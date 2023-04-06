https://ria.ru/20230406/kurs-1863467638.html

Курс доллара поднялся до 81 рубля

Курс доллара поднялся до 81 рубля - РИА Новости, 06.04.2023

Курс доллара поднялся до 81 рубля

Курс рубля усиливает падение: доллар поднялся уже выше 81 рубля – до очередного максимума с апреля прошлого года, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T13:51

2023-04-06T13:51

2023-04-06T14:00

московская биржа

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Курс рубля усиливает падение: доллар поднялся уже выше 81 рубля – до очередного максимума с апреля прошлого года, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 13.53 мск подскакивает на 1,19 рубля, до 81,03 рубля, юаня - на 18 копеек, до 11,76 рубля, евро - на 1,20 рубля, до 88,49 рубля.

россия

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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