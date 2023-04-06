https://ria.ru/20230406/koronavirus-1863410442.html

В России за сутки госпитализировали 1155 заболевших COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1155 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 06.04.2023

В России за сутки госпитализировали 1155 заболевших COVID-19

Более 9,3 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 39 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T11:21

2023-04-06T11:21

2023-04-06T11:21

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

распространение коронавируса

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Более 9,3 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 39 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1155 человек, на 10,7% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 34 субъектах, снижение - в 43 регионах, еще в восьми субъектах ситуация осталась без изменений. "Выздоровело за сутки 10 879 человек, или на 7,9% меньше в сравнении с 5 апреля 2023 г. Выявлено 9 371 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 39 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

здоровье - общество, общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса