https://ria.ru/20230406/oruzhie-1863525189.html
На ВГС не обсуждали размещение ядерного оружия в Белоруссии, заявил Песков
На ВГС не обсуждали размещение ядерного оружия в Белоруссии, заявил Песков - РИА Новости, 06.04.2023
На ВГС не обсуждали размещение ядерного оружия в Белоруссии, заявил Песков
Речи о размещении российского стратегического ядерного оружия на заседании Высшего Госсовета Союзного государства не шло, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T16:32
2023-04-06T16:32
2023-04-06T16:39
союзное государство
безопасность
белоруссия
россия
дмитрий песков
владимир путин
александр лукашенко
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Речи о размещении российского стратегического ядерного оружия на заседании Высшего Госсовета Союзного государства не шло, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20230406/oruzhie-1863493397.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белоруссия, россия, дмитрий песков, владимир путин, александр лукашенко
Союзное государство, Безопасность, Белоруссия, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Александр Лукашенко
На ВГС не обсуждали размещение ядерного оружия в Белоруссии, заявил Песков
Представитель Кремля Песков: речи о размещении ядерного оружия в Белоруссии на ВГС не шло