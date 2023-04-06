https://ria.ru/20230406/kontseptsiya-1863490499.html
Проект Концепции безопасности СГ планируют утвердить в 2024 году
Проект Концепции безопасности СГ планируют утвердить в 2024 году - РИА Новости, 06.04.2023
Проект Концепции безопасности СГ планируют утвердить в 2024 году
Проект концепции безопасности Союзного государства планируют подготовить к утверждению на заседании Высшего госсовета Союзного государства в 2024 году, заявил... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T14:45
2023-04-06T14:45
2023-04-06T15:21
союзное государство
в мире
белоруссия
александр вольфович
москва
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МИНСК, 6 апр - РИА Новости. Проект концепции безопасности Союзного государства планируют подготовить к утверждению на заседании Высшего госсовета Союзного государства в 2024 году, заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович."Проект концепции безопасности Союзного государства планируют подготовить к утверждению на заседании ВГС в 2024 году. Об этом в Москве заявил журналистам государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович", - передает Белта.
https://ria.ru/20230406/vstrecha-1863440452.html
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в мире, белоруссия, александр вольфович, москва
Союзное государство, В мире, Белоруссия, Александр Вольфович, Москва
Проект Концепции безопасности СГ планируют утвердить в 2024 году
Вольфович сообщил, что проект Концепции безопасности СГ планируют утвердить в 2024 году