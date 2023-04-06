Рейтинг@Mail.ru
Американские конгрессмены совершают визит на Тайвань - РИА Новости, 06.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:49 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/kongressmeny-1863593332.html
Американские конгрессмены совершают визит на Тайвань
Американские конгрессмены совершают визит на Тайвань - РИА Новости, 06.04.2023
Американские конгрессмены совершают визит на Тайвань
Группа американских конгрессменов под руководством главы комитета по иностранным делам палаты представителей Майкла Маккола находится на Тайване, сообщается на... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T19:49
2023-04-06T19:49
в мире
тайвань
сша
китай
нэнси пелоси
цай инвэнь
кевин маккарти
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40848/08/408480859_0:237:7248:4313_1920x0_80_0_0_f83ee1f3cca55d11ca0603492b0d1286.jpg
ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Группа американских конгрессменов под руководством главы комитета по иностранным делам палаты представителей Майкла Маккола находится на Тайване, сообщается на сайте комитета. Визит начался еще в среду с посещения столицы Тайваня Тайбэя в тот момент, когда в Калифорнии спикер палаты представителей Кевин Маккарти принимал главу тайваньской администрации Цай Инвень. В делегацию из восьми человек вошли представители как республиканской, так и демократической партии. В повестке визита встреча с представителями правительственных и деловых кругов острова для обсуждения "возможностей того, как США могут усилить экономические и оборонные отношения с Тайванем перед лицом растущего числа угроз в регионе". Контакты представителей других стран с тайваньским руководством, как и сотрудничество особенно в оборонной сфере, вызывают резкую реакцию Пекина, считающего остров одной из своих провинций и требующего от мирового сообщества придерживаться политики "Одного Китая". Любые контакты с тайваньской администрацией Пекин рассматривает как вмешательство во внутренние дела Китая. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Нынешний визит в США Цай Инвэнь, который тайваньская администрация и Вашингтон назвали транзитной остановкой после визита в дружественные Тайбэю Гватемалу и Белиз, вызвала негодование Пекина. На фоне сообщений о встрече спикера палаты представителей США Кевина Маккарти с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь управление по безопасности на море китайской восточной провинции Фуцзянь сообщило, что Китай приступил к патрулированию в центральной и северной частях Тайваньского пролива. Появились сообщения из Тайбэя, что в одном районе с китайским авианосцем "Шаньдун" в акватории острова находится американский авианосец USS Nimitz. США традиционно назвали реакцию Пекина "чрезмерной". Официальные отношения между материковым Китаем и островом Тайвань прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Остров оставался полноправным членом ООН в качестве Китайской республики до 1971, когда право быть официальным представителем Китая было предоставлено Пекину и представители Тайбэя покинули организацию. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились лишь в конце 1980-х годов, а с начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230406/tayvan-1863365072.html
https://ria.ru/20230406/avianosets-1863391589.html
https://ria.ru/20230406/tayvan-1863354112.html
тайвань
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40848/08/408480859_425:0:6806:4786_1920x0_80_0_0_6d2d583e709275d0c75ff86cdd04883a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тайвань, сша, китай, нэнси пелоси, цай инвэнь, кевин маккарти, оон
В мире, Тайвань, США, Китай, Нэнси Пелоси, Цай Инвэнь, Кевин Маккарти, ООН
Американские конгрессмены совершают визит на Тайвань

Группа американских конгрессменов находится с визитом на Тайване

© SAM YEH / AFPБашня "Тайбэй 101", Тайвань
Башня Тайбэй 101, Тайвань
© SAM YEH / AFP
Башня "Тайбэй 101", Тайвань. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Группа американских конгрессменов под руководством главы комитета по иностранным делам палаты представителей Майкла Маккола находится на Тайване, сообщается на сайте комитета.
Визит начался еще в среду с посещения столицы Тайваня Тайбэя в тот момент, когда в Калифорнии спикер палаты представителей Кевин Маккарти принимал главу тайваньской администрации Цай Инвень.
Жители города Цзяи с флагом Тайваня - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Пекин призвал власти Тайваня не подталкивать остров к опасной грани войны
Вчера, 05:47
В делегацию из восьми человек вошли представители как республиканской, так и демократической партии. В повестке визита встреча с представителями правительственных и деловых кругов острова для обсуждения "возможностей того, как США могут усилить экономические и оборонные отношения с Тайванем перед лицом растущего числа угроз в регионе".
Контакты представителей других стран с тайваньским руководством, как и сотрудничество особенно в оборонной сфере, вызывают резкую реакцию Пекина, считающего остров одной из своих провинций и требующего от мирового сообщества придерживаться политики "Одного Китая". Любые контакты с тайваньской администрацией Пекин рассматривает как вмешательство во внутренние дела Китая.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Нынешний визит в США Цай Инвэнь, который тайваньская администрация и Вашингтон назвали транзитной остановкой после визита в дружественные Тайбэю Гватемалу и Белиз, вызвала негодование Пекина. На фоне сообщений о встрече спикера палаты представителей США Кевина Маккарти с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь управление по безопасности на море китайской восточной провинции Фуцзянь сообщило, что Китай приступил к патрулированию в центральной и северной частях Тайваньского пролива. Появились сообщения из Тайбэя, что в одном районе с китайским авианосцем "Шаньдун" в акватории острова находится американский авианосец USS Nimitz. США традиционно назвали реакцию Пекина "чрезмерной".
USS Nimitz
Американский авианосец заметили в одном районе с китайским, близ Тайваня
Вчера, 10:24
Официальные отношения между материковым Китаем и островом Тайвань прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Остров оставался полноправным членом ООН в качестве Китайской республики до 1971, когда право быть официальным представителем Китая было предоставлено Пекину и представители Тайбэя покинули организацию.
Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились лишь в конце 1980-х годов, а с начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Кевин Маккарти - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Спикер конгресса Маккарти высказался о поставках оружия Тайваню
Вчера, 00:32
 
В миреТайваньСШАКитайНэнси ПелосиЦай ИнвэньКевин МаккартиООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала