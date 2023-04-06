https://ria.ru/20230406/nepal-1863363462.html
Непал рассчитывает на обмены визитами с Россией, заявил посол
Непал рассчитывает на обмены визитами с Россией, заявил посол - РИА Новости, 06.04.2023
Непал рассчитывает на обмены визитами с Россией, заявил посол
Непал рассчитывает на обмены визитами на высоком уровне с Россией для того, чтобы также решить вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между странами,... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T05:20
2023-04-06T05:20
2023-04-06T05:20
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Непал рассчитывает на обмены визитами на высоком уровне с Россией для того, чтобы также решить вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между странами, заявил РИА Новости посол Непала в РФ Милан Радж Туладхар. "Надеюсь, между Непалом и РФ состоятся обмены (визитами) на высоком уровне, и мы начнем новые проекты. Но пока мы не добились большого прогресса, мы все еще работаем над этим (возобновлением прямого авиасообщения между странами - ред.)", - сказал Туладхар. Ранее посол в интервью РИА Новости заявил, что Непал ведет переговоры о возобновлении прямых рейсов из России в Катманду. Он также отмечал, что Непал надеется на то, что президент России Владимир Путин сможет посетить Непал в 2023 году, рассчитывая, что график поможет ему сделать это в рамках визита в Азию, когда он отправится на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Индию. Дипломат также подчеркнул, что Катманду ожидает и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, если он посетит Китай или Индию.
https://ria.ru/20230404/vetnam-1862822490.html
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в мире, непал, россия, катманду, владимир путин, сергей лавров, шос
В мире, Непал, Россия, Катманду, Владимир Путин, Сергей Лавров, ШОС
Непал рассчитывает на обмены визитами с Россией, заявил посол
Посол Туладхар: Непал рассчитывает на обмены визитами с Россией на высоком уровне