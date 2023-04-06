https://ria.ru/20230406/oruzhie-1863543212.html

Песков: тема вывоза оружия с Украины не была главной у Путина и Лукашенко

Песков: тема вывоза оружия с Украины не была главной у Путина и Лукашенко - РИА Новости, 06.04.2023

Песков: тема вывоза оружия с Украины не была главной у Путина и Лукашенко

Тема вывоза оружия с Украины на территорию Белоруссии, которую затронул в своем выступлении президент Александр Лукашенко, не была в числе главных тем... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T17:27

2023-04-06T17:27

2023-04-06T17:28

россия

украина

белоруссия

александр лукашенко

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Тема вывоза оружия с Украины на территорию Белоруссии, которую затронул в своем выступлении президент Александр Лукашенко, не была в числе главных тем обсуждения Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "То, о чем вы говорите, это было совсем не главной темой сегодняшнего заседания. Речь шла все-таки главным образом о богатой палитре наших союзнических отношений", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать слова Лукашенко. В ходе встречи Лукашенко заявил, что с Украины в Белоруссию потоком идет оружие.

https://ria.ru/20230406/oborony-1863504637.html

россия

украина

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, белоруссия, александр лукашенко, дмитрий песков