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Курс рубля падает на Московской бирже, обновляя минимумы с апреля - РИА Новости, 06.04.2023
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
13:07 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/kurs-1863447142.html
Курс рубля падает на Московской бирже, обновляя минимумы с апреля
Курс рубля падает на Московской бирже, обновляя минимумы с апреля - РИА Новости, 06.04.2023
Курс рубля падает на Московской бирже, обновляя минимумы с апреля
Курс рубля заметно снижается против основных торгуемых иностранных валют, продолжая обновлять минимумы с апреля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T13:07
2023-04-06T13:07
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
доллар
евро
юань
экономика
россия
московская биржа
валюта
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Курс рубля заметно снижается против основных торгуемых иностранных валют, продолжая обновлять минимумы с апреля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 12.27 мск растёт на 95 копеек, до 80,79 рубля, евро - на 80 копеек, до 88,09 рубля, юаня - на 14 копеек, до 11,72 рубля, следует из данных Московской биржи. Таким образом, валюта РФ обновила в четверг очередные минимумы почти за год. Так, доллар максимально дорожал ранее в четверг до 80,80 рубля, юаня – до 11,74 рубля, евро – до 88,24 рубля. Текущая динамика на валютном рынке, скорее, носит точечный эффект и в последующем не исключена коррекция рубля вверх, пока же давление на позиции рубля оказывает совокупное количество факторов, несмотря на высокие цены на нефть, а также ослабление доллара на глобальных рынках, рассуждает Егор Жильников из Промсвязьбанка. "Во-первых, это задержки в экспортных потоках, а также восстанавливающийся импорт в Россию. Во-вторых, это повышенный спрос на валюту у банков, ввиду чего наблюдался всплеск в объемах своп операций с ЦБ РФ. В-третьих, это последующее снижение Минфином РФ продаж валюты на фоне роста нефтяных котировок. Наблюдается также рост спроса на менее ликвидные дружественные валюты, что мы связываем с притоком розничных инвесторов в торговлю ими", - отмечает он. Основными факторами ослабления рубля остаются: рост импорта, вывод капитала иностранными продавцами своего имущества, частный вывод капитала, падение доходов от экспорта, "дивидендные выплаты также могут привести к слабости российской валюты, так как предложено разрешить вывод средств в дружественные страны. И, конечно, бюджетные потребности также "велят" курсу быть по 80 рублей и более за доллар, а никак не 70", в свою очередь подчёркивает Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции". "Соответственно, желающих ослабить рубль весьма много, а вот поддержку ему предоставляют лишь в налоговый период. Поэтому мы наблюдаем его сильную перепроданность, но она пока не может реализоваться в виде коррекции, хотя экономически оправданным был бы курс в диапазоне 65-75 рублей за доллар", - заключает он.
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доллар, евро, юань, экономика, россия, московская биржа, валюта, динамика курсов валют, курс рубля, курс доллара, рубль
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Доллар, евро, Юань, Экономика, Россия, Московская биржа, Валюта, Динамика курсов валют, Курс рубля, Курс доллара, Рубль
Курс рубля падает на Московской бирже, обновляя минимумы с апреля

Курс рубля заметно снижается против основных торгуемых валют, обновляя минимумы с апреля

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкДевушка у входа в обменный пункт валют на Валовой улице в Москве
Девушка у входа в обменный пункт валют на Валовой улице в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Девушка у входа в обменный пункт валют на Валовой улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Курс рубля заметно снижается против основных торгуемых иностранных валют, продолжая обновлять минимумы с апреля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 12.27 мск растёт на 95 копеек, до 80,79 рубля, евро - на 80 копеек, до 88,09 рубля, юаня - на 14 копеек, до 11,72 рубля, следует из данных Московской биржи. Таким образом, валюта РФ обновила в четверг очередные минимумы почти за год. Так, доллар максимально дорожал ранее в четверг до 80,80 рубля, юаня – до 11,74 рубля, евро – до 88,24 рубля.
Текущая динамика на валютном рынке, скорее, носит точечный эффект и в последующем не исключена коррекция рубля вверх, пока же давление на позиции рубля оказывает совокупное количество факторов, несмотря на высокие цены на нефть, а также ослабление доллара на глобальных рынках, рассуждает Егор Жильников из Промсвязьбанка.
"Во-первых, это задержки в экспортных потоках, а также восстанавливающийся импорт в Россию. Во-вторых, это повышенный спрос на валюту у банков, ввиду чего наблюдался всплеск в объемах своп операций с ЦБ РФ. В-третьих, это последующее снижение Минфином РФ продаж валюты на фоне роста нефтяных котировок. Наблюдается также рост спроса на менее ликвидные дружественные валюты, что мы связываем с притоком розничных инвесторов в торговлю ими", - отмечает он.
Основными факторами ослабления рубля остаются: рост импорта, вывод капитала иностранными продавцами своего имущества, частный вывод капитала, падение доходов от экспорта, "дивидендные выплаты также могут привести к слабости российской валюты, так как предложено разрешить вывод средств в дружественные страны. И, конечно, бюджетные потребности также "велят" курсу быть по 80 рублей и более за доллар, а никак не 70", в свою очередь подчёркивает Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции".
"Соответственно, желающих ослабить рубль весьма много, а вот поддержку ему предоставляют лишь в налоговый период. Поэтому мы наблюдаем его сильную перепроданность, но она пока не может реализоваться в виде коррекции, хотя экономически оправданным был бы курс в диапазоне 65-75 рублей за доллар", - заключает он.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДолларевроЮаньЭкономикаРоссияМосковская биржаВалютаДинамика курсов валютКурс рубляКурс доллараРубль
 
 
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