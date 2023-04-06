https://ria.ru/20230406/natsproekt-1863402957.html

В райцентре Липецкой области благоустроят три сквера по нацпроекту

В райцентре Липецкой области благоустроят три сквера по нацпроекту - РИА Новости, 06.04.2023

В райцентре Липецкой области благоустроят три сквера по нацпроекту

В городе Грязи Липецкой области благоустроят три сквера в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T10:59

2023-04-06T10:59

2023-04-06T10:59

липецкая область

игорь артамонов

грязи

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ЛИПЕЦК, 6 апр – РИА Новости. В городе Грязи Липецкой области благоустроят три сквера в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, будут благоустроены скверы на улицах Гагарина, Станционной и 50 лет Победы. Здесь смонтируют новое освещение, проведут озеленение территории, установят малые архитектурные формы, а также создадут зоны для игр и отдыха. За благоустройство данных объектов проголосовали жители города.Артамонов отметил, что впереди у жителей региона новый этап общероссийского голосования за объекты благоустройства на единой онлайн-платформе. Он пройдёт с 15 апреля по 31 мая. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в перечень территорий для благоустройства в 2024 году."Жители региона активно участвуют в общероссийском голосовании, благодаря этому в первую очередь благоустраиваются те общественные пространства, которые наиболее востребованы. Уверен, что в этом году липчане также активно включатся в процесс и выберут территории, которые в следующем году преобразятся", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230405/trudoustroystvo-1863216487.html

грязи

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Артем Смирнов

игорь артамонов, грязи