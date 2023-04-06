Оппозиция в Молдавии выступила за сохранение дружеских отношений с Россией
Оппозиционная партия "Шор" выступила за сохранение дружеских отношений Молдавии с Россией
© Sputnik / Родион Прока
Участники акции протеста оппозиции в центре Кишинева. Архивное фото
КИШИНЕВ, 6 апр - РИА Новости. Оппозиционная партия "Шор" выступает за сохранение добрососедских отношений со стратегическим для Молдавии партнером - Российской Федерацией, сообщается в посте на странице политформирования в соцсети в связи датой установления дипломатических отношений между Молдавией и Россией.
"Партия "Шор" твердо выступает за сохранение добрососедских отношений с нашим стратегическим партнером - Российской Федерацией. Это необходимо сделать во имя интересов обеих стран, народы которых остаются друзьями вопреки попыткам отдельных безответственных молдавских политиков услужить своим кураторам и поссориться с Россией", - говорится в сообщении.
В партии отмечают, что Российская Федерация остается основным экспортным рынком молдавской сельхозпродукции.
"К сожалению, отдельные безответственные политики в Кишиневе пытаются создать напряжение в молдо-российских взаимоотношениях. Результатом таких действий с криминальным оттенком являются убытки, которые несут отечественные производители. Искусственное напряжение в двухсторонних связях бьет и по благосостоянию граждан, которые вынуждены оплачивать самые высокие в регионе тарифы на энергоресурсы", - сообщается в посте в соцсети.
В сообщении также говорится, 31 год назад были установлены дипломатические отношения между Молдавией и Россией, "но народы наших двух стран связывают столетия дружбы и сотрудничества".
Протокол об установлении дипломатических отношений между Молдавией и Российской Федерацией был подписан в Кишиневе 6 апреля 1992 и вступил в силу в этот же день.
Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.