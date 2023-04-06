https://ria.ru/20230406/kultura-1863612338.html

Кустурица заявил, что культуру России никогда не смогут отменить

Кустурица заявил, что культуру России никогда не смогут отменить - РИА Новости, 06.04.2023

Кустурица заявил, что культуру России никогда не смогут отменить

Российская культура не может быть "отменена" благодаря своему масштабу, глубине и достижениям, заявил сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица на 90-летие... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T21:34

2023-04-06T21:34

2023-04-06T21:37

россия

сербия

эмир кустурица

белград (город)

зоран джорджевич

евгений примаков

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БЕЛГРАД, 6 апр – РИА Новости. Российская культура не может быть "отменена" благодаря своему масштабу, глубине и достижениям, заявил сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица на 90-летие основания Российского центра науки и культуры (РЦНК) "Русский дом" в Белграде, который является представительством Россотрудничества. На открытии празднования в четверг наряду с руководством российских диппредставительств в Сербии, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Черногории, присутствовали глава Россотрудничества Евгений Примаков, министр здравоохранения Даница Груйичич, директор Почты Сербии Зоран Джорджевич и другие официальные лица, представители общественных организаций, российских и сербских компаний. Кустурица прибыл на празднование в гипсе и на костылях, он поправляется после перелома ноги. Посол России Александр Боцан-Харченко вручил ему медаль "Великий русский писатель Ф.М. Достоевский 1821 - 2021" от министерства культуры РФ. Почта Сербии выпустила специальное издание марок к 90-летию "Русского дома", которые представили собравшимся. В музыкальной части праздничной программы концерты известной вокалистки Ирины Крутовой, исполнительницы русских романсов, и выдающегося пианиста-виртуоза Бориса Березовского.

https://ria.ru/20230303/otmena-1855470084.html

https://ria.ru/20230327/kultura-1860939327.html

россия

сербия

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россия, сербия, эмир кустурица, белград (город), зоран джорджевич, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире