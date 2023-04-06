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Названы роскошные отели и курорты, которые раньше были тюрьмами - РИА Новости, 06.04.2023
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Туризм
 
03:39 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/oteli-1862743798.html
Названы роскошные отели и курорты, которые раньше были тюрьмами
Названы роскошные отели и курорты, которые раньше были тюрьмами - РИА Новости, 06.04.2023
Названы роскошные отели и курорты, которые раньше были тюрьмами
Эксперты рассказали о местах, которые имеют жуткую предысторию, но притягивают путешественников сообщает АТОР. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T03:39
2023-04-06T03:39
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Эксперты рассказали о местах, которые имеют жуткую предысторию, но притягивают путешественников сообщает АТОР.Острова Ислас-Мариас в МексикеТюрьму, расположенную на самом большом из почти пустынного архипелага Ислас-Мариас, называли мексиканским ответом Алькатрасу. Отсюда было практически невозможно сбежать из-за отдаленного расположения острова, который был окружен водами, кишащими акулами.Одним из самых знаменитых преступников, сидевших там, был Хосе Ортис Муньос. Его жертвами стали более 120 человек. В 1946 году мужчину приговорили к 30 годам тюремного заключения и отправили отбывать срок.Вплоть до 2019 года остров функционировал как тюрьма, а затем в рамках правительственного проекта его преобразовали в гламурный курорт.Теперь здесь есть роскошные мини-апартаменты, для туристов предусмотрены экскурсии с выходом на природу, прогулки по соляным шахтам, в которых заставляли когда-то трудиться заключенных. На курорте имеются рестораны, а также специально построенная вилла для отдыха путешественников.Хостел Ottawa Jail в КанадеВ центре Оттавы в Канаде есть хостел Ottawa Jail, который известен как "тюрьма на улице Николая" или "тюрьма в Оттаве". Он также превратился из места заключения в пристанище для путешественников.Тюрьму закрыли в 1972 году, и Международная ассоциация хостелов забрала здание в свое владение. Но перед этим строение, в котором находилась бывшая тюрьма, тщательно отремонтировали. Сейчас на верхнем этаже, где когда-то дожидались своей участи люди, приговоренные к смертной казни, каждый день проводятся экскурсии.Гостиница Jailhotel в ШвейцарииЭтот отель-тюрьма находится в швейцарском городе Люцерн. Здание, в котором он расположен, было построено еще в 1862 году. Вплоть до 1998 года оно эксплуатировалось в качестве тюрьмы.После тут решили сделать отель, при этом сохранив в интерьере и стилистику. На нижнем этаже здания обустроен круглосуточный бар "Алькатрас" – его название, вероятно, должно напоминать посетителям о "темной" истории этого места.Отель Malmaison в ВеликобританииЗамок был построен еще в 1071 году при Вильгельме Завоевателе, здание упоминается во времена Первой Баронской войны в Англии. В викторианскую эпоху его значительно расширили и перестроили. А с 1888 по 1996 год в нём находилась тюрьма.Сейчас здесь отель на 94 номера. Бывшая комната свиданий превратилась в роскошное помещение для отдыха, в нем размещены уютные бархатные диваны, расставлены черные бильярдные столы, есть бар, а о былом прошлом этого места напоминают лишь зарешеченные окна.Хостел "Узник" в РоссииХостел "Узник" расположен в исторической части Тобольска, на территории местного кремля. С 1855 года до 1989 года здесь находилась тюрьма строгого режима. В ней в разное время побывали писатели Владимир Короленко, Федор Достоевский, Николай Чернышевский.Сейчас под хостел отдан один из корпусов бывшей тюрьмы. Раньше это были одноместные камеры, в настоящее время в них разместили двухъярусные кровати. Этот хостел достаточно популярен у туристов, особенно в сезон – так, на лето номера бронируются заранее, за несколько месяцев вперед.
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новости - туризм, туризм, туристы, канада, мексика, ассоциация туроператоров россии (атор), великобритания, швейцария, отели
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Канада, Мексика, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Великобритания, Швейцария, Отели
Названы роскошные отели и курорты, которые раньше были тюрьмами

Эксперты назвали роскошные отели и курорты, которые раньше были тюрьмами

© РИА Новости / Александр Андреев Тобольская тюрьма, переоборудованная в музей
 Тобольская тюрьма, переоборудованная в музей - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Александр Андреев
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Эксперты рассказали о местах, которые имеют жуткую предысторию, но притягивают путешественников сообщает АТОР.

