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Курс евро поднялся выше 89 рублей - РИА Новости, 06.04.2023
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
18:03 06.04.2023 (обновлено: 18:14 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/kurs-1863556532.html
Курс евро поднялся выше 89 рублей
Курс евро поднялся выше 89 рублей - РИА Новости, 06.04.2023
Курс евро поднялся выше 89 рублей
Курс евро на Московской бирже преодолел отметку 89 рублей, впервые почти за год, следует из данных торгов. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T18:03
2023-04-06T18:14
экономика
московская биржа
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
валюта
курс рубля
курс доллара
россия
евро
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Курс евро на Московской бирже преодолел отметку 89 рублей, впервые почти за год, следует из данных торгов.К 18.05 мск курс евро подскакивает на 1,64 рубля, до 88,93 рубля.Минутами ранее курс европейской валюты поднялся выше отметки в 89 рублей, максимально повышаясь до 89,05 рубля.Курс доллара в то же время поднимается на 1,32 рубля, до 81,16 рубля, юаня – на 20 копеек, до 11,77 рубля.
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экономика, московская биржа, валюта, курс рубля, курс доллара, россия, евро, юань, динамика курсов валют
Экономика, Московская биржа, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Валюта, Курс рубля, Курс доллара, Россия, евро, Юань, Динамика курсов валют
Курс евро поднялся выше 89 рублей

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 89 рублей впервые с апреля 2022 года

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСимвол евро на табло пункта обмена валют
Символ евро на табло пункта обмена валют - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Символ евро на табло пункта обмена валют. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Курс евро на Московской бирже преодолел отметку 89 рублей, впервые почти за год, следует из данных торгов.
К 18.05 мск курс евро подскакивает на 1,64 рубля, до 88,93 рубля.
Минутами ранее курс европейской валюты поднялся выше отметки в 89 рублей, максимально повышаясь до 89,05 рубля.
Курс доллара в то же время поднимается на 1,32 рубля, до 81,16 рубля, юаня – на 20 копеек, до 11,77 рубля.
Американский доллар и российский рубль - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаВалютаКурс рубляКурс доллараРоссияевроЮаньДинамика курсов валют
 
 
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