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На ВГС не обсуждали размещение ядерного оружия в Белоруссии, заявил Песков - РИА Новости, 06.04.2023
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16:32 06.04.2023 (обновлено: 16:39 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/oruzhie-1863525189.html
На ВГС не обсуждали размещение ядерного оружия в Белоруссии, заявил Песков
На ВГС не обсуждали размещение ядерного оружия в Белоруссии, заявил Песков - РИА Новости, 06.04.2023
На ВГС не обсуждали размещение ядерного оружия в Белоруссии, заявил Песков
Речи о размещении российского стратегического ядерного оружия на заседании Высшего Госсовета Союзного государства не шло, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T16:32
2023-04-06T16:39
союзное государство
безопасность
белоруссия
россия
дмитрий песков
владимир путин
александр лукашенко
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Речи о размещении российского стратегического ядерного оружия на заседании Высшего Госсовета Союзного государства не шло, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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безопасность, белоруссия, россия, дмитрий песков, владимир путин, александр лукашенко
Союзное государство, Безопасность, Белоруссия, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Александр Лукашенко
На ВГС не обсуждали размещение ядерного оружия в Белоруссии, заявил Песков

Представитель Кремля Песков: речи о размещении ядерного оружия в Белоруссии на ВГС не шло

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Речи о размещении российского стратегического ядерного оружия на заседании Высшего Госсовета Союзного государства не шло, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Я не могу сказать, в какой степени это обсуждалось на вчерашней беседе - беседа действительно была очень продолжительной, но сегодня об этом речи не шло", - сказал Песков.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
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Вчера, 14:51
 
Союзное государствоБезопасностьБелоруссияРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
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