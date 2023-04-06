https://ria.ru/20230406/oruzhie-1863529577.html
Россия ответит на размещение американского ядерного оружия в Европе
Россия ответит на размещение американского ядерного оружия в Европе - РИА Новости, 06.04.2023
Россия ответит на размещение американского ядерного оружия в Европе
Россия будет соответствующим образом отвечать на размещение американского ядерного оружия на базах в Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T16:42
2023-04-06T16:42
2023-04-06T17:01
безопасность
россия
европа
дмитрий песков
нато
сша
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россия будет соответствующим образом отвечать на размещение американского ядерного оружия на базах в Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вызывает", - сказал он журналистам в ответ на вопрос, вызывает ли этот факт обеспокоенность в Кремле.На вопрос, как Россия будет отвечать на это, Песков ответил: "Соответствующе".
https://ria.ru/20230404/nato-1862511613.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, европа, дмитрий песков, нато, сша
Безопасность, Россия, Европа, Дмитрий Песков, НАТО, США
Россия ответит на размещение американского ядерного оружия в Европе
Песков: Россия соответствующим образом ответит на размещение ядерного оружия США в Европе
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россия будет соответствующим образом отвечать на размещение американского ядерного оружия на базах в Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вызывает", - сказал он журналистам в ответ на вопрос, вызывает ли этот факт обеспокоенность в Кремле.
На вопрос, как Россия будет отвечать на это, Песков ответил: "Соответствующе".
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