https://ria.ru/20230406/livan-1863543867.html

Контингент временных сил ООН в Ливане призвал стороны избегать эскалации

Контингент временных сил ООН в Ливане призвал стороны избегать эскалации - РИА Новости, 06.04.2023

Контингент временных сил ООН в Ливане призвал стороны избегать эскалации

Контингент временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) призывает стороны к самообладанию, советуя избегать дальнейшей эскалации, говорится в заявлении миссии. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T17:29

2023-04-06T17:29

2023-04-06T17:29

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КАИР, 6 апр - РИА Новости. Контингент временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) призывает стороны к самообладанию, советуя избегать дальнейшей эскалации, говорится в заявлении миссии. "В полдень были многочисленные ракетные пуски с юга Ливана в сторону Израиля ... Глава миссии и командующий силами генерал-майор Арольдо Лазаро находится в контакте с властями по обе стороны ""голубой линии" (границы между Ливаном и Израилем – ред.). Нынешняя ситуация – очень серьезная. UNIFIL призывает к самообладанию и избегать дальнейшей эскалации", - сообщается в в заявлении UNIFIL. Ранее в четверг израильские СМИ сообщили, что с территории Ливана были выпущены десятки ракет, нацеленных на приграничные населенные пункты и города северной и западной Галилеи на севере Израиля. По меньшей мере три человека пострадали в результате обстрела. радиостанция Армии обороны Израиля сообщила, что с территории Ливана по Израилю было выпущено порядка 30 ракет, 15 из которых были перехвачены системой ПРО "Железный купол". Очевидцы сообщили РИА Новости, что израильские самолеты совершают полеты над южными районами Ливана после обстрела населенного пункта под Тиром. Депутат ливанского парламента Касем Хашем заявил агентству, что ракеты по территории Израиля из Ливана, вероятнее всего, были запущены из палестинских лагерей.

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в мире, ливан, израиль