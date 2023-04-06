Омбудсмен ДНР назвала выступление в ООН попыткой донести правду о Донбассе
Омбудсмен ДНР Морозова назвала выступление в ООН попыткой донести миру правду о Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова
Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила РИА Новости, что ее выступление на площадке ООН в среду было попыткой донести миру правду о том, что происходит в Донбассе.
По ее словам, это особенно важно в условиях, когда Украина и ее кураторы ведут беспринципную информационную войну.
"Я не испытываю иллюзий, что вдруг случится чудо и западные страны внезапно прозреют. Но мы привели факты и были услышаны, а уже реакция хорошо покажет, кто есть кто в вопросах гуманитарного права и просто морали", - добавила уполномоченный по правам человека в ДНР.
Морозова назвала верхом цинизма то, что Украина и Запад используют в целях информационной войны детей, спасенных из зоны боевых действий, где украинские военнослужащие фактически использовали мирное население в качестве "живого щита".
"Еще раз подчеркну – никаких украинских детей в Донбассе нет с 2014 года. С момента, когда жители региона проголосовали за государственную самостоятельность Донецкой и Луганской Народных Республик", - сказала собеседница агентства.
Ранее Россия организовала встречу СБ ООН по теме "Дети и вооруженный конфликт: украинский кризис. Эвакуация детей из зоны конфликта". В ходе заседания уполномоченный при президенте России по правам ребенка Львова-Белова выступала несколько раз по видеосвязи. В моменты, когда она брала слово, ряд западных дипломатов, в том числе представители Британии, США, Албании, Мальты выходили из зала.