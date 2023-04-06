Американские конгрессмены совершают визит на Тайвань
Группа американских конгрессменов находится с визитом на Тайване
© SAM YEH / AFPБашня "Тайбэй 101", Тайвань
© SAM YEH / AFP
Башня "Тайбэй 101", Тайвань. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Группа американских конгрессменов под руководством главы комитета по иностранным делам палаты представителей Майкла Маккола находится на Тайване, сообщается на сайте комитета.
Визит начался еще в среду с посещения столицы Тайваня Тайбэя в тот момент, когда в Калифорнии спикер палаты представителей Кевин Маккарти принимал главу тайваньской администрации Цай Инвень.
В делегацию из восьми человек вошли представители как республиканской, так и демократической партии. В повестке визита встреча с представителями правительственных и деловых кругов острова для обсуждения "возможностей того, как США могут усилить экономические и оборонные отношения с Тайванем перед лицом растущего числа угроз в регионе".
Контакты представителей других стран с тайваньским руководством, как и сотрудничество особенно в оборонной сфере, вызывают резкую реакцию Пекина, считающего остров одной из своих провинций и требующего от мирового сообщества придерживаться политики "Одного Китая". Любые контакты с тайваньской администрацией Пекин рассматривает как вмешательство во внутренние дела Китая.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Нынешний визит в США Цай Инвэнь, который тайваньская администрация и Вашингтон назвали транзитной остановкой после визита в дружественные Тайбэю Гватемалу и Белиз, вызвала негодование Пекина. На фоне сообщений о встрече спикера палаты представителей США Кевина Маккарти с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь управление по безопасности на море китайской восточной провинции Фуцзянь сообщило, что Китай приступил к патрулированию в центральной и северной частях Тайваньского пролива. Появились сообщения из Тайбэя, что в одном районе с китайским авианосцем "Шаньдун" в акватории острова находится американский авианосец USS Nimitz. США традиционно назвали реакцию Пекина "чрезмерной".
Официальные отношения между материковым Китаем и островом Тайвань прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Остров оставался полноправным членом ООН в качестве Китайской республики до 1971, когда право быть официальным представителем Китая было предоставлено Пекину и представители Тайбэя покинули организацию.
Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились лишь в конце 1980-х годов, а с начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.