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В США заявили, что Байден должен прекратить вредить нефтедобыче - РИА Новости, 06.04.2023
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19:02 06.04.2023 (обновлено: 19:07 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/neftedobycha-1863578040.html
В США заявили, что Байден должен прекратить вредить нефтедобыче
В США заявили, что Байден должен прекратить вредить нефтедобыче - РИА Новости, 06.04.2023
В США заявили, что Байден должен прекратить вредить нефтедобыче
Президент США Джо Байден должен прекратить проведение разрушительной энергетической политики, которая вредит производству нефти в стране, заявила РИА Новости... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T19:02
2023-04-06T19:07
цены на нефть
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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден должен прекратить проведение разрушительной энергетической политики, которая вредит производству нефти в стране, заявила РИА Новости председатель Техасской железнодорожной комиссии, выполняющей функции нефтяного регулятора, Кристи Краддик на фоне решения ОПЕК+ снизить нефтедобычу. "Байден должен остановить свою разрушительную энергетическую политику, которая вредит внутреннему производству (нефти)", - сообщила она. Краддик добавила, что глава Белого дома также должен дать возможность американским операторам, в особенности техасским, производить больше энергоносителей. В понедельник министерский комитет ОПЕК+ объявил о сокращении добычи нефти на 1,66 миллиона баррелей в сутки с начала мая и до конца года.
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цены на нефть, сша, джо байден, опек
Цены на нефть, США, Джо Байден, ОПЕК
В США заявили, что Байден должен прекратить вредить нефтедобыче

Нефтяной регулятор Техаса заявил, что Байден должен прекратить вредить нефтедобыче в США

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден должен прекратить проведение разрушительной энергетической политики, которая вредит производству нефти в стране, заявила РИА Новости председатель Техасской железнодорожной комиссии, выполняющей функции нефтяного регулятора, Кристи Краддик на фоне решения ОПЕК+ снизить нефтедобычу.
"Байден должен остановить свою разрушительную энергетическую политику, которая вредит внутреннему производству (нефти)", - сообщила она.
Краддик добавила, что глава Белого дома также должен дать возможность американским операторам, в особенности техасским, производить больше энергоносителей.
В понедельник министерский комитет ОПЕК+ объявил о сокращении добычи нефти на 1,66 миллиона баррелей в сутки с начала мая и до конца года.
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