https://ria.ru/20230406/obstrel-1863583765.html

США осудили обстрелы по Израилю и признали право страны на самооборону

США осудили обстрелы по Израилю и признали право страны на самооборону - РИА Новости, 06.04.2023

США осудили обстрелы по Израилю и признали право страны на самооборону

США осуждают ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа и Ливана, признают его право на оборону, заявил представитель госдепартамента Ведант Патель. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T19:19

2023-04-06T19:19

2023-04-06T19:19

в мире

израиль

ливан

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863515586_0:255:959:794_1920x0_80_0_0_ed25cb590ec96a89b29aae61f29458ff.jpg

ВАШИНГТОН, 6 апр – РИА Новости. США осуждают ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа и Ливана, признают его право на оборону, заявил представитель госдепартамента Ведант Патель. "Мы осуждаем запуск ракет из Ливана и сектора Газа по Израилю. Наша приверженность безопасности Израиля нерушима. Мы признаем, что у Израиля есть легитимное право защищать себя против всех форм агрессии", - сказал он на брифинге для СМИ. На приграничные районы Израиля ранее в четверг обрушились несколько десятков ракет, которые, предположительно, были выпущены палестинскими боевиками, базирующимися в секторе Газа и Ливане. Обстрелы последовали за резонансными арабо-израильскими столкновениями у мечетей Храмовой горы в Иерусалиме.

https://ria.ru/20230406/operatsii-1863542221.html

израиль

ливан

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, ливан, сша