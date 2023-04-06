https://ria.ru/20230406/kurs-1863556532.html
Курс евро поднялся выше 89 рублей
Курс евро поднялся выше 89 рублей - РИА Новости, 06.04.2023
Курс евро поднялся выше 89 рублей
Курс евро на Московской бирже преодолел отметку 89 рублей, впервые почти за год, следует из данных торгов. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T18:03
2023-04-06T18:03
2023-04-06T18:14
экономика
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Курс евро на Московской бирже преодолел отметку 89 рублей, впервые почти за год, следует из данных торгов.К 18.05 мск курс евро подскакивает на 1,64 рубля, до 88,93 рубля.Минутами ранее курс европейской валюты поднялся выше отметки в 89 рублей, максимально повышаясь до 89,05 рубля.Курс доллара в то же время поднимается на 1,32 рубля, до 81,16 рубля, юаня – на 20 копеек, до 11,77 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Курс евро поднялся выше 89 рублей
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 89 рублей впервые с апреля 2022 года