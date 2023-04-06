https://ria.ru/20230406/otnosheniya-1863523821.html
Си Цзиньпин назвал приоритет китайской дипломатии
Си Цзиньпин назвал приоритет китайской дипломатии - РИА Новости, 06.04.2023
Си Цзиньпин назвал приоритет китайской дипломатии
Развитие отношений с ЕС является приоритетом китайской дипломатии, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T16:28
2023-04-06T16:28
2023-04-06T17:25
си цзиньпин
евросоюз
еврокомиссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863541709_0:254:3070:1981_1920x0_80_0_0_49b3599f0fb121bf51b4cce7e2febe6f.jpg
ПЕКИН, 6 апр – РИА Новости. Развитие отношений с ЕС является приоритетом китайской дипломатии, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен."Китай всегда рассматривал Евросоюз как стратегическую силу в международной структуре, а развитие отношений с ЕС считал приоритетным направлением китайской дипломатии", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Он также выразил готовность продолжить добрую традицию поддержания тесных контактов с ЕС, укрепления стратегического взаимного доверия."Вместе преодолевать помехи и вызовы, осуществлять функционирование двусторонних отношений на высоком уровне", - подчеркнул китайский лидер.
https://ria.ru/20230225/kitay-1854207615.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863541709_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_75e483623eae45b11ba8d53c9d5fa4df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
си цзиньпин, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Си Цзиньпин, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
Си Цзиньпин назвал приоритет китайской дипломатии
Си Цзиньпин: развитие отношений с ЕС является приоритетом китайской дипломатии
ПЕКИН, 6 апр – РИА Новости. Развитие отношений с ЕС является приоритетом китайской дипломатии, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.
"Китай всегда рассматривал Евросоюз как стратегическую силу в международной структуре, а развитие отношений с ЕС считал приоритетным направлением китайской дипломатии", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Он также выразил готовность продолжить добрую традицию поддержания тесных контактов с ЕС, укрепления стратегического взаимного доверия.
"Вместе преодолевать помехи и вызовы, осуществлять функционирование двусторонних отношений на высоком уровне", - подчеркнул китайский лидер.
Китай сделал ставку в украинской игре