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Кустурица заявил, что культуру России никогда не смогут отменить - РИА Новости, 06.04.2023
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Культура
 
21:34 06.04.2023 (обновлено: 21:37 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/kultura-1863612338.html
Кустурица заявил, что культуру России никогда не смогут отменить
Кустурица заявил, что культуру России никогда не смогут отменить - РИА Новости, 06.04.2023
Кустурица заявил, что культуру России никогда не смогут отменить
Российская культура не может быть "отменена" благодаря своему масштабу, глубине и достижениям, заявил сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица на 90-летие... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T21:34
2023-04-06T21:37
россия
сербия
эмир кустурица
белград (город)
зоран джорджевич
евгений примаков
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
в мире
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БЕЛГРАД, 6 апр – РИА Новости. Российская культура не может быть "отменена" благодаря своему масштабу, глубине и достижениям, заявил сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица на 90-летие основания Российского центра науки и культуры (РЦНК) "Русский дом" в Белграде, который является представительством Россотрудничества. На открытии празднования в четверг наряду с руководством российских диппредставительств в Сербии, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Черногории, присутствовали глава Россотрудничества Евгений Примаков, министр здравоохранения Даница Груйичич, директор Почты Сербии Зоран Джорджевич и другие официальные лица, представители общественных организаций, российских и сербских компаний. Кустурица прибыл на празднование в гипсе и на костылях, он поправляется после перелома ноги. Посол России Александр Боцан-Харченко вручил ему медаль "Великий русский писатель Ф.М. Достоевский 1821 - 2021" от министерства культуры РФ. Почта Сербии выпустила специальное издание марок к 90-летию "Русского дома", которые представили собравшимся. В музыкальной части праздничной программы концерты известной вокалистки Ирины Крутовой, исполнительницы русских романсов, и выдающегося пианиста-виртуоза Бориса Березовского.
https://ria.ru/20230303/otmena-1855470084.html
https://ria.ru/20230327/kultura-1860939327.html
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россия, сербия, эмир кустурица, белград (город), зоран джорджевич, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире
Россия, Сербия, Эмир Кустурица, Белград (город), Зоран Джорджевич, Евгений Примаков, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), В мире, Культура
Кустурица заявил, что культуру России никогда не смогут отменить

Режиссер Кустурица: культура России не может быть отменена из-за масштаба и достижений

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСербский кинорежиссер и актер Эмир Кустурица
Сербский кинорежиссер и актер Эмир Кустурица - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Сербский кинорежиссер и актер Эмир Кустурица. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 6 апр – РИА Новости. Российская культура не может быть "отменена" благодаря своему масштабу, глубине и достижениям, заявил сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица на 90-летие основания Российского центра науки и культуры (РЦНК) "Русский дом" в Белграде, который является представительством Россотрудничества.
На открытии празднования в четверг наряду с руководством российских диппредставительств в Сербии, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Черногории, присутствовали глава Россотрудничества Евгений Примаков, министр здравоохранения Даница Груйичич, директор Почты Сербии Зоран Джорджевич и другие официальные лица, представители общественных организаций, российских и сербских компаний.
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Кустурица прибыл на празднование в гипсе и на костылях, он поправляется после перелома ноги. Посол России Александр Боцан-Харченко вручил ему медаль "Великий русский писатель Ф.М. Достоевский 1821 - 2021" от министерства культуры РФ.
«
"Я очень счастлив, что мое имя связывается с человеком, который открыл глубочайшие людские тайны и одним из тех, кто сейчас не позволяет в Западной Европе произойти отказу от культуры. Без таких людей они бы легко разрушили культуру. Благодаря масштабу, глубине и достижениям и вневременной ценности русская культура никогда не может получить отказ", - заявил прославленный режиссер при награждении.
Почта Сербии выпустила специальное издание марок к 90-летию "Русского дома", которые представили собравшимся.
В музыкальной части праздничной программы концерты известной вокалистки Ирины Крутовой, исполнительницы русских романсов, и выдающегося пианиста-виртуоза Бориса Березовского.
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КультураРоссияСербияЭмир КустурицаБелград (город)Зоран ДжорджевичЕвгений ПримаковФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)В мире
 
 
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