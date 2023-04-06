https://ria.ru/20230406/obstrel-1863536733.html

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО - РИА Новости, 06.04.2023

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО

Украинские войска в 16.50 обстреляли Калининский и Буденновский районы Донецка из РСЗО, выпустив четыре ракеты, сообщили в представительстве республики в... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T17:08

2023-04-06T17:08

2023-04-06T17:13

специальная военная операция на украине

буденновский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

украина

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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Украинские войска в 16.50 обстреляли Калининский и Буденновский районы Донецка из РСЗО, выпустив четыре ракеты, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.50 - населенный пункт Константиновка - город Донецк (Калининский и Буденновский районы): выпущено четыре ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.Тип РСЗО и последствия обстрела пока не сообщаются.

https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html

буденновский район

донецк

донецкая народная республика

украина

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буденновский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия, украина