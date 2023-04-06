https://ria.ru/20230406/koronavirus-1863414934.html
В Москве за сутки госпитализировали 125 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 125 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 06.04.2023
В Москве за сутки госпитализировали 125 пациентов с COVID-19
За сутки в Москве выявлены 1589 случаев COVID-19, скончались 8 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T11:34
2023-04-06T11:34
2023-04-06T11:34
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. За сутки в Москве выявлены 1589 случаев COVID-19, скончались 8 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 485 255 случаев коронавируса, выздоровели 3 292 149 человек, умерли 48 503 человека.
https://ria.ru/20230403/covid-19-1862658455.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса
Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Распространение коронавируса
В Москве за сутки госпитализировали 125 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявили 1589 новых случаев COVID-19, умерли восемь человек