https://ria.ru/20230406/napadenie-1863472283.html

В Пермском крае семиклассник в школе напал с ножом на другого ученика

В Пермском крае семиклассник в школе напал с ножом на другого ученика - РИА Новости, 06.04.2023

В Пермском крае семиклассник в школе напал с ножом на другого ученика

Подросток в школе под Пермью напал с ножом на другого ученика, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление СК РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T14:06

2023-04-06T14:06

2023-04-06T16:36

происшествия

пермь

пермский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 6 апр - РИА Новости. Подросток в школе под Пермью напал с ножом на другого ученика, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление СК РФ в Telegram-канале. По данным следствия, 6 апреля в селе Асово Березовского муниципального округа в Пермском крае "ученик принес с собой в школу нож, которым причинил телесные повреждения другому ученику". "Возбуждены уголовные дела по статьям ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении. Сейчас следователи устанавливают причины произошедшего, а также тяжесть вреда, нанесенного потерпевшему. Кроме того, сотрудники осматривают школу и опрашивают свидетелей, происходит изъятие документов. По данным правительства края, нападавший учится в седьмом классе. В Минздраве РИА Новости пояснили, что пострадавший школьник был доставлен в Кунгурскую больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное, стабильное. Региональный Минобр проинформировал о начале проведения комплексного анализа причин инцидента. Представители министерства выехали на место ЧП и будут участвовать в организации выяснения причин случившегося, координировать работу по оказанию психологической помощи пострадавшему и его одноклассникам.Пресс-служба краевой прокуратуры сообщила РИА Новости, что территориальное подразделение начало проверку после инцидента со школьниками под Кунгуром.В соцсетях пользователи указывают, что нападавший якобы ударил школьника ножом шесть раз, в том числе два - в шею, при этом до сегодняшнего дня мальчики будто бы не конфликтовали и даже "вроде бы дружили".

https://ria.ru/20230405/shkolnitsa-1863218681.html

https://ria.ru/20230321/litsey-1859448292.html

https://ria.ru/20230222/shkolnik-1853735790.html

пермь

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пермь, пермский край, следственный комитет россии (ск рф)