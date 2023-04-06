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Пасечник рассказал Путину о ситуации на территории ЛНР
Пасечник рассказал Путину о ситуации на территории ЛНР - РИА Новости, 06.04.2023
Пасечник рассказал Путину о ситуации на территории ЛНР
Ситуация на территории ЛНР довольно стабильная, противник стал меньше обстреливать республику, сообщил президенту РФ Владимиру Путину врио главы региона Леонид... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T13:54
2023-04-06T13:54
2023-04-06T14:07
общество
луганская народная республика
специальная военная операция на украине
владимир путин
леонид пасечник
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Ситуация на территории ЛНР довольно стабильная, противник стал меньше обстреливать республику, сообщил президенту РФ Владимиру Путину врио главы региона Леонид Пасечник."Не до этого сейчас", - прокомментировал Путин.Пасечник отметил, что противник наносит хаотичные удары из HIMARS по мирным жителям. "Если раньше они (эти РСЗО - ред.) использовались по объектам, где располагались военнослужащие и склады с ракетно-артиллерийским вооружением, то сейчас это такие хаотические удары больше по мирному населению", - добавил врио главы ЛНР.
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, луганская народная республика, владимир путин, леонид пасечник
Общество, Луганская Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Леонид Пасечник
Пасечник рассказал Путину о ситуации на территории ЛНР
Пасечник назвал ситуацию на территории ЛНР довольно стабильной, обстрелов стало меньше
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Ситуация на территории ЛНР довольно стабильная, противник стал меньше обстреливать республику, сообщил президенту РФ Владимиру Путину врио главы региона Леонид Пасечник.
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"Ситуация в республике на сегодняшний день относительно стабильная. Я бы сказал, контролируемая, но напряженная. Противник гораздо реже стал обстреливать территорию Луганской Народной Республики", - сказал Пасечник.
"Не до этого сейчас", - прокомментировал Путин.
Пасечник отметил, что противник наносит хаотичные удары из HIMARS по мирным жителям. "Если раньше они (эти РСЗО - ред.) использовались по объектам, где располагались военнослужащие и склады с ракетно-артиллерийским вооружением, то сейчас это такие хаотические удары больше по мирному населению", - добавил врио главы ЛНР.