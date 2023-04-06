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Совбезы России и Белоруссии начнут работу над концепцией безопасности СГ - РИА Новости, 06.04.2023
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18:01 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/kontseptsiya-1863555818.html
Совбезы России и Белоруссии начнут работу над концепцией безопасности СГ
Совбезы России и Белоруссии начнут работу над концепцией безопасности СГ - РИА Новости, 06.04.2023
Совбезы России и Белоруссии начнут работу над концепцией безопасности СГ
Советы безопасности России и Белоруссии по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства начнут работу над Концепцией его безопасности, дано... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T18:01
2023-04-06T18:01
союзное государство
дмитрий мезенцев
россия
белоруссия
москва
лнр
ситуация в днр и лнр
днр
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Советы безопасности России и Белоруссии по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства начнут работу над Концепцией его безопасности, дано соответствующее поручение, при ее формировании будут учитываться последние меры, которые две страны принимают в соответствии с мировой обстановкой, сообщил журналистам госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. "Сегодня очень значимым было решение высшего государственного совета о поручении советам безопасности Российской Федерации и Республики Беларусь начать работу по концепции безопасности Союзного государства", - сказал Мезенцев. Он отметил, что западные границы России и Белоруссии как Союзного государства должны быть надежно защищены, и те меры, которые принимаются в последнее время "с учетом беспрецедентного набора вызовов и угроз", будут учтены при формировании этого комплексного документа. Говоря о главных направлениях концепции безопасности и ее практической значимости, Мезенцев отметил, что между Москвой и Минском уже существует практика подобного сотрудничества. Это и взаимодействие оборонных ведомств, и формирование единой региональной группировки, и дополнительное обеспечение оборонного потенциала Белоруссии вооружениями РФ, и принятие концепции информационной безопасности по предотвращению кибер-угроз и проникновению в информационное национальное доменное пространство, отметил он. "Все это говорит о том, что наработанный потенциал сегодня позволяет говорить о своевременном выходе на уже итоговый документ как фундамент взаимодействия по всем направлениям безопасности Союзного государства как оборонных ведомств, так и служб безопасности, так и специальных служб и экспертов", - подытожил Мезенцев. Он добавил, что в реализации 28 союзных программ стороны добились "серьезных и содержательных результатов" - правительства, ведомства, бизнес объединения и регионы успешно взаимодействуют, о чем свидетельствуют показатели товарооборота. Также будет продолжена работа по оказанию гуманитарной помощи из общего бюджета Союзного государства учреждениям образования ДНР и ЛНР и обучающимся там, сообщил он.
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дмитрий мезенцев, россия, белоруссия, москва, лнр, ситуация в днр и лнр, днр
Союзное государство, Дмитрий Мезенцев, Россия, Белоруссия, Москва, ЛНР, Ситуация в ДНР и ЛНР, ДНР

Совбезы России и Белоруссии начнут работу над концепцией безопасности СГ

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВертолеты Ка-52 во время совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Белоруссия и Российской Федерации "Запад-2017". 20 сентября 2017
Вертолеты Ка-52 во время совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Белоруссия и Российской Федерации Запад-2017. 20 сентября 2017 - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Советы безопасности России и Белоруссии по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства начнут работу над Концепцией его безопасности, дано соответствующее поручение, при ее формировании будут учитываться последние меры, которые две страны принимают в соответствии с мировой обстановкой, сообщил журналистам госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
"Сегодня очень значимым было решение высшего государственного совета о поручении советам безопасности Российской Федерации и Республики Беларусь начать работу по концепции безопасности Союзного государства", - сказал Мезенцев.
Он отметил, что западные границы России и Белоруссии как Союзного государства должны быть надежно защищены, и те меры, которые принимаются в последнее время "с учетом беспрецедентного набора вызовов и угроз", будут учтены при формировании этого комплексного документа.
Говоря о главных направлениях концепции безопасности и ее практической значимости, Мезенцев отметил, что между Москвой и Минском уже существует практика подобного сотрудничества. Это и взаимодействие оборонных ведомств, и формирование единой региональной группировки, и дополнительное обеспечение оборонного потенциала Белоруссии вооружениями РФ, и принятие концепции информационной безопасности по предотвращению кибер-угроз и проникновению в информационное национальное доменное пространство, отметил он.
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"Все это говорит о том, что наработанный потенциал сегодня позволяет говорить о своевременном выходе на уже итоговый документ как фундамент взаимодействия по всем направлениям безопасности Союзного государства как оборонных ведомств, так и служб безопасности, так и специальных служб и экспертов", - подытожил Мезенцев. Он добавил, что в реализации 28 союзных программ стороны добились "серьезных и содержательных результатов" - правительства, ведомства, бизнес объединения и регионы успешно взаимодействуют, о чем свидетельствуют показатели товарооборота. Также будет продолжена работа по оказанию гуманитарной помощи из общего бюджета Союзного государства учреждениям образования ДНР и ЛНР и обучающимся там, сообщил он.
 
Союзное государствоДмитрий МезенцевРоссияБелоруссияМоскваЛНРСитуация в ДНР и ЛНРДНР
 
 
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