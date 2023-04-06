https://ria.ru/20230406/neftedobycha-1863578040.html

В США заявили, что Байден должен прекратить вредить нефтедобыче

В США заявили, что Байден должен прекратить вредить нефтедобыче - РИА Новости, 06.04.2023

В США заявили, что Байден должен прекратить вредить нефтедобыче

Президент США Джо Байден должен прекратить проведение разрушительной энергетической политики, которая вредит производству нефти в стране, заявила РИА Новости... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T19:02

2023-04-06T19:02

2023-04-06T19:07

цены на нефть

сша

джо байден

опек

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755654839_0:230:3232:2048_1920x0_80_0_0_89d58e36fde2ba3ce1f3ac4cc24d549c.jpg

ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден должен прекратить проведение разрушительной энергетической политики, которая вредит производству нефти в стране, заявила РИА Новости председатель Техасской железнодорожной комиссии, выполняющей функции нефтяного регулятора, Кристи Краддик на фоне решения ОПЕК+ снизить нефтедобычу. "Байден должен остановить свою разрушительную энергетическую политику, которая вредит внутреннему производству (нефти)", - сообщила она. Краддик добавила, что глава Белого дома также должен дать возможность американским операторам, в особенности техасским, производить больше энергоносителей. В понедельник министерский комитет ОПЕК+ объявил о сокращении добычи нефти на 1,66 миллиона баррелей в сутки с начала мая и до конца года.

https://ria.ru/20230403/rezervy-1862779077.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цены на нефть, сша, джо байден, опек