https://ria.ru/20230406/oon-1863540070.html

Омбудсмен ДНР назвала выступление в ООН попыткой донести правду о Донбассе

Омбудсмен ДНР назвала выступление в ООН попыткой донести правду о Донбассе - РИА Новости, 06.04.2023

Омбудсмен ДНР назвала выступление в ООН попыткой донести правду о Донбассе

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила РИА Новости, что ее выступление на площадке ООН в среду было попыткой донести миру правду о том, что происходит в Донбассе. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T17:19

2023-04-06T17:19

2023-04-06T17:19

в мире

донбасс

украина

россия

дарья морозова

оон

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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила РИА Новости, что ее выступление на площадке ООН в среду было попыткой донести миру правду о том, что происходит в Донбассе. По ее словам, это особенно важно в условиях, когда Украина и ее кураторы ведут беспринципную информационную войну. "Я не испытываю иллюзий, что вдруг случится чудо и западные страны внезапно прозреют. Но мы привели факты и были услышаны, а уже реакция хорошо покажет, кто есть кто в вопросах гуманитарного права и просто морали", - добавила уполномоченный по правам человека в ДНР. Морозова назвала верхом цинизма то, что Украина и Запад используют в целях информационной войны детей, спасенных из зоны боевых действий, где украинские военнослужащие фактически использовали мирное население в качестве "живого щита". "Еще раз подчеркну – никаких украинских детей в Донбассе нет с 2014 года. С момента, когда жители региона проголосовали за государственную самостоятельность Донецкой и Луганской Народных Республик", - сказала собеседница агентства. Ранее Россия организовала встречу СБ ООН по теме "Дети и вооруженный конфликт: украинский кризис. Эвакуация детей из зоны конфликта". В ходе заседания уполномоченный при президенте России по правам ребенка Львова-Белова выступала несколько раз по видеосвязи. В моменты, когда она брала слово, ряд западных дипломатов, в том числе представители Британии, США, Албании, Мальты выходили из зала.

https://ria.ru/20230404/vstrecha-1863033384.html

https://ria.ru/20230405/deti-1863310427.html

донбасс

украина

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донбасс, украина, россия, дарья морозова, оон