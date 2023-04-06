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Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО - РИА Новости, 06.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:08 06.04.2023 (обновлено: 17:13 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/obstrel-1863536733.html
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО - РИА Новости, 06.04.2023
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО
Украинские войска в 16.50 обстреляли Калининский и Буденновский районы Донецка из РСЗО, выпустив четыре ракеты, сообщили в представительстве республики в... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T17:08
2023-04-06T17:13
специальная военная операция на украине
буденновский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
украина
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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Украинские войска в 16.50 обстреляли Калининский и Буденновский районы Донецка из РСЗО, выпустив четыре ракеты, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.50 - населенный пункт Константиновка - город Донецк (Калининский и Буденновский районы): выпущено четыре ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.Тип РСЗО и последствия обстрела пока не сообщаются.
https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html
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буденновский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия, украина
Специальная военная операция на Украине, Буденновский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия, Украина
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Калининский и Буденновский районы Донецка из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда РСЗО, найденный после обстрела ВСУ Калининского района Донецка
Фрагмент снаряда РСЗО, найденный после обстрела ВСУ Калининского района Донецка - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагмент снаряда РСЗО, найденный после обстрела ВСУ Калининского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Украинские войска в 16.50 обстреляли Калининский и Буденновский районы Донецка из РСЗО, выпустив четыре ракеты, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.50 - населенный пункт Константиновка - город Донецк (Калининский и Буденновский районы): выпущено четыре ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
Тип РСЗО и последствия обстрела пока не сообщаются.
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