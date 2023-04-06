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Названы роскошные отели и курорты, которые раньше были тюрьмами

Названы роскошные отели и курорты, которые раньше были тюрьмами - РИА Новости, 06.04.2023

Названы роскошные отели и курорты, которые раньше были тюрьмами

Эксперты рассказали о местах, которые имеют жуткую предысторию, но притягивают путешественников сообщает АТОР. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T03:39

2023-04-06T03:39

2023-04-06T03:39

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Эксперты рассказали о местах, которые имеют жуткую предысторию, но притягивают путешественников сообщает АТОР.Острова Ислас-Мариас в МексикеТюрьму, расположенную на самом большом из почти пустынного архипелага Ислас-Мариас, называли мексиканским ответом Алькатрасу. Отсюда было практически невозможно сбежать из-за отдаленного расположения острова, который был окружен водами, кишащими акулами.Одним из самых знаменитых преступников, сидевших там, был Хосе Ортис Муньос. Его жертвами стали более 120 человек. В 1946 году мужчину приговорили к 30 годам тюремного заключения и отправили отбывать срок.Вплоть до 2019 года остров функционировал как тюрьма, а затем в рамках правительственного проекта его преобразовали в гламурный курорт.Теперь здесь есть роскошные мини-апартаменты, для туристов предусмотрены экскурсии с выходом на природу, прогулки по соляным шахтам, в которых заставляли когда-то трудиться заключенных. На курорте имеются рестораны, а также специально построенная вилла для отдыха путешественников.Хостел Ottawa Jail в КанадеВ центре Оттавы в Канаде есть хостел Ottawa Jail, который известен как "тюрьма на улице Николая" или "тюрьма в Оттаве". Он также превратился из места заключения в пристанище для путешественников.Тюрьму закрыли в 1972 году, и Международная ассоциация хостелов забрала здание в свое владение. Но перед этим строение, в котором находилась бывшая тюрьма, тщательно отремонтировали. Сейчас на верхнем этаже, где когда-то дожидались своей участи люди, приговоренные к смертной казни, каждый день проводятся экскурсии.Гостиница Jailhotel в ШвейцарииЭтот отель-тюрьма находится в швейцарском городе Люцерн. Здание, в котором он расположен, было построено еще в 1862 году. Вплоть до 1998 года оно эксплуатировалось в качестве тюрьмы.После тут решили сделать отель, при этом сохранив в интерьере и стилистику. На нижнем этаже здания обустроен круглосуточный бар "Алькатрас" – его название, вероятно, должно напоминать посетителям о "темной" истории этого места.Отель Malmaison в ВеликобританииЗамок был построен еще в 1071 году при Вильгельме Завоевателе, здание упоминается во времена Первой Баронской войны в Англии. В викторианскую эпоху его значительно расширили и перестроили. А с 1888 по 1996 год в нём находилась тюрьма.Сейчас здесь отель на 94 номера. Бывшая комната свиданий превратилась в роскошное помещение для отдыха, в нем размещены уютные бархатные диваны, расставлены черные бильярдные столы, есть бар, а о былом прошлом этого места напоминают лишь зарешеченные окна.Хостел "Узник" в РоссииХостел "Узник" расположен в исторической части Тобольска, на территории местного кремля. С 1855 года до 1989 года здесь находилась тюрьма строгого режима. В ней в разное время побывали писатели Владимир Короленко, Федор Достоевский, Николай Чернышевский.Сейчас под хостел отдан один из корпусов бывшей тюрьмы. Раньше это были одноместные камеры, в настоящее время в них разместили двухъярусные кровати. Этот хостел достаточно популярен у туристов, особенно в сезон – так, на лето номера бронируются заранее, за несколько месяцев вперед.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, канада, мексика, ассоциация туроператоров россии (атор), великобритания, швейцария, отели