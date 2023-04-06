https://ria.ru/20230406/kuzbass-1863482605.html

Более 125 тысяч человек вышли на всекузбасский субботник

Более 125 тысяч человек вышли на всекузбасский субботник - РИА Новости, 06.04.2023

Более 125 тысяч человек вышли на всекузбасский субботник

Более 125 тысяч человек откликнулись на призыв губернатора Сергея Цивилева и вышли на всекузбасский субботник, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T14:31

2023-04-06T14:31

2023-04-06T18:17

кемерово

новокузнецк

ленинск-кузнецкий

сергей цивилев

кемеровская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863478027_0:104:1001:667_1920x0_80_0_0_d02df8fc14d1d99430b152b63e93b03f.jpg

КЕМЕРОВО, 6 апр - РИА Новости. Более 125 тысяч человек откликнулись на призыв губернатора Сергея Цивилева и вышли на всекузбасский субботник, сообщает пресс-служба правительства региона. "Сегодня на призыв губернатора Сергея Цивилева провести первый всекузбасский весенний субботник откликнулись более 125 тысяч жителей региона. На уборку улиц, дворов и общественных пространств вышли трудовые коллективы, учебные заведения, общественные организации", – говорится в сообщении. Уточняется, что в Кемерове одними из первых на уборку вышли студенты Кемеровского коммунально-строительного техникума им. В.И. Заузелкова. Они наводили порядок под песню Олега Газманова "Кузбасс – это каждый из нас". В Заводском районе массовая весенняя уборка проходила под девизом "Заводский, вперед!". В небольших перерывах на отдых жители микрорайона пели песни, участвовали в шуточных конкурсах и играх, показывали творческие номера. Также работы велись в парке Победы им. Г.К. Жукова, Парке Чудес, скверах Искусств, Орбита, Юности, на проспекте Ленина, улице Весенней, на бульваре Строителей, в Лесной Поляне. В Новокузнецке более 10 тысяч горожан уборку территорий провели во всех районах города. В Ленинске-Кузнецком уборкой улиц занимались более 3,5 тысячи горожан. За время проведения субботника на полигон было вывезено более 230 кубометров мусора – примерно 15 "Камазов". Навести чистоту на улицах вышли более 3 тысяч жителей Березовского, среди них депутаты, сотрудники администрации и муниципальных учреждений, работники жилищно-коммунального хозяйства, трудовые коллективы предприятий и организаций, учащиеся образовательных учреждений города и неравнодушные горожане. Отмечается, что наводить порядок в городах и поселках Кузбасса будут в течение месяца, а 22 апреля регион присоединится ко Всероссийскому экологическому субботнику "Зеленая весна".

кемерово

новокузнецк

ленинск-кузнецкий

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

кемерово, новокузнецк, ленинск-кузнецкий, сергей цивилев, кемеровская область