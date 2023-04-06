https://ria.ru/20230406/nagrady-1863421319.html
ПСБ получил семь наград на конкурсе проектов в Рунете "Золотой сайт"
ПСБ получил семь наград на конкурсе проектов в Рунете "Золотой сайт" - РИА Новости, 06.04.2023
ПСБ получил семь наград на конкурсе проектов в Рунете "Золотой сайт"
ПСБ получил сразу семь наград престижного конкурса интернет-проектов в Рунете "Золотой сайт", сообщает банк. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T11:59
2023-04-06T11:59
2023-04-06T11:59
технологии
псб (банк псб)
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. ПСБ получил сразу семь наград престижного конкурса интернет-проектов в Рунете "Золотой сайт", сообщает банк.Интернет-платформа "Женское лидерство в инвестициях" завоевала специальный приз Оргкомитета конкурса за вклад в расширение участия женщин в развитии экономики страны в номинации "Образовательный портал, научно-популярный сайт, блог". Проект "ПСБ Блог" занял третье место в номинации "Информационный сайт, блог, СМИ финансовой тематики". Новый сайт и дизайн-система ПСБ заняли первые места в номинациях "Лучший сайт банка" и "Финансовый сервис, онлайн-банкинг" и второе место в "золотой" номинации "Лучший сайт для потребителей (b2c)". Проект "ПСБ Private Banking" занял вторые места в тематических номинациях "Лучший сайт банка" и "Финансовый сервис, онлайн-банкинг".По словам старшего вице-президента, директора по внешним связям ПСБ Веры Подгузовой, отмеченные жюри интернет-проекты ПСБ имеют единую цель – помогать людям пользоваться финансовыми сервисами в повседневной жизни с наибольшей выгодой для себя.Конкурс "Золотой сайт" проводится с 1997 года. Жюри по итогам 2022 года оценивало 608 проектов государственных организаций, частных компаний и крупных агентств.
https://ria.ru/20230316/psb-1858323876.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, псб (банк псб), новости компаний - экономика, промсвязьбанк
Технологии, ПСБ (Банк ПСБ), Новости компаний - Экономика, Промсвязьбанк
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. ПСБ получил сразу семь наград престижного конкурса интернет-проектов в Рунете "Золотой сайт", сообщает банк.
Интернет-платформа "Женское лидерство в инвестициях" завоевала специальный приз Оргкомитета конкурса за вклад в расширение участия женщин в развитии экономики страны в номинации "Образовательный портал, научно-популярный сайт, блог". Проект "ПСБ Блог" занял третье место в номинации "Информационный сайт, блог, СМИ финансовой тематики". Новый сайт и дизайн-система ПСБ заняли первые места в номинациях "Лучший сайт банка" и "Финансовый сервис, онлайн-банкинг" и второе место в "золотой" номинации "Лучший сайт для потребителей (b2c)". Проект "ПСБ Private Banking" занял вторые места в тематических номинациях "Лучший сайт банка" и "Финансовый сервис, онлайн-банкинг".
По словам старшего вице-президента, директора по внешним связям ПСБ Веры Подгузовой, отмеченные жюри интернет-проекты ПСБ
имеют единую цель – помогать людям пользоваться финансовыми сервисами в повседневной жизни с наибольшей выгодой для себя.
«
"На сайте ПСБ продуман максимально легкий клиентский путь, который дает возможность клиентам подобрать для себя наиболее подходящие продукты и сервисы. Проект ПСБ Private Banking предлагает эксклюзивные услуги и индивидуальное обслуживание для состоятельных клиентов, а "ПСБ Блог" знакомит широкий круг читателей с особенностями финансового рынка в понятной и игровой форме. В свою очередь, проект "Женское лидерство в инвестициях" помогает формировать, развивать и увеличивать капитал женщин-инвесторов, исходя из их целей и потребностей", - приводится в сообщении комментарий Подгузовой.
Конкурс "Золотой сайт" проводится с 1997 года. Жюри по итогам 2022 года оценивало 608 проектов государственных организаций, частных компаний и крупных агентств.
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