выступила за сохранение дружеских отношений с Россией - РИА Новости, 06.04.2023

Оппозиция в Молдавии выступила за сохранение дружеских отношений с Россией

Оппозиционная партия "Шор" выступает за сохранение добрососедских отношений со стратегическим для Молдавии партнером - Российской Федерацией, сообщается в посте РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T17:13

2023-04-06T17:13

2023-04-06T17:13

молдавия

россия

кишинев

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КИШИНЕВ, 6 апр - РИА Новости. Оппозиционная партия "Шор" выступает за сохранение добрососедских отношений со стратегическим для Молдавии партнером - Российской Федерацией, сообщается в посте на странице политформирования в соцсети в связи датой установления дипломатических отношений между Молдавией и Россией. "Партия "Шор" твердо выступает за сохранение добрососедских отношений с нашим стратегическим партнером - Российской Федерацией. Это необходимо сделать во имя интересов обеих стран, народы которых остаются друзьями вопреки попыткам отдельных безответственных молдавских политиков услужить своим кураторам и поссориться с Россией", - говорится в сообщении. В партии отмечают, что Российская Федерация остается основным экспортным рынком молдавской сельхозпродукции. "К сожалению, отдельные безответственные политики в Кишиневе пытаются создать напряжение в молдо-российских взаимоотношениях. Результатом таких действий с криминальным оттенком являются убытки, которые несут отечественные производители. Искусственное напряжение в двухсторонних связях бьет и по благосостоянию граждан, которые вынуждены оплачивать самые высокие в регионе тарифы на энергоресурсы", - сообщается в посте в соцсети. В сообщении также говорится, 31 год назад были установлены дипломатические отношения между Молдавией и Россией, "но народы наших двух стран связывают столетия дружбы и сотрудничества". Протокол об установлении дипломатических отношений между Молдавией и Российской Федерацией был подписан в Кишиневе 6 апреля 1992 и вступил в силу в этот же день. Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.

https://ria.ru/20230327/moldaviya-1861063554.html

https://ria.ru/20230403/opros-1862654911.html

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молдавия, россия, кишинев, снг, в мире