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Иностранные наемники под Купянском изменили тактику, сообщил военнослужащий - РИА Новости, 06.04.2023
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17:15 06.04.2023 (обновлено: 18:29 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/naemniki-1863538893.html
Иностранные наемники под Купянском изменили тактику, сообщил военнослужащий
Иностранные наемники под Купянском изменили тактику, сообщил военнослужащий - РИА Новости, 06.04.2023
Иностранные наемники под Купянском изменили тактику, сообщил военнослужащий
На Купянском направлении иностранные наемники стали применять тактику боевого разведдозора, рассказали РИА Новости разведчики Западного военного округа. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T17:15
2023-04-06T18:29
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
харьковская область
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 6 апр — РИА Новости. На Купянском направлении иностранные наемники стали применять тактику боевого разведдозора, рассказали РИА Новости разведчики Западного военного округа. По словам одного из военнослужащих, если раньше наемников замечали в разведгруппах, сейчас они стали действовать более активно. "Пытаются мелкими группами как-то обозначить наши позиции. Пытаются как-то укусить. То есть они идут не разведдозором, а боевым разведдозором — пытаются выявить наши огневые точки", — сказал боец. Он добавил, что недавно перехватили переговоры на английском языке, а до этого, месяца два-три назад, слышали польскую речь.По данным Минобороны, за последние сутки на Купянском направлении спецразведка вскрыла, а расчет самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" уничтожил три укрытия украинских войск. Кроме того, уничтожены три диверсионно-разведывательные группы, а артиллеристы сорвали три попытки ротации ВСУ. Потери противника там составили около 15 человек.
https://ria.ru/20230331/artemovsk-1862014399.html
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Разведчики Западного военного округа о тактике иностранных наемников
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безопасность, россия, украина, харьковская область, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Иностранные наемники под Купянском изменили тактику, сообщил военнослужащий

Военнослужащий ЗВО: иностранные наемники на Купянском направлении изменили тактику

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ЛУГАНСК, 6 апр — РИА Новости. На Купянском направлении иностранные наемники стали применять тактику боевого разведдозора, рассказали РИА Новости разведчики Западного военного округа.
По словам одного из военнослужащих, если раньше наемников замечали в разведгруппах, сейчас они стали действовать более активно.
"Пытаются мелкими группами как-то обозначить наши позиции. Пытаются как-то укусить. То есть они идут не разведдозором, а боевым разведдозором — пытаются выявить наши огневые точки", — сказал боец.
Он добавил, что недавно перехватили переговоры на английском языке, а до этого, месяца два-три назад, слышали польскую речь.
«
"На немецком мы еще не слышали, на других направлениях вроде как немцы уже есть. Здесь только поляки и на английском языке, непонятно еще кто. Наемников полно", — заключил разведчик.
По данным Минобороны, за последние сутки на Купянском направлении спецразведка вскрыла, а расчет самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" уничтожил три укрытия украинских войск. Кроме того, уничтожены три диверсионно-разведывательные группы, а артиллеристы сорвали три попытки ротации ВСУ. Потери противника там составили около 15 человек.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаХарьковская областьВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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