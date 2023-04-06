https://ria.ru/20230406/kongressmeny-1863593332.html

Американские конгрессмены совершают визит на Тайвань

Американские конгрессмены совершают визит на Тайвань - РИА Новости, 06.04.2023

Американские конгрессмены совершают визит на Тайвань

Группа американских конгрессменов под руководством главы комитета по иностранным делам палаты представителей Майкла Маккола находится на Тайване, сообщается на... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T19:49

2023-04-06T19:49

2023-04-06T19:49

в мире

тайвань

сша

китай

нэнси пелоси

цай инвэнь

кевин маккарти

оон

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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Группа американских конгрессменов под руководством главы комитета по иностранным делам палаты представителей Майкла Маккола находится на Тайване, сообщается на сайте комитета. Визит начался еще в среду с посещения столицы Тайваня Тайбэя в тот момент, когда в Калифорнии спикер палаты представителей Кевин Маккарти принимал главу тайваньской администрации Цай Инвень. В делегацию из восьми человек вошли представители как республиканской, так и демократической партии. В повестке визита встреча с представителями правительственных и деловых кругов острова для обсуждения "возможностей того, как США могут усилить экономические и оборонные отношения с Тайванем перед лицом растущего числа угроз в регионе". Контакты представителей других стран с тайваньским руководством, как и сотрудничество особенно в оборонной сфере, вызывают резкую реакцию Пекина, считающего остров одной из своих провинций и требующего от мирового сообщества придерживаться политики "Одного Китая". Любые контакты с тайваньской администрацией Пекин рассматривает как вмешательство во внутренние дела Китая. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Нынешний визит в США Цай Инвэнь, который тайваньская администрация и Вашингтон назвали транзитной остановкой после визита в дружественные Тайбэю Гватемалу и Белиз, вызвала негодование Пекина. На фоне сообщений о встрече спикера палаты представителей США Кевина Маккарти с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь управление по безопасности на море китайской восточной провинции Фуцзянь сообщило, что Китай приступил к патрулированию в центральной и северной частях Тайваньского пролива. Появились сообщения из Тайбэя, что в одном районе с китайским авианосцем "Шаньдун" в акватории острова находится американский авианосец USS Nimitz. США традиционно назвали реакцию Пекина "чрезмерной". Официальные отношения между материковым Китаем и островом Тайвань прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Остров оставался полноправным членом ООН в качестве Китайской республики до 1971, когда право быть официальным представителем Китая было предоставлено Пекину и представители Тайбэя покинули организацию. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились лишь в конце 1980-х годов, а с начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230406/tayvan-1863365072.html

https://ria.ru/20230406/avianosets-1863391589.html

https://ria.ru/20230406/tayvan-1863354112.html

тайвань

сша

китай

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в мире, тайвань, сша, китай, нэнси пелоси, цай инвэнь, кевин маккарти, оон