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Российские ученые обнаружили изменения в мозге, возникающие при стрессе - РИА Новости, 06.04.2023
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Наука
 
09:00 06.04.2023 (обновлено: 10:02 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/nauka-1863276703.html
Российские ученые обнаружили изменения в мозге, возникающие при стрессе
Российские ученые обнаружили изменения в мозге, возникающие при стрессе - РИА Новости, 06.04.2023
Российские ученые обнаружили изменения в мозге, возникающие при стрессе
Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) изменяет работу мозга мышей и препятствует образованию у них новых нервных клеток. К такому выводу пришли... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T09:00
2023-04-06T10:02
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
биология
россия
балтийский федеральный университет
калининград
мыши
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) изменяет работу мозга мышей и препятствует образованию у них новых нервных клеток. К такому выводу пришли ученые Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ имени И. Канта) по итогам эксперимента на лабораторных животных с разными генетическими особенностями. Результаты исследования опубликованы в Current Issues in Molecular Biology.Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) может возникнуть после переживания объектом травмирующих событий, например, действий насильственного характера. Чаще всего ПТСР фиксируют у участников боевых действий, когда человека буквально преследует критическая ситуация из прошлого даже в спокойной обстановке и безопасности, пояснили в БФУ имени И. Канта.Причины подверженности ПТСР одних людей и устойчивости к нему других, а также молекулярные и клеточные изменения, которые происходят в мозге при ПТСР, не установлены до сих пор, и в мировом научном сообществе этим темам уделяется особое внимание, добавили в БФУ имени И. Канта.Более того, продолжила она, изменения в мозге в ответ на ПТСР обнаружились только у лабораторных мышей. Вероятная причина таких различий — генетика. Лабораторных (линейных) мышей скрещивают друг с другом поколениями, то есть это систематические близкородственные связи. В итоге они все имеют один набор генов в отличие от диких, генотип которых намного богаче. Поэтому у последних защитные механизмы от пролонгированного стресса развиты, а у искусственно выведенных грызунов такая система отсутствует.Нельзя исключать и влияние среды обитания животных, лабораторные живут в стесненных условиях, если сравнивать с дикими животными. А разнообразие социальных контактов и наличие условий для физической активности стимулируют работу мозга, подчеркнули в вузе."Отдельно мы изучали влияние ПТСР на функционирование гиппокампа у мышей. Это структура мозга, которая отвечает за память, в частности за пространственную. Также в ней происходит нейрогенез, образуются новые нервные клетки, и, как подтвердили наши исследования, у линейных мышей с ПТСР этих клеток значительно меньше", — обратила внимание Тучина.Из-за длительного стресса в этой структуре мозга вырабатывается избыточное количество иммунных молекул (цитокинов), которые мешают нервным клеткам нормально работать, и тогда заболевание может прогрессировать, дополнила она.Также ученые определили, что в гиппокампе линейных мышей с ПТСР изменяется функционирование клеток глии, которые питают нейроны и осуществляют иммунную защиту. Есть предположение, что нарушения функций мозга при посттравматическом расстройстве происходят из-за неправильной работы глии, считают в университете.Если развитие этого психического состояния зависит от разнообразия генома и условий среды обитания у грызунов, это должно быть верно и для человека. Однако для точного определения нужны комплексные генетические исследования, уверена специалист."Изменения в мозге, наблюдаемые у мышей с ПТСР, вероятно, имеют место и у человека, а значит, нейрогенез и клетки глии гиппокампа могут быть интересными терапевтическими мишенями для лечения этого расстройства у людей", — предположила ученый.В вузе планируют провести исследования по изучению эффекта уже известных лекарственных препаратов на функции глии при ПТСР, а также изучить конкретные генетические комбинации, которые предрасполагают к развитию расстройства.Если удастся выявить гены, отвечающие за "иммунитет" к посттравматическому стрессовому расстройству, и выявить его в человеческом организме, то при необходимости человек сможет узнать свою уязвимость к заболеванию, подчеркнула Тучина.Исследование выполнено в рамках стратегического проекта "Когнитивное долголетие" федерального проекта "Приоритет-2030".
https://ria.ru/20230302/ptsr-1855438460.html
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навигатор абитуриента, университетская наука, биология, россия, балтийский федеральный университет, калининград, мыши
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, биология, Россия, Балтийский федеральный университет, Калининград, Мыши

Российские ученые обнаружили изменения в мозге, возникающие при стрессе

© iStock.com / MarquesPhotographyЛабораторные мыши
Лабораторные мыши - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© iStock.com / MarquesPhotography
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) изменяет работу мозга мышей и препятствует образованию у них новых нервных клеток. К такому выводу пришли ученые Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ имени И. Канта) по итогам эксперимента на лабораторных животных с разными генетическими особенностями. Результаты исследования опубликованы в Current Issues in Molecular Biology.
Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) может возникнуть после переживания объектом травмирующих событий, например, действий насильственного характера. Чаще всего ПТСР фиксируют у участников боевых действий, когда человека буквально преследует критическая ситуация из прошлого даже в спокойной обстановке и безопасности, пояснили в БФУ имени И. Канта.
Причины подверженности ПТСР одних людей и устойчивости к нему других, а также молекулярные и клеточные изменения, которые происходят в мозге при ПТСР, не установлены до сих пор, и в мировом научном сообществе этим темам уделяется особое внимание, добавили в БФУ имени И. Канта.
«

