https://ria.ru/20230406/kontseptsiya-1863490499.html

Проект Концепции безопасности СГ планируют утвердить в 2024 году

Проект Концепции безопасности СГ планируют утвердить в 2024 году - РИА Новости, 06.04.2023

Проект Концепции безопасности СГ планируют утвердить в 2024 году

Проект концепции безопасности Союзного государства планируют подготовить к утверждению на заседании Высшего госсовета Союзного государства в 2024 году, заявил... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T14:45

2023-04-06T14:45

2023-04-06T15:21

союзное государство

в мире

белоруссия

александр вольфович

москва

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МИНСК, 6 апр - РИА Новости. Проект концепции безопасности Союзного государства планируют подготовить к утверждению на заседании Высшего госсовета Союзного государства в 2024 году, заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович."Проект концепции безопасности Союзного государства планируют подготовить к утверждению на заседании ВГС в 2024 году. Об этом в Москве заявил журналистам государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович", - передает Белта.

https://ria.ru/20230406/vstrecha-1863440452.html

белоруссия

москва

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в мире, белоруссия, александр вольфович, москва