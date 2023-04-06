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Проект Концепции безопасности СГ планируют утвердить в 2024 году - РИА Новости, 06.04.2023
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Союзное государство
 
14:45 06.04.2023 (обновлено: 15:21 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/kontseptsiya-1863490499.html
Проект Концепции безопасности СГ планируют утвердить в 2024 году
Проект Концепции безопасности СГ планируют утвердить в 2024 году - РИА Новости, 06.04.2023
Проект Концепции безопасности СГ планируют утвердить в 2024 году
Проект концепции безопасности Союзного государства планируют подготовить к утверждению на заседании Высшего госсовета Союзного государства в 2024 году, заявил... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T14:45
2023-04-06T15:21
союзное государство
в мире
белоруссия
александр вольфович
москва
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МИНСК, 6 апр - РИА Новости. Проект концепции безопасности Союзного государства планируют подготовить к утверждению на заседании Высшего госсовета Союзного государства в 2024 году, заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович."Проект концепции безопасности Союзного государства планируют подготовить к утверждению на заседании ВГС в 2024 году. Об этом в Москве заявил журналистам государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович", - передает Белта.
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в мире, белоруссия, александр вольфович, москва
Союзное государство, В мире, Белоруссия, Александр Вольфович, Москва
Проект Концепции безопасности СГ планируют утвердить в 2024 году

Вольфович сообщил, что проект Концепции безопасности СГ планируют утвердить в 2024 году

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МИНСК, 6 апр - РИА Новости. Проект концепции безопасности Союзного государства планируют подготовить к утверждению на заседании Высшего госсовета Союзного государства в 2024 году, заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.
"Проект концепции безопасности Союзного государства планируют подготовить к утверждению на заседании ВГС в 2024 году. Об этом в Москве заявил журналистам государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович", - передает Белта.
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Союзное государствоВ миреБелоруссияАлександр ВольфовичМосква
 
 
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