"Мы исследовали развитие ПТСР у двух групп мышей: диких и лабораторных. Оказалось, что дикие в моделируемых условиях вообще не подвержены расстройству, а у всех лабораторных обнаруживалось тревожное поведение", — рассказала руководитель научной группы лаборатории синтетической биологии БФУ имени И. Канта по изучению нейроглиальных взаимодействий, кандидат биологических наук Оксана Тучина.

Более того, продолжила она, изменения в мозге в ответ на ПТСР обнаружились только у лабораторных мышей. Вероятная причина таких различий — генетика. Лабораторных (линейных) мышей скрещивают друг с другом поколениями, то есть это систематические близкородственные связи. В итоге они все имеют один набор генов в отличие от диких, генотип которых намного богаче. Поэтому у последних защитные механизмы от пролонгированного стресса развиты, а у искусственно выведенных грызунов такая система отсутствует.
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Нельзя исключать и влияние среды обитания животных, лабораторные живут в стесненных условиях, если сравнивать с дикими животными. А разнообразие социальных контактов и наличие условий для физической активности стимулируют работу мозга, подчеркнули в вузе.
"Отдельно мы изучали влияние ПТСР на функционирование гиппокампа у мышей. Это структура мозга, которая отвечает за память, в частности за пространственную. Также в ней происходит нейрогенез, образуются новые нервные клетки, и, как подтвердили наши исследования, у линейных мышей с ПТСР этих клеток значительно меньше", — обратила внимание Тучина.
Из-за длительного стресса в этой структуре мозга вырабатывается избыточное количество иммунных молекул (цитокинов), которые мешают нервным клеткам нормально работать, и тогда заболевание может прогрессировать, дополнила она.
© Фото : Оксана Тучина, БФУ им. И. КантаУстойчивая к стрессу дикая мышь в лабиринте
Устойчивая к стрессу дикая мышь в лабиринте
Устойчивая к стрессу дикая мышь в лабиринте
© Фото : Оксана Тучина, БФУ им. И. Канта
1 из 3
© Фото : Оксана Тучина, БФУ им. И. КантаУстойчивая к стрессу дикая мышь в лабиринте
Устойчивая к стрессу дикая мышь в лабиринте
Устойчивая к стрессу дикая мышь в лабиринте
© Фото : Оксана Тучина, БФУ им. И. Канта
2 из 3
© Фото : Оксана Тучина, БФУ им. И. КантаУстойчивая к стрессу дикая мышь в лабиринте
Устойчивая к стрессу дикая мышь в лабиринте
Устойчивая к стрессу дикая мышь в лабиринте
© Фото : Оксана Тучина, БФУ им. И. Канта
3 из 3
Устойчивая к стрессу дикая мышь в лабиринте
© Фото : Оксана Тучина, БФУ им. И. Канта
1 из 3
Устойчивая к стрессу дикая мышь в лабиринте
© Фото : Оксана Тучина, БФУ им. И. Канта
2 из 3
Устойчивая к стрессу дикая мышь в лабиринте
© Фото : Оксана Тучина, БФУ им. И. Канта
3 из 3
Также ученые определили, что в гиппокампе линейных мышей с ПТСР изменяется функционирование клеток глии, которые питают нейроны и осуществляют иммунную защиту. Есть предположение, что нарушения функций мозга при посттравматическом расстройстве происходят из-за неправильной работы глии, считают в университете.
Если развитие этого психического состояния зависит от разнообразия генома и условий среды обитания у грызунов, это должно быть верно и для человека. Однако для точного определения нужны комплексные генетические исследования, уверена специалист.
"Изменения в мозге, наблюдаемые у мышей с ПТСР, вероятно, имеют место и у человека, а значит, нейрогенез и клетки глии гиппокампа могут быть интересными терапевтическими мишенями для лечения этого расстройства у людей", — предположила ученый.
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В вузе планируют провести исследования по изучению эффекта уже известных лекарственных препаратов на функции глии при ПТСР, а также изучить конкретные генетические комбинации, которые предрасполагают к развитию расстройства.
Если удастся выявить гены, отвечающие за "иммунитет" к посттравматическому стрессовому расстройству, и выявить его в человеческом организме, то при необходимости человек сможет узнать свою уязвимость к заболеванию, подчеркнула Тучина.
Исследование выполнено в рамках стратегического проекта "Когнитивное долголетие" федерального проекта "Приоритет-2030".
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НаукаНавигатор абитуриентаУниверситетская наукабиологияРоссияБалтийский федеральный университетКалининградМыши
 
 
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