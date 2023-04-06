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Россия ответит на размещение американского ядерного оружия в Европе - РИА Новости, 06.04.2023
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16:42 06.04.2023 (обновлено: 17:01 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/oruzhie-1863529577.html
Россия ответит на размещение американского ядерного оружия в Европе
Россия ответит на размещение американского ядерного оружия в Европе - РИА Новости, 06.04.2023
Россия ответит на размещение американского ядерного оружия в Европе
Россия будет соответствующим образом отвечать на размещение американского ядерного оружия на базах в Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T16:42
2023-04-06T17:01
безопасность
россия
европа
дмитрий песков
нато
сша
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россия будет соответствующим образом отвечать на размещение американского ядерного оружия на базах в Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вызывает", - сказал он журналистам в ответ на вопрос, вызывает ли этот факт обеспокоенность в Кремле.На вопрос, как Россия будет отвечать на это, Песков ответил: "Соответствующе".
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безопасность, россия, европа, дмитрий песков, нато, сша
Безопасность, Россия, Европа, Дмитрий Песков, НАТО, США
Россия ответит на размещение американского ядерного оружия в Европе

Песков: Россия соответствующим образом ответит на размещение ядерного оружия США в Европе

© Фото : U.S. ArmyАмериканские военные на базе в Германии
Американские военные на базе в Германии - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© Фото : U.S. Army
Американские военные на базе в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россия будет соответствующим образом отвечать на размещение американского ядерного оружия на базах в Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вызывает", - сказал он журналистам в ответ на вопрос, вызывает ли этот факт обеспокоенность в Кремле.
На вопрос, как Россия будет отвечать на это, Песков ответил: "Соответствующе".
Флаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
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БезопасностьРоссияЕвропаДмитрий ПесковНАТОСША
 
 
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