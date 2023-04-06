https://ria.ru/20230406/lavra-1863476409.html

Киевская лавра призвала не препятствовать монахам пользоваться храмами

Киевская лавра призвала не препятствовать монахам пользоваться храмами - РИА Новости, 06.04.2023

Киевская лавра призвала не препятствовать монахам пользоваться храмами

Киево-Печерская лавра на своем сайте заявила об отсутствии оснований для заключения заповедником "Киево-Печерская лавра" договора с полицией об охране... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T14:21

2023-04-06T14:21

2023-04-06T14:21

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александр ткаченко (протоиерей)

украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Киево-Печерская лавра на своем сайте заявила об отсутствии оснований для заключения заповедником "Киево-Печерская лавра" договора с полицией об охране территории лавры и призвала правоохранителей не препятствовать монахам и верующим пользоваться храмами. Накануне украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на УПЦ сообщило, что заповедник "Киево-Печерская лавра" заключил договор с полицией Киева об охране территории лавры. В Украинской православной церкви такой договор назвали незаконным и расценили как дополнительное давление на братию монастыря, чтобы препятствовать священнослужителям пользоваться территорией лавры. "На сегодня отсутствует какая-либо необходимость и основания для заключения заповедником с управлением полиции охраны договора о предоставлении услуг по охране территории Киево-Печерской лавры до вступления в законную силу судебного решения по делу о незаконном расторжении договора", - говорится в сообщении на сайте лавры. В лавре заявили, что заключение такого договора расценивают, как дополнительное давление на братию и жителей. "Призываем правоохранительные органы не чинить препятствий братии и верующим, правомерно пользующимся сооружениями и храмами Киево-Печерской Лавры, и не нарушать их право на свободу вероисповедания", - отметили в лавре. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html

https://ria.ru/20230302/kiev-1855118149.html

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украина, киев, россия, александр ткаченко (протоиерей), украинская православная церковь, ситуация вокруг упц