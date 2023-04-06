https://ria.ru/20230406/kuzbass-1863482605.html
Более 125 тысяч человек вышли на всекузбасский субботник
Более 125 тысяч человек вышли на всекузбасский субботник - РИА Новости, 06.04.2023
Более 125 тысяч человек вышли на всекузбасский субботник
Более 125 тысяч человек откликнулись на призыв губернатора Сергея Цивилева и вышли на всекузбасский субботник, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T14:31
2023-04-06T14:31
2023-04-06T18:17
кемерово
новокузнецк
ленинск-кузнецкий
сергей цивилев
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 6 апр - РИА Новости. Более 125 тысяч человек откликнулись на призыв губернатора Сергея Цивилева и вышли на всекузбасский субботник, сообщает пресс-служба правительства региона. "Сегодня на призыв губернатора Сергея Цивилева провести первый всекузбасский весенний субботник откликнулись более 125 тысяч жителей региона. На уборку улиц, дворов и общественных пространств вышли трудовые коллективы, учебные заведения, общественные организации", – говорится в сообщении. Уточняется, что в Кемерове одними из первых на уборку вышли студенты Кемеровского коммунально-строительного техникума им. В.И. Заузелкова. Они наводили порядок под песню Олега Газманова "Кузбасс – это каждый из нас". В Заводском районе массовая весенняя уборка проходила под девизом "Заводский, вперед!". В небольших перерывах на отдых жители микрорайона пели песни, участвовали в шуточных конкурсах и играх, показывали творческие номера. Также работы велись в парке Победы им. Г.К. Жукова, Парке Чудес, скверах Искусств, Орбита, Юности, на проспекте Ленина, улице Весенней, на бульваре Строителей, в Лесной Поляне. В Новокузнецке более 10 тысяч горожан уборку территорий провели во всех районах города. В Ленинске-Кузнецком уборкой улиц занимались более 3,5 тысячи горожан. За время проведения субботника на полигон было вывезено более 230 кубометров мусора – примерно 15 "Камазов". Навести чистоту на улицах вышли более 3 тысяч жителей Березовского, среди них депутаты, сотрудники администрации и муниципальных учреждений, работники жилищно-коммунального хозяйства, трудовые коллективы предприятий и организаций, учащиеся образовательных учреждений города и неравнодушные горожане. Отмечается, что наводить порядок в городах и поселках Кузбасса будут в течение месяца, а 22 апреля регион присоединится ко Всероссийскому экологическому субботнику "Зеленая весна".
кемерово
новокузнецк
ленинск-кузнецкий
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемерово, новокузнецк, ленинск-кузнецкий, сергей цивилев, кемеровская область
Кемерово, Новокузнецк, Ленинск-Кузнецкий, Сергей Цивилев, Кемеровская область
Более 125 тысяч человек вышли на всекузбасский субботник
Более 125 тысяч человек по призыву губернатора Цивилева вышли на всекузбасский субботник
КЕМЕРОВО, 6 апр - РИА Новости.
Более 125 тысяч человек откликнулись на призыв губернатора Сергея Цивилева и вышли на всекузбасский субботник, сообщает пресс-служба
правительства региона.
"Сегодня на призыв губернатора Сергея Цивилева провести первый всекузбасский весенний субботник откликнулись более 125 тысяч жителей региона. На уборку улиц, дворов и общественных пространств вышли трудовые коллективы, учебные заведения, общественные организации", – говорится в сообщении.
«
"Мы приводим наш регион в порядок после зимы. У нас очень красивые города, природа. Надо, чтобы все населенные пункты как можно быстрее преобразились, люди почувствовали весну, хорошее настроение. Очень приятно, что откликнулась молодежь и наши ветераны – они пришли с песнями, с музыкой, с концертами, создали праздничную атмосферу. У нас не просто субботник, а праздник весны", – приводятся в сообщении слова губернатора.
Уточняется, что в Кемерове одними из первых на уборку вышли студенты Кемеровского коммунально-строительного техникума им. В.И. Заузелкова. Они наводили порядок под песню Олега Газманова "Кузбасс – это каждый из нас". В Заводском районе массовая весенняя уборка проходила под девизом "Заводский, вперед!". В небольших перерывах на отдых жители микрорайона пели песни, участвовали в шуточных конкурсах и играх, показывали творческие номера. Также работы велись в парке Победы им. Г.К. Жукова, Парке Чудес, скверах Искусств, Орбита, Юности, на проспекте Ленина, улице Весенней, на бульваре Строителей, в Лесной Поляне.
В Новокузнецке более 10 тысяч горожан уборку территорий провели во всех районах города. В Ленинске-Кузнецком уборкой улиц занимались более 3,5 тысячи горожан. За время проведения субботника на полигон было вывезено более 230 кубометров мусора – примерно 15 "Камазов".
Навести чистоту на улицах вышли более 3 тысяч жителей Березовского, среди них депутаты, сотрудники администрации и муниципальных учреждений, работники жилищно-коммунального хозяйства, трудовые коллективы предприятий и организаций, учащиеся образовательных учреждений города и неравнодушные горожане.
Отмечается, что наводить порядок в городах и поселках Кузбасса будут в течение месяца, а 22 апреля регион присоединится ко Всероссийскому экологическому субботнику "Зеленая весна".
Всекузбасский весенний субботник
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Всекузбасский весенний субботник
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Всекузбасский весенний субботник
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Всекузбасский весенний субботник
1 из 3
Всекузбасский весенний субботник
2 из 3
Всекузбасский весенний субботник
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