Острова Ислас-Мариас в Мексике

Тюрьму, расположенную на самом большом из почти пустынного архипелага Ислас-Мариас, называли мексиканским ответом Алькатрасу. Отсюда было практически невозможно сбежать из-за отдаленного расположения острова, который был окружен водами, кишащими акулами.
Одним из самых знаменитых преступников, сидевших там, был Хосе Ортис Муньос. Его жертвами стали более 120 человек. В 1946 году мужчину приговорили к 30 годам тюремного заключения и отправили отбывать срок.
Вплоть до 2019 года остров функционировал как тюрьма, а затем в рамках правительственного проекта его преобразовали в гламурный курорт.
© AP Photo / Rebecca BlackwellВорота с изображением Нельсона Манделы на архипелаге островов Ислас-Мариас в Мексике
Ворота с изображением Нельсона Манделы на архипелаге островов Ислас-Мариас в Мексике - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Ворота с изображением Нельсона Манделы на архипелаге островов Ислас-Мариас в Мексике
Теперь здесь есть роскошные мини-апартаменты, для туристов предусмотрены экскурсии с выходом на природу, прогулки по соляным шахтам, в которых заставляли когда-то трудиться заключенных. На курорте имеются рестораны, а также специально построенная вилла для отдыха путешественников.

Хостел Ottawa Jail в Канаде

В центре Оттавы в Канаде есть хостел Ottawa Jail, который известен как "тюрьма на улице Николая" или "тюрьма в Оттаве". Он также превратился из места заключения в пристанище для путешественников.
Тюрьму закрыли в 1972 году, и Международная ассоциация хостелов забрала здание в свое владение. Но перед этим строение, в котором находилась бывшая тюрьма, тщательно отремонтировали. Сейчас на верхнем этаже, где когда-то дожидались своей участи люди, приговоренные к смертной казни, каждый день проводятся экскурсии.
© iStock.com / mikeinlondonХостел Ottawa Jail в Канаде
Хостел Ottawa Jail в Канаде - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© iStock.com / mikeinlondon
Хостел Ottawa Jail в Канаде

Гостиница Jailhotel в Швейцарии

Этот отель-тюрьма находится в швейцарском городе Люцерн. Здание, в котором он расположен, было построено еще в 1862 году. Вплоть до 1998 года оно эксплуатировалось в качестве тюрьмы.
После тут решили сделать отель, при этом сохранив в интерьере и стилистику. На нижнем этаже здания обустроен круглосуточный бар "Алькатрас" – его название, вероятно, должно напоминать посетителям о "темной" истории этого места.
© iStock.com / beyhanyazarВид на город Люцерн, Швейцария
Вид на город Люцерн, Швейцария - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© iStock.com / beyhanyazar
Вид на город Люцерн, Швейцария

Отель Malmaison в Великобритании

Замок был построен еще в 1071 году при Вильгельме Завоевателе, здание упоминается во времена Первой Баронской войны в Англии. В викторианскую эпоху его значительно расширили и перестроили. А с 1888 по 1996 год в нём находилась тюрьма.
© iStock.com / AlphotographicОтель Malmaison в Оксфорде
Отель Malmaison в Оксфорде - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© iStock.com / Alphotographic
Отель Malmaison в Оксфорде
Сейчас здесь отель на 94 номера. Бывшая комната свиданий превратилась в роскошное помещение для отдыха, в нем размещены уютные бархатные диваны, расставлены черные бильярдные столы, есть бар, а о былом прошлом этого места напоминают лишь зарешеченные окна.

Хостел "Узник" в России

Хостел "Узник" расположен в исторической части Тобольска, на территории местного кремля. С 1855 года до 1989 года здесь находилась тюрьма строгого режима. В ней в разное время побывали писатели Владимир Короленко, Федор Достоевский, Николай Чернышевский.
© iStock.com / inside-studioНа территории Тюремного замка в Тобольске
На территории Тюремного замка в Тобольске - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© iStock.com / inside-studio
На территории Тюремного замка в Тобольске
Сейчас под хостел отдан один из корпусов бывшей тюрьмы. Раньше это были одноместные камеры, в настоящее время в них разместили двухъярусные кровати. Этот хостел достаточно популярен у туристов, особенно в сезон – так, на лето номера бронируются заранее, за несколько месяцев вперед.
Отель Malmaison Oxford castle - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
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