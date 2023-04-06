https://ria.ru/20230406/orden-1863352993.html
В России предложили вернуть орден Красной Звезды с одним условием
В России предложили вернуть орден Красной Звезды с одним условием - РИА Новости, 06.04.2023
В России предложили вернуть орден Красной Звезды с одним условием
Самую массовую военную награду Советского Союза — орден Красной Звезды — сегодня было бы целесообразно переучредить и поменять надпись "Пролетарии всех стран,... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T00:09
2023-04-06T00:09
2023-04-06T10:23
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Самую массовую военную награду Советского Союза — орден Красной Звезды — сегодня было бы целесообразно переучредить и поменять надпись "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" на более актуальный сегодняшнему времени лозунг, считает научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. Ровно 93 года назад, 6 апреля 1930 года, Центральный исполнительный комитет (ЦИК) СССР учредил орден Красной Звезды, первым кавалером которого стал командующий Особой Дальневосточной армии Василий Блюхер за разгром китайских войск (Китайская республика) в конфликте на Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД). Эта военная награда стала самой массовой в истории СССР: только за годы Великой Отечественной войны было присвоено более 2,5 миллионов этих орденов, всего — боле 3,8 миллиона. Историк подчеркнул, что данное решение было бы справедливым и уместным. По его мнению, возвращение самой массовой и любимой многими поколениями военнослужащих награды стало бы восстановлением исторической справедливости, которое бы при этом не воспринималось как реверанс в сторону коммунистической идеологии. Научный директор РВИО отметил, что смена надписи на звезде не стала бы первой трансформацией облика награды. Так, на первых орденах Красной Звезды изображался красноармеец в буденовке и ботинках с обмотками, впоследствии с развитием Вооруженных сил СССР солдат "переобулся" в сапоги. Значимость награды Говоря о причинах учреждения ордена Красной звезды, историк отметил, что первая награда советского государства (орден Красного Знамени) присуждалась исключительно за заслуги на поле боя, однако часто граждане проявляли героизм и в иных обстоятельствах, при этом с не меньшим риском для жизни. Собеседник агентства подчеркнул, что сегодня обновленным орденом Красной Звезды могли бы награждать не только военнослужащих, но и работников оборонных предприятий и волонтеров, доставляющих гуманитарную помощь на Донбасс с риском для своих жизней. Массовый героизм По мнению Мягкова, "астрономическое" количество врученных орденов Красной Звезды наглядно свидетельствует о массовом героизме Советского народа и никак не "обесценивает" данную награду. Историк напомнил, что среди удостоенных этой награды были даже шестикратные кавалеры ордена Красной Звезды. Речь идет о заслуженном летчике СССР Филиппе Оноприенко, который в годы ВОВ воевал под Курском, участвовал в Корейской войне, испытывал боевые самолеты, и о полковнике Василии Силантьеве, получившем "звезды" за спасение танкиста из подбитого Т-34, форсирование Днепра, взятие Берлина и другие подвиги.
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ссср, донбасс, вьетнам, российское военно-историческое общество (рвио), т-34, общество
СССР, Донбасс, Вьетнам, Российское военно-историческое общество (РВИО), Т-34, Общество
В России предложили вернуть орден Красной Звезды с одним условием
Мягков: орден Красной Звезды нужно вернуть, поменяв лозунг "Пролетарии всех стран…"
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Самую массовую военную награду Советского Союза — орден Красной Звезды — сегодня было бы целесообразно переучредить и поменять надпись "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" на более актуальный сегодняшнему времени лозунг, считает научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
Ровно 93 года назад, 6 апреля 1930 года, Центральный исполнительный комитет (ЦИК) СССР учредил орден Красной Звезды, первым кавалером которого стал командующий Особой Дальневосточной армии Василий Блюхер за разгром китайских войск (Китайская республика) в конфликте на Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД).
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Эта военная награда стала самой массовой в истории СССР: только за годы Великой Отечественной войны было присвоено более 2,5 миллионов этих орденов, всего — боле 3,8 миллиона.
«
"Последний орден Красной Звезды был присужден в декабре 1991 года. Да, СССР давно распался, сейчас наша страна называется по-другому, но я считаю, что сегодня стоило бы подумать о том, чтобы вернуть эту награду, сменив надпись "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" на какой-либо актуальный сегодняшнему времени лозунг", — сказал Мягков РИА Новости.
Историк подчеркнул, что данное решение было бы справедливым и уместным. По его мнению, возвращение самой массовой и любимой многими поколениями военнослужащих награды стало бы восстановлением исторической справедливости, которое бы при этом не воспринималось как реверанс в сторону коммунистической идеологии.
«
"Наши военные самолеты и башни Кремля до сих пор украшают красные звезды, и никаких вопросов это не вызывает", — сказал собеседник агентства.
Научный директор РВИО
отметил, что смена надписи на звезде не стала бы первой трансформацией облика награды. Так, на первых орденах Красной Звезды изображался красноармеец в буденовке и ботинках с обмотками, впоследствии с развитием Вооруженных сил СССР
солдат "переобулся" в сапоги.
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Говоря о причинах учреждения ордена Красной звезды, историк отметил, что первая награда советского государства (орден Красного Знамени) присуждалась исключительно за заслуги на поле боя, однако часто граждане проявляли героизм и в иных обстоятельствах, при этом с не меньшим риском для жизни.
«
"Речь идет, например, об отваге, проявленной при задержании диверсантов на границе, разминировании местности. Бывали случаи, когда эту награду присуждали летчикам, которым удалось спасти самолет при вынужденной посадке без шасси. После окончания Великой Отечественной войны в статут ордена были внесены дополнения — теперь его стали вручать за выслугу лет (15 лет безупречной службы)", — рассказал Мягков.
Собеседник агентства подчеркнул, что сегодня обновленным орденом Красной Звезды могли бы награждать не только военнослужащих, но и работников оборонных предприятий и волонтеров, доставляющих гуманитарную помощь на Донбасс
с риском для своих жизней.
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По мнению Мягкова, "астрономическое" количество врученных орденов Красной Звезды наглядно свидетельствует о массовом героизме Советского народа и никак не "обесценивает" данную награду.
«
"То, что за 60 лет вручили так много "красных звезд", ни в коем случае не является обесцениванием этой награды — спросите у ныне живущих ветеранов, будь то бывшие военные специалисты, работавшие во Вьетнаме, или "афганцы", любой из них скажет вам, что этот орден является для них особенным", — отметил собеседник агентства.
Историк напомнил, что среди удостоенных этой награды были даже шестикратные кавалеры ордена Красной Звезды. Речь идет о заслуженном летчике СССР Филиппе Оноприенко, который в годы ВОВ воевал под Курском, участвовал в Корейской войне, испытывал боевые самолеты, и о полковнике Василии Силантьеве, получившем "звезды" за спасение танкиста из подбитого Т-34, форсирование Днепра
, взятие Берлина
и другие подвиги.
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