https://ria.ru/20230406/oruzhie-1863529577.html

Россия ответит на размещение американского ядерного оружия в Европе

Россия ответит на размещение американского ядерного оружия в Европе - РИА Новости, 06.04.2023

Россия ответит на размещение американского ядерного оружия в Европе

Россия будет соответствующим образом отвечать на размещение американского ядерного оружия на базах в Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T16:42

2023-04-06T16:42

2023-04-06T17:01

безопасность

россия

европа

дмитрий песков

нато

сша

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россия будет соответствующим образом отвечать на размещение американского ядерного оружия на базах в Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вызывает", - сказал он журналистам в ответ на вопрос, вызывает ли этот факт обеспокоенность в Кремле.На вопрос, как Россия будет отвечать на это, Песков ответил: "Соответствующе".

https://ria.ru/20230404/nato-1862511613.html

россия

европа

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, европа, дмитрий песков, нато, сша