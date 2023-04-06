https://ria.ru/20230406/lipetsk-1863524949.html
Новые трамваи появятся в Липецке до конца года
Новые трамваи появятся в Липецке до конца года - РИА Новости, 06.04.2023
Новые трамваи появятся в Липецке до конца года
В текущем году Липецк получит 28 новых трамваев, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T16:31
2023-04-06T16:31
2023-04-06T16:31
липецкая область
игорь артамонов
липецк
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ЛИПЕЦК, 6 апр – РИА Новости. В текущем году Липецк получит 28 новых трамваев, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.По его словам, в ближайшее время начнётся реконструкция депо и трамвайных путей. Работы стартуют с левого берега. Для комфортного ожидания на линиях установят 27 новых остановочных павильонов.Артамонов отметил, что модернизацию трамвайной сети Липецка должны завершить в 2025 году. Всего за это время в рамках концессионного соглашения компания "Мовиста Регионы Липецк" приобретет 46 трамваев, реконструирует депо и 40,8 километра путей, а также построит новую ветку протяжённостью 5,2 километра. Объем инвестиций составит 14,5 миллиарда рублей. Проект реализуется при поддержке ВЭБ.РФ."Липецк постепенно переходит на экологичный пассажирский транспорт. Мы закупаем газомоторные автобусы, планируем приобрести электробусы и, конечно же, хотим, чтобы трамвайная сеть стала современной. В модернизацию липецкого трамвая вкладываются большие средства, что позволит полностью обновить этот вид городского транспорта", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230405/trudoustroystvo-1863216487.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, липецк
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецк
ЛИПЕЦК, 6 апр – РИА Новости. В текущем году Липецк получит 28 новых трамваев, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
По его словам, в ближайшее время начнётся реконструкция депо и трамвайных путей. Работы стартуют с левого берега. Для комфортного ожидания на линиях установят 27 новых остановочных павильонов.
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Артамонов отметил, что модернизацию трамвайной сети Липецка должны завершить в 2025 году. Всего за это время в рамках концессионного соглашения компания "Мовиста Регионы Липецк" приобретет 46 трамваев, реконструирует депо и 40,8 километра путей, а также построит новую ветку протяжённостью 5,2 километра. Объем инвестиций составит 14,5 миллиарда рублей. Проект реализуется при поддержке ВЭБ.РФ
.
"Липецк постепенно переходит на экологичный пассажирский транспорт. Мы закупаем газомоторные автобусы, планируем приобрести электробусы и, конечно же, хотим, чтобы трамвайная сеть стала современной. В модернизацию липецкого трамвая вкладываются большие средства, что позволит полностью обновить этот вид городского транспорта", – сказал Артамонов.