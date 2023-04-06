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Курс доллара поднялся до 81 рубля
Курс доллара поднялся до 81 рубля - РИА Новости, 06.04.2023
Курс доллара поднялся до 81 рубля
Курс рубля усиливает падение: доллар поднялся уже выше 81 рубля – до очередного максимума с апреля прошлого года, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T13:51
2023-04-06T13:51
2023-04-06T14:00
московская биржа
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Курс рубля усиливает падение: доллар поднялся уже выше 81 рубля – до очередного максимума с апреля прошлого года, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 13.53 мск подскакивает на 1,19 рубля, до 81,03 рубля, юаня - на 18 копеек, до 11,76 рубля, евро - на 1,20 рубля, до 88,49 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Курс доллара поднялся до 81 рубля
Курс доллара на московской бирже поднялся до 81 рубля впервые с апреля 2022 года