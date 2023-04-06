При обстреле Лисичанска погибли три мирных жителя
При обстреле Лисичанска в ЛНР погибли три мирных жителя, один получил ранение
© пресс-служба администрации города ЛисичанскаПоследствия обстрела автобусной остановки в Лисичанске со стороны ВСУ. Кадр видео
ЛУГАНСК, 6 апр - РИА Новости. Три мирных жителя погибли, один получил ранение при обстреле автобусной остановки в Лисичанске в ЛНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Вооруженные формирования Украины обстреляли автобусную остановку в населенном пункте Лисичанск с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (один снаряд). Погибли три мирных жителя, один человек ранен, поврежден пассажирский автобус", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Ранее представительство сообщило, что обстрел Лисичанска был зафиксирован в 14.30.
Город Лисичанск находится вблизи линии фронта в ЛНР и регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.