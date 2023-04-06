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Омбудсмен ДНР назвала выступление в ООН попыткой донести правду о Донбассе - РИА Новости, 06.04.2023
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17:19 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/oon-1863540070.html
Омбудсмен ДНР назвала выступление в ООН попыткой донести правду о Донбассе
Омбудсмен ДНР назвала выступление в ООН попыткой донести правду о Донбассе - РИА Новости, 06.04.2023
Омбудсмен ДНР назвала выступление в ООН попыткой донести правду о Донбассе
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила РИА Новости, что ее выступление на площадке ООН в среду было попыткой донести миру правду о том, что происходит в Донбассе. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T17:19
2023-04-06T17:19
в мире
донбасс
украина
россия
дарья морозова
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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила РИА Новости, что ее выступление на площадке ООН в среду было попыткой донести миру правду о том, что происходит в Донбассе. По ее словам, это особенно важно в условиях, когда Украина и ее кураторы ведут беспринципную информационную войну. "Я не испытываю иллюзий, что вдруг случится чудо и западные страны внезапно прозреют. Но мы привели факты и были услышаны, а уже реакция хорошо покажет, кто есть кто в вопросах гуманитарного права и просто морали", - добавила уполномоченный по правам человека в ДНР. Морозова назвала верхом цинизма то, что Украина и Запад используют в целях информационной войны детей, спасенных из зоны боевых действий, где украинские военнослужащие фактически использовали мирное население в качестве "живого щита". "Еще раз подчеркну – никаких украинских детей в Донбассе нет с 2014 года. С момента, когда жители региона проголосовали за государственную самостоятельность Донецкой и Луганской Народных Республик", - сказала собеседница агентства. Ранее Россия организовала встречу СБ ООН по теме "Дети и вооруженный конфликт: украинский кризис. Эвакуация детей из зоны конфликта". В ходе заседания уполномоченный при президенте России по правам ребенка Львова-Белова выступала несколько раз по видеосвязи. В моменты, когда она брала слово, ряд западных дипломатов, в том числе представители Британии, США, Албании, Мальты выходили из зала.
https://ria.ru/20230404/vstrecha-1863033384.html
https://ria.ru/20230405/deti-1863310427.html
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в мире, донбасс, украина, россия, дарья морозова, оон
В мире, Донбасс, Украина, Россия, Дарья Морозова, ООН
Омбудсмен ДНР назвала выступление в ООН попыткой донести правду о Донбассе

Омбудсмен ДНР Морозова назвала выступление в ООН попыткой донести миру правду о Донбассе

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова
Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила РИА Новости, что ее выступление на площадке ООН в среду было попыткой донести миру правду о том, что происходит в Донбассе.
По ее словам, это особенно важно в условиях, когда Украина и ее кураторы ведут беспринципную информационную войну.
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
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4 апреля, 21:36
"Я не испытываю иллюзий, что вдруг случится чудо и западные страны внезапно прозреют. Но мы привели факты и были услышаны, а уже реакция хорошо покажет, кто есть кто в вопросах гуманитарного права и просто морали", - добавила уполномоченный по правам человека в ДНР.
Морозова назвала верхом цинизма то, что Украина и Запад используют в целях информационной войны детей, спасенных из зоны боевых действий, где украинские военнослужащие фактически использовали мирное население в качестве "живого щита".
"Еще раз подчеркну – никаких украинских детей в Донбассе нет с 2014 года. С момента, когда жители региона проголосовали за государственную самостоятельность Донецкой и Луганской Народных Республик", - сказала собеседница агентства.
Ранее Россия организовала встречу СБ ООН по теме "Дети и вооруженный конфликт: украинский кризис. Эвакуация детей из зоны конфликта". В ходе заседания уполномоченный при президенте России по правам ребенка Львова-Белова выступала несколько раз по видеосвязи. В моменты, когда она брала слово, ряд западных дипломатов, в том числе представители Британии, США, Албании, Мальты выходили из зала.
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