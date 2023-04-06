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Киев может подключить полицию для выселения монахов из Лавры, заявили в РПЦ - РИА Новости, 06.04.2023
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Религия
 
17:58 06.04.2023 (обновлено: 18:05 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/lavra-1863554899.html
Киев может подключить полицию для выселения монахов из Лавры, заявили в РПЦ
Киев может подключить полицию для выселения монахов из Лавры, заявили в РПЦ - РИА Новости, 06.04.2023
Киев может подключить полицию для выселения монахов из Лавры, заявили в РПЦ
Украинские власти могут использовать для выселения монахов из Киево-Печерской лавры полицию, с которой государственный заповедник "Киево-Печерская лавра"... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T17:58
2023-04-06T18:05
религия
россия
украина
киев
николай балашов
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Украинские власти могут использовать для выселения монахов из Киево-Печерской лавры полицию, с которой государственный заповедник "Киево-Печерская лавра" заключил договор об охране территории, заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов. Ранее национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" заключил договор с полицией Киева об охране территории обители. В Украинской православной церкви такой договор расценили как дополнительное давление на братию монастыря, чтобы препятствовать священнослужителям пользоваться территорией лавры. После глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент заявил, что заключение договора с полицией об охране территории лавры является незаконным. "Есть мнение, что заключение договора с полицией об охране с последующим официальным уведомлением монастыря может быть использовано в дальнейшем для силового выселения насельников из Киево-Печерской лавры, блокирования входов или каких-либо еще провокаций. Считаю, это обоснованные опасения. Киевские власти стремятся придать законную форму ликвидации монастыря. Этой цели и должно, по их мнению, послужить заключение договора об охране", - сказал Балашов. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пропускают ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230405/lavra-1863340030.html
https://ria.ru/20230405/mid-1863101852.html
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россия, украина, киев, николай балашов, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Россия, Украина, Киев, Николай Балашов, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
Киев может подключить полицию для выселения монахов из Лавры, заявили в РПЦ

РПЦ: власти Украины могут использовать полицию для выселения монахов из Киевской лавры

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киево-Печерскую лавру
Вид на Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киево-Печерскую лавру. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Украинские власти могут использовать для выселения монахов из Киево-Печерской лавры полицию, с которой государственный заповедник "Киево-Печерская лавра" заключил договор об охране территории, заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.
Ранее национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" заключил договор с полицией Киева об охране территории обители. В Украинской православной церкви такой договор расценили как дополнительное давление на братию монастыря, чтобы препятствовать священнослужителям пользоваться территорией лавры. После глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент заявил, что заключение договора с полицией об охране территории лавры является незаконным.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Заповедник "Киево-Печерская лавра" заключил договор об охране территории
5 апреля, 21:57
"Есть мнение, что заключение договора с полицией об охране с последующим официальным уведомлением монастыря может быть использовано в дальнейшем для силового выселения насельников из Киево-Печерской лавры, блокирования входов или каких-либо еще провокаций. Считаю, это обоснованные опасения. Киевские власти стремятся придать законную форму ликвидации монастыря. Этой цели и должно, по их мнению, послужить заключение договора об охране", - сказал Балашов.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пропускают ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда.
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
В МИД потребовали освободить наместника Киево-Печерской лавры
5 апреля, 10:45
 
РелигияРоссияУкраинаКиевНиколай БалашовУкраинская православная церковьСитуация вокруг УПЦ
 
 
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