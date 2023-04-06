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При обстреле Лисичанска погибли три мирных жителя - РИА Новости, 06.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:36 06.04.2023 (обновлено: 20:16 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/obstrel-1863588937.html
При обстреле Лисичанска погибли три мирных жителя
При обстреле Лисичанска погибли три мирных жителя - РИА Новости, 06.04.2023
При обстреле Лисичанска погибли три мирных жителя
Три мирных жителя погибли, один получил ранение при обстреле автобусной остановки в Лисичанске в ЛНР, сообщили в представительстве республики в Совместном... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T19:36
2023-04-06T20:16
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
сцкк
лисичанск
украина
нато
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ЛУГАНСК, 6 апр - РИА Новости. Три мирных жителя погибли, один получил ранение при обстреле автобусной остановки в Лисичанске в ЛНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее представительство сообщило, что обстрел Лисичанска был зафиксирован в 14.30.Город Лисичанск находится вблизи линии фронта в ЛНР и регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
лисичанск
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в мире, луганская народная республика, сцкк, лисичанск, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, СЦКК, Лисичанск, Украина, НАТО
При обстреле Лисичанска погибли три мирных жителя

При обстреле Лисичанска в ЛНР погибли три мирных жителя, один получил ранение

© пресс-служба администрации города ЛисичанскаПоследствия обстрела автобусной остановки в Лисичанске со стороны ВСУ. Кадр видео
Последствия обстрела автобусной остановки в Лисичанске со стороны ВСУ. Кадр видео
© пресс-служба администрации города Лисичанска
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ЛУГАНСК, 6 апр - РИА Новости. Три мирных жителя погибли, один получил ранение при обстреле автобусной остановки в Лисичанске в ЛНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Вооруженные формирования Украины обстреляли автобусную остановку в населенном пункте Лисичанск с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (один снаряд). Погибли три мирных жителя, один человек ранен, поврежден пассажирский автобус", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Ранее представительство сообщило, что обстрел Лисичанска был зафиксирован в 14.30.
Город Лисичанск находится вблизи линии фронта в ЛНР и регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаСЦККЛисичанскУкраинаНАТО
 
 
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