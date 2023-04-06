Российские ученые обнаружили изменения в мозге, возникающие при стрессе

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) изменяет работу мозга мышей и препятствует образованию у них новых нервных клеток. К такому выводу пришли ученые Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ имени И. Канта) по итогам эксперимента на лабораторных животных с разными генетическими особенностями. Результаты исследования опубликованы в Current Issues in Molecular Biology.Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) может возникнуть после переживания объектом травмирующих событий, например, действий насильственного характера. Чаще всего ПТСР фиксируют у участников боевых действий, когда человека буквально преследует критическая ситуация из прошлого даже в спокойной обстановке и безопасности, пояснили в БФУ имени И. Канта.Причины подверженности ПТСР одних людей и устойчивости к нему других, а также молекулярные и клеточные изменения, которые происходят в мозге при ПТСР, не установлены до сих пор, и в мировом научном сообществе этим темам уделяется особое внимание, добавили в БФУ имени И. Канта.Более того, продолжила она, изменения в мозге в ответ на ПТСР обнаружились только у лабораторных мышей. Вероятная причина таких различий — генетика. Лабораторных (линейных) мышей скрещивают друг с другом поколениями, то есть это систематические близкородственные связи. В итоге они все имеют один набор генов в отличие от диких, генотип которых намного богаче. Поэтому у последних защитные механизмы от пролонгированного стресса развиты, а у искусственно выведенных грызунов такая система отсутствует.Нельзя исключать и влияние среды обитания животных, лабораторные живут в стесненных условиях, если сравнивать с дикими животными. А разнообразие социальных контактов и наличие условий для физической активности стимулируют работу мозга, подчеркнули в вузе."Отдельно мы изучали влияние ПТСР на функционирование гиппокампа у мышей. Это структура мозга, которая отвечает за память, в частности за пространственную. Также в ней происходит нейрогенез, образуются новые нервные клетки, и, как подтвердили наши исследования, у линейных мышей с ПТСР этих клеток значительно меньше", — обратила внимание Тучина.Из-за длительного стресса в этой структуре мозга вырабатывается избыточное количество иммунных молекул (цитокинов), которые мешают нервным клеткам нормально работать, и тогда заболевание может прогрессировать, дополнила она.Также ученые определили, что в гиппокампе линейных мышей с ПТСР изменяется функционирование клеток глии, которые питают нейроны и осуществляют иммунную защиту. Есть предположение, что нарушения функций мозга при посттравматическом расстройстве происходят из-за неправильной работы глии, считают в университете.Если развитие этого психического состояния зависит от разнообразия генома и условий среды обитания у грызунов, это должно быть верно и для человека. Однако для точного определения нужны комплексные генетические исследования, уверена специалист."Изменения в мозге, наблюдаемые у мышей с ПТСР, вероятно, имеют место и у человека, а значит, нейрогенез и клетки глии гиппокампа могут быть интересными терапевтическими мишенями для лечения этого расстройства у людей", — предположила ученый.В вузе планируют провести исследования по изучению эффекта уже известных лекарственных препаратов на функции глии при ПТСР, а также изучить конкретные генетические комбинации, которые предрасполагают к развитию расстройства.Если удастся выявить гены, отвечающие за "иммунитет" к посттравматическому стрессовому расстройству, и выявить его в человеческом организме, то при необходимости человек сможет узнать свою уязвимость к заболеванию, подчеркнула Тучина.Исследование выполнено в рамках стратегического проекта "Когнитивное долголетие" федерального проекта "Приоритет-2030".
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) изменяет работу мозга мышей и препятствует образованию у них новых нервных клеток. К такому выводу пришли ученые Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ имени И. Канта) по итогам эксперимента на лабораторных животных с разными генетическими особенностями. Результаты исследования опубликованы в Current Issues in Molecular Biology.
Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) может возникнуть после переживания объектом травмирующих событий, например, действий насильственного характера. Чаще всего ПТСР фиксируют у участников боевых действий, когда человека буквально преследует критическая ситуация из прошлого даже в спокойной обстановке и безопасности, пояснили в БФУ имени И. Канта.
Причины подверженности ПТСР одних людей и устойчивости к нему других, а также молекулярные и клеточные изменения, которые происходят в мозге при ПТСР, не установлены до сих пор, и в мировом научном сообществе этим темам уделяется особое внимание, добавили в БФУ имени И. Канта.
«
"Мы исследовали развитие ПТСР у двух групп мышей: диких и лабораторных. Оказалось, что дикие в моделируемых условиях вообще не подвержены расстройству, а у всех лабораторных обнаруживалось тревожное поведение", — рассказала руководитель научной группы лаборатории синтетической биологии БФУ имени И. Канта по изучению нейроглиальных взаимодействий, кандидат биологических наук Оксана Тучина.
Более того, продолжила она, изменения в мозге в ответ на ПТСР обнаружились только у лабораторных мышей. Вероятная причина таких различий — генетика. Лабораторных (линейных) мышей скрещивают друг с другом поколениями, то есть это систематические близкородственные связи. В итоге они все имеют один набор генов в отличие от диких, генотип которых намного богаче. Поэтому у последних защитные механизмы от пролонгированного стресса развиты, а у искусственно выведенных грызунов такая система отсутствует.
"Многие психотравмы, как и раны, заживают сами". Что такое ПТСР?
2 марта, 14:00
Нельзя исключать и влияние среды обитания животных, лабораторные живут в стесненных условиях, если сравнивать с дикими животными. А разнообразие социальных контактов и наличие условий для физической активности стимулируют работу мозга, подчеркнули в вузе.
"Отдельно мы изучали влияние ПТСР на функционирование гиппокампа у мышей. Это структура мозга, которая отвечает за память, в частности за пространственную. Также в ней происходит нейрогенез, образуются новые нервные клетки, и, как подтвердили наши исследования, у линейных мышей с ПТСР этих клеток значительно меньше", — обратила внимание Тучина.
Из-за длительного стресса в этой структуре мозга вырабатывается избыточное количество иммунных молекул (цитокинов), которые мешают нервным клеткам нормально работать, и тогда заболевание может прогрессировать, дополнила она.
Также ученые определили, что в гиппокампе линейных мышей с ПТСР изменяется функционирование клеток глии, которые питают нейроны и осуществляют иммунную защиту. Есть предположение, что нарушения функций мозга при посттравматическом расстройстве происходят из-за неправильной работы глии, считают в университете.
Если развитие этого психического состояния зависит от разнообразия генома и условий среды обитания у грызунов, это должно быть верно и для человека. Однако для точного определения нужны комплексные генетические исследования, уверена специалист.
"Изменения в мозге, наблюдаемые у мышей с ПТСР, вероятно, имеют место и у человека, а значит, нейрогенез и клетки глии гиппокампа могут быть интересными терапевтическими мишенями для лечения этого расстройства у людей", — предположила ученый.
В России открыли механизмы лечения посттравматического расстройства
16 января, 03:00
В вузе планируют провести исследования по изучению эффекта уже известных лекарственных препаратов на функции глии при ПТСР, а также изучить конкретные генетические комбинации, которые предрасполагают к развитию расстройства.
Если удастся выявить гены, отвечающие за "иммунитет" к посттравматическому стрессовому расстройству, и выявить его в человеческом организме, то при необходимости человек сможет узнать свою уязвимость к заболеванию, подчеркнула Тучина.
Исследование выполнено в рамках стратегического проекта "Когнитивное долголетие" федерального проекта "Приоритет-2030".
Разработка из России поможет выявить болезни головного мозга
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.