https://ria.ru/20230406/otnosheniya-1863523821.html

Си Цзиньпин назвал приоритет китайской дипломатии

Си Цзиньпин назвал приоритет китайской дипломатии - РИА Новости, 06.04.2023

Си Цзиньпин назвал приоритет китайской дипломатии

Развитие отношений с ЕС является приоритетом китайской дипломатии, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T16:28

2023-04-06T16:28

2023-04-06T17:25

си цзиньпин

евросоюз

еврокомиссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863541709_0:254:3070:1981_1920x0_80_0_0_49b3599f0fb121bf51b4cce7e2febe6f.jpg

ПЕКИН, 6 апр – РИА Новости. Развитие отношений с ЕС является приоритетом китайской дипломатии, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен."Китай всегда рассматривал Евросоюз как стратегическую силу в международной структуре, а развитие отношений с ЕС считал приоритетным направлением китайской дипломатии", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Он также выразил готовность продолжить добрую традицию поддержания тесных контактов с ЕС, укрепления стратегического взаимного доверия."Вместе преодолевать помехи и вызовы, осуществлять функционирование двусторонних отношений на высоком уровне", - подчеркнул китайский лидер.

https://ria.ru/20230225/kitay-1854207615.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

си цзиньпин, евросоюз, еврокомиссия, в мире