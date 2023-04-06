https://ria.ru/20230406/lnr-1863468072.html

Пасечник рассказал Путину о ситуации на территории ЛНР

Пасечник рассказал Путину о ситуации на территории ЛНР - РИА Новости, 06.04.2023

Пасечник рассказал Путину о ситуации на территории ЛНР

Ситуация на территории ЛНР довольно стабильная, противник стал меньше обстреливать республику, сообщил президенту РФ Владимиру Путину врио главы региона Леонид... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T13:54

2023-04-06T13:54

2023-04-06T14:07

общество

луганская народная республика

специальная военная операция на украине

владимир путин

леонид пасечник

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Ситуация на территории ЛНР довольно стабильная, противник стал меньше обстреливать республику, сообщил президенту РФ Владимиру Путину врио главы региона Леонид Пасечник."Не до этого сейчас", - прокомментировал Путин.Пасечник отметил, что противник наносит хаотичные удары из HIMARS по мирным жителям. "Если раньше они (эти РСЗО - ред.) использовались по объектам, где располагались военнослужащие и склады с ракетно-артиллерийским вооружением, то сейчас это такие хаотические удары больше по мирному населению", - добавил врио главы ЛНР.

луганская народная республика

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, луганская народная республика, владимир путин, леонид пасечник