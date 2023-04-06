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Песков: тема вывоза оружия с Украины не была главной у Путина и Лукашенко
Песков: тема вывоза оружия с Украины не была главной у Путина и Лукашенко - РИА Новости, 06.04.2023
Песков: тема вывоза оружия с Украины не была главной у Путина и Лукашенко
Тема вывоза оружия с Украины на территорию Белоруссии, которую затронул в своем выступлении президент Александр Лукашенко, не была в числе главных тем... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T17:27
2023-04-06T17:27
2023-04-06T17:28
россия
украина
белоруссия
александр лукашенко
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Тема вывоза оружия с Украины на территорию Белоруссии, которую затронул в своем выступлении президент Александр Лукашенко, не была в числе главных тем обсуждения Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "То, о чем вы говорите, это было совсем не главной темой сегодняшнего заседания. Речь шла все-таки главным образом о богатой палитре наших союзнических отношений", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать слова Лукашенко. В ходе встречи Лукашенко заявил, что с Украины в Белоруссию потоком идет оружие.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, белоруссия, александр лукашенко, дмитрий песков
Россия, Украина, Белоруссия, Александр Лукашенко, Дмитрий Песков
Песков: тема вывоза оружия с Украины не была главной у Путина и Лукашенко
Песков: затронутая Лукашенко тема вывоза оружия с Украины не была главной на встрече
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Тема вывоза оружия с Украины на территорию Белоруссии, которую затронул в своем выступлении президент Александр Лукашенко, не была в числе главных тем обсуждения Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"То, о чем вы говорите, это было совсем не главной темой сегодняшнего заседания. Речь шла все-таки главным образом о богатой палитре наших союзнических отношений", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать слова Лукашенко.
В ходе встречи Лукашенко заявил, что с Украины в Белоруссию потоком идет оружие.
Лукашенко заявил об эффективности системы обороны Союзного государства