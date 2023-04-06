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США осудили обстрелы по Израилю и признали право страны на самооборону
США осудили обстрелы по Израилю и признали право страны на самооборону - РИА Новости, 06.04.2023
США осудили обстрелы по Израилю и признали право страны на самооборону
США осуждают ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа и Ливана, признают его право на оборону, заявил представитель госдепартамента Ведант Патель. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T19:19
2023-04-06T19:19
2023-04-06T19:19
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ВАШИНГТОН, 6 апр – РИА Новости. США осуждают ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа и Ливана, признают его право на оборону, заявил представитель госдепартамента Ведант Патель. "Мы осуждаем запуск ракет из Ливана и сектора Газа по Израилю. Наша приверженность безопасности Израиля нерушима. Мы признаем, что у Израиля есть легитимное право защищать себя против всех форм агрессии", - сказал он на брифинге для СМИ. На приграничные районы Израиля ранее в четверг обрушились несколько десятков ракет, которые, предположительно, были выпущены палестинскими боевиками, базирующимися в секторе Газа и Ливане. Обстрелы последовали за резонансными арабо-израильскими столкновениями у мечетей Храмовой горы в Иерусалиме.
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в мире, израиль, ливан, сша
В мире, Израиль, Ливан, США
США осудили обстрелы по Израилю и признали право страны на самооборону
Госдеп США осудил обстрелы по Израилю и признал право страны на самооборону