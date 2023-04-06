https://ria.ru/20230406/orden-1863352993.html

В России предложили вернуть орден Красной Звезды с одним условием

В России предложили вернуть орден Красной Звезды с одним условием - РИА Новости, 06.04.2023

В России предложили вернуть орден Красной Звезды с одним условием

Самую массовую военную награду Советского Союза — орден Красной Звезды — сегодня было бы целесообразно переучредить и поменять надпись "Пролетарии всех стран,... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T00:09

2023-04-06T00:09

2023-04-06T10:23

ссср

донбасс

вьетнам

российское военно-историческое общество (рвио)

т-34

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152020/19/1520201967_0:71:1574:956_1920x0_80_0_0_5fa69042d218502afebadb00320ffb60.jpg

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Самую массовую военную награду Советского Союза — орден Красной Звезды — сегодня было бы целесообразно переучредить и поменять надпись "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" на более актуальный сегодняшнему времени лозунг, считает научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. Ровно 93 года назад, 6 апреля 1930 года, Центральный исполнительный комитет (ЦИК) СССР учредил орден Красной Звезды, первым кавалером которого стал командующий Особой Дальневосточной армии Василий Блюхер за разгром китайских войск (Китайская республика) в конфликте на Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД). Эта военная награда стала самой массовой в истории СССР: только за годы Великой Отечественной войны было присвоено более 2,5 миллионов этих орденов, всего — боле 3,8 миллиона. Историк подчеркнул, что данное решение было бы справедливым и уместным. По его мнению, возвращение самой массовой и любимой многими поколениями военнослужащих награды стало бы восстановлением исторической справедливости, которое бы при этом не воспринималось как реверанс в сторону коммунистической идеологии. Научный директор РВИО отметил, что смена надписи на звезде не стала бы первой трансформацией облика награды. Так, на первых орденах Красной Звезды изображался красноармеец в буденовке и ботинках с обмотками, впоследствии с развитием Вооруженных сил СССР солдат "переобулся" в сапоги. Значимость награды Говоря о причинах учреждения ордена Красной звезды, историк отметил, что первая награда советского государства (орден Красного Знамени) присуждалась исключительно за заслуги на поле боя, однако часто граждане проявляли героизм и в иных обстоятельствах, при этом с не меньшим риском для жизни. Собеседник агентства подчеркнул, что сегодня обновленным орденом Красной Звезды могли бы награждать не только военнослужащих, но и работников оборонных предприятий и волонтеров, доставляющих гуманитарную помощь на Донбасс с риском для своих жизней. Массовый героизм По мнению Мягкова, "астрономическое" количество врученных орденов Красной Звезды наглядно свидетельствует о массовом героизме Советского народа и никак не "обесценивает" данную награду. Историк напомнил, что среди удостоенных этой награды были даже шестикратные кавалеры ордена Красной Звезды. Речь идет о заслуженном летчике СССР Филиппе Оноприенко, который в годы ВОВ воевал под Курском, участвовал в Корейской войне, испытывал боевые самолеты, и о полковнике Василии Силантьеве, получившем "звезды" за спасение танкиста из подбитого Т-34, форсирование Днепра, взятие Берлина и другие подвиги.

https://sn.ria.ru/20230329/uchebnik-1861564545.html

https://ria.ru/20230328/kniga-1861263167.html

https://ria.ru/20230323/ukraina-1859956565.html

https://ria.ru/20230227/rvio-1854471050.html

ссср

донбасс

вьетнам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ссср, донбасс, вьетнам, российское военно-историческое общество (рвио), т-34, общество