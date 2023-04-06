https://ria.ru/20230406/napadenie-1863530654.html

МИД Израиля призвал мировое сообщество осудить атаку территории страны

МИД Израиля призвал мировое сообщество осудить атаку территории страны - РИА Новости, 06.04.2023

МИД Израиля призвал мировое сообщество осудить атаку территории страны

Глава МИД Израиля Эли Коэн в своем Twitter призвал мировое сообщество четко осудить нападения на Израиль в свете масштабного ракетного обстрела севера страны со РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T16:45

2023-04-06T16:45

2023-04-06T16:45

в мире

израиль

ливан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863528619_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_e2d0caaff9a983c706739a3698ebd100.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 апр - РИА Новости. Глава МИД Израиля Эли Коэн в своем Twitter призвал мировое сообщество четко осудить нападения на Израиль в свете масштабного ракетного обстрела севера страны со стороны Ливана. "Первый день Песаха. Пока мы сидим за праздничным столом с семьей и друзьями, Израиль сталкивается с ракетами с юга и севера. Это не случайность. Никто не должен нас испытывать, мы примем все необходимые меры для защиты нашей страны и народа. Я призываю международное сообщество выступить с четким заявлением против тех, кто несет ответственность за нападения на Израиль", - написал Коэн. Ранее в четверг израильские СМИ сообщили, что с территории Ливана были выпущены десятки ракет, нацеленных на приграничные населенные пункты и города северной и западной Галилеи на севере Израиля. По меньшей мере три человека пострадали в результате обстрела.

https://ria.ru/20230406/postradavshie-1863516325.html

израиль

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, ливан