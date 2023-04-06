В труппе Ачинского драмтеатра появился пушистый актер

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"Мы объявили кастинг, сделали это осознанно. Дело в том, что много котят выбрасывают и их забирают в приюты. Вот мы и решили, что на кастинге не только найдем актера, но и пристроим котят. Так и вышло. Честера нам привезли из приюта. Его и еще двух котят нашли в мусорном пакете на свалке в поселке. Честер оказался любопытным, стрессоустойчивым и отлично нам подошел. Тем двум котятам уже нашлись хозяева", - сказала собеседница агентства.