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Курс рубля падает на Московской бирже, обновляя минимумы с апреля

Курс рубля падает на Московской бирже, обновляя минимумы с апреля - РИА Новости, 06.04.2023

Курс рубля падает на Московской бирже, обновляя минимумы с апреля

Курс рубля заметно снижается против основных торгуемых иностранных валют, продолжая обновлять минимумы с апреля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T13:07

2023-04-06T13:07

2023-04-06T13:07

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Курс рубля заметно снижается против основных торгуемых иностранных валют, продолжая обновлять минимумы с апреля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 12.27 мск растёт на 95 копеек, до 80,79 рубля, евро - на 80 копеек, до 88,09 рубля, юаня - на 14 копеек, до 11,72 рубля, следует из данных Московской биржи. Таким образом, валюта РФ обновила в четверг очередные минимумы почти за год. Так, доллар максимально дорожал ранее в четверг до 80,80 рубля, юаня – до 11,74 рубля, евро – до 88,24 рубля. Текущая динамика на валютном рынке, скорее, носит точечный эффект и в последующем не исключена коррекция рубля вверх, пока же давление на позиции рубля оказывает совокупное количество факторов, несмотря на высокие цены на нефть, а также ослабление доллара на глобальных рынках, рассуждает Егор Жильников из Промсвязьбанка. "Во-первых, это задержки в экспортных потоках, а также восстанавливающийся импорт в Россию. Во-вторых, это повышенный спрос на валюту у банков, ввиду чего наблюдался всплеск в объемах своп операций с ЦБ РФ. В-третьих, это последующее снижение Минфином РФ продаж валюты на фоне роста нефтяных котировок. Наблюдается также рост спроса на менее ликвидные дружественные валюты, что мы связываем с притоком розничных инвесторов в торговлю ими", - отмечает он. Основными факторами ослабления рубля остаются: рост импорта, вывод капитала иностранными продавцами своего имущества, частный вывод капитала, падение доходов от экспорта, "дивидендные выплаты также могут привести к слабости российской валюты, так как предложено разрешить вывод средств в дружественные страны. И, конечно, бюджетные потребности также "велят" курсу быть по 80 рублей и более за доллар, а никак не 70", в свою очередь подчёркивает Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции". "Соответственно, желающих ослабить рубль весьма много, а вот поддержку ему предоставляют лишь в налоговый период. Поэтому мы наблюдаем его сильную перепроданность, но она пока не может реализоваться в виде коррекции, хотя экономически оправданным был бы курс в диапазоне 65-75 рублей за доллар", - заключает он.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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