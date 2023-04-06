https://ria.ru/20230406/kurs-1863556532.html

Курс евро поднялся выше 89 рублей

Курс евро поднялся выше 89 рублей - РИА Новости, 06.04.2023

Курс евро поднялся выше 89 рублей

Курс евро на Московской бирже преодолел отметку 89 рублей, впервые почти за год, следует из данных торгов. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T18:03

2023-04-06T18:03

2023-04-06T18:14

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Курс евро на Московской бирже преодолел отметку 89 рублей, впервые почти за год, следует из данных торгов.К 18.05 мск курс евро подскакивает на 1,64 рубля, до 88,93 рубля.Минутами ранее курс европейской валюты поднялся выше отметки в 89 рублей, максимально повышаясь до 89,05 рубля.Курс доллара в то же время поднимается на 1,32 рубля, до 81,16 рубля, юаня – на 20 копеек, до 11,77 рубля.

https://ria.ru/20230406/kurs-1863500008.html

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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