https://ria.ru/20230406/lavra-1863476409.html
Киевская лавра призвала не препятствовать монахам пользоваться храмами
Киевская лавра призвала не препятствовать монахам пользоваться храмами - РИА Новости, 06.04.2023
Киевская лавра призвала не препятствовать монахам пользоваться храмами
Киево-Печерская лавра на своем сайте заявила об отсутствии оснований для заключения заповедником "Киево-Печерская лавра" договора с полицией об охране... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T14:21
2023-04-06T14:21
2023-04-06T14:21
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александр ткаченко (протоиерей)
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Киево-Печерская лавра на своем сайте заявила об отсутствии оснований для заключения заповедником "Киево-Печерская лавра" договора с полицией об охране территории лавры и призвала правоохранителей не препятствовать монахам и верующим пользоваться храмами. Накануне украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на УПЦ сообщило, что заповедник "Киево-Печерская лавра" заключил договор с полицией Киева об охране территории лавры. В Украинской православной церкви такой договор назвали незаконным и расценили как дополнительное давление на братию монастыря, чтобы препятствовать священнослужителям пользоваться территорией лавры. "На сегодня отсутствует какая-либо необходимость и основания для заключения заповедником с управлением полиции охраны договора о предоставлении услуг по охране территории Киево-Печерской лавры до вступления в законную силу судебного решения по делу о незаконном расторжении договора", - говорится в сообщении на сайте лавры. В лавре заявили, что заключение такого договора расценивают, как дополнительное давление на братию и жителей. "Призываем правоохранительные органы не чинить препятствий братии и верующим, правомерно пользующимся сооружениями и храмами Киево-Печерской Лавры, и не нарушать их право на свободу вероисповедания", - отметили в лавре. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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украина, киев, россия, александр ткаченко (протоиерей), украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Киев, Россия, Александр Ткаченко (протоиерей), Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
Киевская лавра призвала не препятствовать монахам пользоваться храмами
Киево-Печерская лавра призвала правоохранителей не мешать монахам пользоваться храмами
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости.
Киево-Печерская лавра на своем сайте
заявила об отсутствии оснований для заключения заповедником "Киево-Печерская лавра" договора с полицией об охране территории лавры и призвала правоохранителей не препятствовать монахам и верующим пользоваться храмами.
Накануне украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на УПЦ сообщило, что заповедник "Киево-Печерская лавра" заключил договор с полицией Киева
об охране территории лавры. В Украинской православной церкви
такой договор назвали незаконным и расценили как дополнительное давление на братию монастыря, чтобы препятствовать священнослужителям пользоваться территорией лавры.
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"На сегодня отсутствует какая-либо необходимость и основания для заключения заповедником с управлением полиции охраны договора о предоставлении услуг по охране территории Киево-Печерской лавры до вступления в законную силу судебного решения по делу о незаконном расторжении договора", - говорится в сообщении на сайте лавры.
В лавре заявили, что заключение такого договора расценивают, как дополнительное давление на братию и жителей.
"Призываем правоохранительные органы не чинить препятствий братии и верующим, правомерно пользующимся сооружениями и храмами Киево-Печерской Лавры, и не нарушать их право на свободу вероисповедания", - отметили в лавре.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины
о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко
, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины.
Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда.
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией
, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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