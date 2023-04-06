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МИД Израиля призвал мировое сообщество осудить атаку территории страны
МИД Израиля призвал мировое сообщество осудить атаку территории страны - РИА Новости, 06.04.2023
МИД Израиля призвал мировое сообщество осудить атаку территории страны
Глава МИД Израиля Эли Коэн в своем Twitter призвал мировое сообщество четко осудить нападения на Израиль в свете масштабного ракетного обстрела севера страны со РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T16:45
2023-04-06T16:45
2023-04-06T16:45
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 апр - РИА Новости. Глава МИД Израиля Эли Коэн в своем Twitter призвал мировое сообщество четко осудить нападения на Израиль в свете масштабного ракетного обстрела севера страны со стороны Ливана. "Первый день Песаха. Пока мы сидим за праздничным столом с семьей и друзьями, Израиль сталкивается с ракетами с юга и севера. Это не случайность. Никто не должен нас испытывать, мы примем все необходимые меры для защиты нашей страны и народа. Я призываю международное сообщество выступить с четким заявлением против тех, кто несет ответственность за нападения на Израиль", - написал Коэн. Ранее в четверг израильские СМИ сообщили, что с территории Ливана были выпущены десятки ракет, нацеленных на приграничные населенные пункты и города северной и западной Галилеи на севере Израиля. По меньшей мере три человека пострадали в результате обстрела.
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в мире, израиль, ливан
МИД Израиля призвал мировое сообщество осудить атаку территории страны
Глава МИД Израиля Коэн призвал мировое сообщество осудить нападения на территорию страны
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 апр - РИА Новости.
Глава МИД Израиля Эли Коэн в своем Twitter
призвал мировое сообщество четко осудить нападения на Израиль в свете масштабного ракетного обстрела севера страны со стороны Ливана.
"Первый день Песаха. Пока мы сидим за праздничным столом с семьей и друзьями, Израиль сталкивается с ракетами с юга и севера. Это не случайность. Никто не должен нас испытывать, мы примем все необходимые меры для защиты нашей страны и народа. Я призываю международное сообщество выступить с четким заявлением против тех, кто несет ответственность за нападения на Израиль", - написал Коэн.
Ранее в четверг израильские СМИ сообщили, что с территории Ливана были выпущены десятки ракет, нацеленных на приграничные населенные пункты и города северной и западной Галилеи на севере Израиля. По меньшей мере три человека пострадали в результате обстрела.
Скорая в Израиле сообщила о трех пострадавших при ракетном обстреле