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Украинские военные обстреляли Донецк и Пантелеймоновку
Украинские военные обстреляли Донецк и Пантелеймоновку - РИА Новости, 06.04.2023
Украинские военные обстреляли Донецк и Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка и поселок Пантелеймоновка, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за полтора часа,... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T20:33
2023-04-06T20:33
2023-04-06T20:33
специальная военная операция на украине
в мире
кировский район
донецкая народная республика
нато
сцкк
донецк
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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка и поселок Пантелеймоновка, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за полтора часа, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.30 - населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 19.50 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале представительства. Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, кировский район, донецкая народная республика, нато, сцкк, донецк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировский район, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК, Донецк
Украинские военные обстреляли Донецк и Пантелеймоновку
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили восемь снарядов по Донецку и Пантелеймоновке