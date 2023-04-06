https://ria.ru/20230406/obstrel-1863588937.html

При обстреле Лисичанска погибли три мирных жителя

При обстреле Лисичанска погибли три мирных жителя - РИА Новости, 06.04.2023

При обстреле Лисичанска погибли три мирных жителя

Три мирных жителя погибли, один получил ранение при обстреле автобусной остановки в Лисичанске в ЛНР, сообщили в представительстве республики в Совместном... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T19:36

2023-04-06T19:36

2023-04-06T20:16

специальная военная операция на украине

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нато

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ЛУГАНСК, 6 апр - РИА Новости. Три мирных жителя погибли, один получил ранение при обстреле автобусной остановки в Лисичанске в ЛНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее представительство сообщило, что обстрел Лисичанска был зафиксирован в 14.30.Город Лисичанск находится вблизи линии фронта в ЛНР и регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

лисичанск

украина

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в мире, луганская народная республика, сцкк, лисичанск, украина, нато