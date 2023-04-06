https://ria.ru/20230406/naemniki-1863538893.html

Иностранные наемники под Купянском изменили тактику, сообщил военнослужащий

Иностранные наемники под Купянском изменили тактику, сообщил военнослужащий - РИА Новости, 06.04.2023

Иностранные наемники под Купянском изменили тактику, сообщил военнослужащий

На Купянском направлении иностранные наемники стали применять тактику боевого разведдозора, рассказали РИА Новости разведчики Западного военного округа. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T17:15

2023-04-06T17:15

2023-04-06T18:29

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 6 апр — РИА Новости. На Купянском направлении иностранные наемники стали применять тактику боевого разведдозора, рассказали РИА Новости разведчики Западного военного округа. По словам одного из военнослужащих, если раньше наемников замечали в разведгруппах, сейчас они стали действовать более активно. "Пытаются мелкими группами как-то обозначить наши позиции. Пытаются как-то укусить. То есть они идут не разведдозором, а боевым разведдозором — пытаются выявить наши огневые точки", — сказал боец. Он добавил, что недавно перехватили переговоры на английском языке, а до этого, месяца два-три назад, слышали польскую речь.По данным Минобороны, за последние сутки на Купянском направлении спецразведка вскрыла, а расчет самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" уничтожил три укрытия украинских войск. Кроме того, уничтожены три диверсионно-разведывательные группы, а артиллеристы сорвали три попытки ротации ВСУ. Потери противника там составили около 15 человек.

https://ria.ru/20230331/artemovsk-1862014399.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разведчики Западного военного округа о тактике иностранных наемников Разведчики Западного военного округа о тактике иностранных наемников 2023-04-06T17:15 true PT4M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, харьковская область, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр