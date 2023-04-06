Кустурица заявил, что культуру России никогда не смогут отменить
Режиссер Кустурица: культура России не может быть отменена из-за масштаба и достижений
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСербский кинорежиссер и актер Эмир Кустурица
Сербский кинорежиссер и актер Эмир Кустурица. Архивное фото
БЕЛГРАД, 6 апр – РИА Новости. Российская культура не может быть "отменена" благодаря своему масштабу, глубине и достижениям, заявил сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица на 90-летие основания Российского центра науки и культуры (РЦНК) "Русский дом" в Белграде, который является представительством Россотрудничества.
На открытии празднования в четверг наряду с руководством российских диппредставительств в Сербии, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Черногории, присутствовали глава Россотрудничества Евгений Примаков, министр здравоохранения Даница Груйичич, директор Почты Сербии Зоран Джорджевич и другие официальные лица, представители общественных организаций, российских и сербских компаний.
Кустурица прибыл на празднование в гипсе и на костылях, он поправляется после перелома ноги. Посол России Александр Боцан-Харченко вручил ему медаль "Великий русский писатель Ф.М. Достоевский 1821 - 2021" от министерства культуры РФ.
«
"Я очень счастлив, что мое имя связывается с человеком, который открыл глубочайшие людские тайны и одним из тех, кто сейчас не позволяет в Западной Европе произойти отказу от культуры. Без таких людей они бы легко разрушили культуру. Благодаря масштабу, глубине и достижениям и вневременной ценности русская культура никогда не может получить отказ", - заявил прославленный режиссер при награждении.
Почта Сербии выпустила специальное издание марок к 90-летию "Русского дома", которые представили собравшимся.
В музыкальной части праздничной программы концерты известной вокалистки Ирины Крутовой, исполнительницы русских романсов, и выдающегося пианиста-виртуоза Бориса Березовского.