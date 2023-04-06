Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин назвал приоритет китайской дипломатии - РИА Новости, 06.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:28 06.04.2023 (обновлено: 17:25 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/otnosheniya-1863523821.html
Си Цзиньпин назвал приоритет китайской дипломатии
Си Цзиньпин назвал приоритет китайской дипломатии - РИА Новости, 06.04.2023
Си Цзиньпин назвал приоритет китайской дипломатии
Развитие отношений с ЕС является приоритетом китайской дипломатии, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T16:28
2023-04-06T17:25
си цзиньпин
евросоюз
еврокомиссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863541709_0:254:3070:1981_1920x0_80_0_0_49b3599f0fb121bf51b4cce7e2febe6f.jpg
ПЕКИН, 6 апр – РИА Новости. Развитие отношений с ЕС является приоритетом китайской дипломатии, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен."Китай всегда рассматривал Евросоюз как стратегическую силу в международной структуре, а развитие отношений с ЕС считал приоритетным направлением китайской дипломатии", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Он также выразил готовность продолжить добрую традицию поддержания тесных контактов с ЕС, укрепления стратегического взаимного доверия."Вместе преодолевать помехи и вызовы, осуществлять функционирование двусторонних отношений на высоком уровне", - подчеркнул китайский лидер.
https://ria.ru/20230225/kitay-1854207615.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863541709_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_75e483623eae45b11ba8d53c9d5fa4df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
си цзиньпин, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Си Цзиньпин, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
Си Цзиньпин назвал приоритет китайской дипломатии

Си Цзиньпин: развитие отношений с ЕС является приоритетом китайской дипломатии

© AP Photo / Ludovic MarinПредседатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон де Ляйен в Пекине. 6 апреля 2023
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон де Ляйен в Пекине. 6 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© AP Photo / Ludovic Marin
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон де Ляйен в Пекине. 6 апреля 2023
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 6 апр – РИА Новости. Развитие отношений с ЕС является приоритетом китайской дипломатии, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.
"Китай всегда рассматривал Евросоюз как стратегическую силу в международной структуре, а развитие отношений с ЕС считал приоритетным направлением китайской дипломатии", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Он также выразил готовность продолжить добрую традицию поддержания тесных контактов с ЕС, укрепления стратегического взаимного доверия.
"Вместе преодолевать помехи и вызовы, осуществлять функционирование двусторонних отношений на высоком уровне", - подчеркнул китайский лидер.
Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
Китай сделал ставку в украинской игре
25 февраля, 08:00
 
Си ЦзиньпинЕвросоюзЕврокомиссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала