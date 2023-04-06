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В пяти регионах России возможны наводнения из-за заторов льда - РИА Новости, 06.04.2023
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02:51 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/navodneniya-1863359526.html
В пяти регионах России возможны наводнения из-за заторов льда
В пяти регионах России возможны наводнения из-за заторов льда - РИА Новости, 06.04.2023
В пяти регионах России возможны наводнения из-за заторов льда
Образование опасных заторов льда на реках может привести на этой неделе к наводнениям на территории пяти регионов трех федеральных округов страны, предупреждает РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T02:51
2023-04-06T02:51
происшествия
россия
вологодская область
алтайский край
внии гочс
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Образование опасных заторов льда на реках может привести на этой неделе к наводнениям на территории пяти регионов трех федеральных округов страны, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "Высокий риск формирования опасных заторов льда с подтоплением низменных участков местности существует на реках Мста, Ловать, Паша и Оять в Новгородской, Ленинградской, Тверской, Вологодской областях и на реках бассейна Уссури в Приморском крае", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Отмечается, что аналогичные риски также есть на малых реках Алтайского края и Хакасии. Кроме того, высока вероятность подтопления объектов инфраструктуры склоновыми стоками воды в Красноярском, Забайкальском краях, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Иркутской областях. Ранее сообщалось, что толщина льда на реках европейской территории России составляет от 10 до 60 сантиметров. В Сибирском и Дальневосточном федеральных округах — от 48 сантиметров до 1 метра, а в Якутии, на севере Красноярского края и Ханты-Мансийском автономном округе — почти полтора метра.
https://ria.ru/20230405/vodokhranilischa-1863058982.html
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вологодская область
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происшествия, россия, вологодская область, алтайский край, внии гочс
Происшествия, Россия, Вологодская область, Алтайский край, ВНИИ ГОЧС
В пяти регионах России возможны наводнения из-за заторов льда

ВНИИ ГОЧС: опасные заторы льда грозят наводнениями в пяти регионах России

© РИА Новости / Данила Назаров | Перейти в медиабанкУчастки в Саранске, подтопленные вследствие разлива реки Инсар
Участки в Саранске, подтопленные вследствие разлива реки Инсар - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Данила Назаров
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Участки в Саранске, подтопленные вследствие разлива реки Инсар. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Образование опасных заторов льда на реках может привести на этой неделе к наводнениям на территории пяти регионов трех федеральных округов страны, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"Высокий риск формирования опасных заторов льда с подтоплением низменных участков местности существует на реках Мста, Ловать, Паша и Оять в Новгородской, Ленинградской, Тверской, Вологодской областях и на реках бассейна Уссури в Приморском крае", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
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Отмечается, что аналогичные риски также есть на малых реках Алтайского края и Хакасии. Кроме того, высока вероятность подтопления объектов инфраструктуры склоновыми стоками воды в Красноярском, Забайкальском краях, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Иркутской областях.
Ранее сообщалось, что толщина льда на реках европейской территории России составляет от 10 до 60 сантиметров. В Сибирском и Дальневосточном федеральных округах — от 48 сантиметров до 1 метра, а в Якутии, на севере Красноярского края и Ханты-Мансийском автономном округе — почти полтора метра.
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