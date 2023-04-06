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В труппе Ачинского драмтеатра появился пушистый актер - РИА Новости, 06.04.2023
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Хорошие новости
 
13:47 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/kotenok-1863464994.html
В труппе Ачинского драмтеатра появился пушистый актер
В труппе Ачинского драмтеатра появился пушистый актер - РИА Новости, 06.04.2023
В труппе Ачинского драмтеатра появился пушистый актер
Пушистый четырехмесячный актер - котенок Честер появился в труппе Ачинского драматического театра в Красноярском крае и успешно дебютировал в спектакле "Первая... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T13:47
2023-04-06T13:47
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КРАСНОЯРСК, 6 апр - РИА Новости. Пушистый четырехмесячный актер - котенок Честер появился в труппе Ачинского драматического театра в Красноярском крае и успешно дебютировал в спектакле "Первая любовь" режиссера Дмитрия Акимова, рассказала РИА Новости администратор театра Ольга Ионова. По ее словам, Честер - не первый кото-актер, задействованный в постановке. Ранее эту роль успешно исполняла кошка Муся, но в силу обстоятельств хозяйка не смогла привозить ее на спектакли, пришлось искать замену. Она отметила, что пушистый артист получает гонорар кошачьим кормом и всеобщей любовью. "У него уже состоялся дебют в спектакле "Первая любовь". Зрители тепло встретили актера, а коллеги по сцене отметили, что с ним легко играть", - сказала Ионова.
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Хорошие новости, Животные, Красноярский край, Россия, Культура, Общество, Театр
В труппе Ачинского драмтеатра появился пушистый актер

В труппе Ачинского драмтеатра появился котенок Честер, который уже сыграл в спектакле

© Фото : Ачинский драматический театрКотенок Честер
Котенок Честер - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© Фото : Ачинский драматический театр
Котенок Честер
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КРАСНОЯРСК, 6 апр - РИА Новости. Пушистый четырехмесячный актер - котенок Честер появился в труппе Ачинского драматического театра в Красноярском крае и успешно дебютировал в спектакле "Первая любовь" режиссера Дмитрия Акимова, рассказала РИА Новости администратор театра Ольга Ионова.
По ее словам, Честер - не первый кото-актер, задействованный в постановке. Ранее эту роль успешно исполняла кошка Муся, но в силу обстоятельств хозяйка не смогла привозить ее на спектакли, пришлось искать замену.
«
"Мы объявили кастинг, сделали это осознанно. Дело в том, что много котят выбрасывают и их забирают в приюты. Вот мы и решили, что на кастинге не только найдем актера, но и пристроим котят. Так и вышло. Честера нам привезли из приюта. Его и еще двух котят нашли в мусорном пакете на свалке в поселке. Честер оказался любопытным, стрессоустойчивым и отлично нам подошел. Тем двум котятам уже нашлись хозяева", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что пушистый артист получает гонорар кошачьим кормом и всеобщей любовью.
"У него уже состоялся дебют в спектакле "Первая любовь". Зрители тепло встретили актера, а коллеги по сцене отметили, что с ним легко играть", - сказала Ионова.
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