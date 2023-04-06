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МИД Ливана призвал оказать давление на Израиль, чтобы остановить эскалацию - РИА Новости, 06.04.2023
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18:56 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/konflikt-1863576195.html
МИД Ливана призвал оказать давление на Израиль, чтобы остановить эскалацию
МИД Ливана призвал оказать давление на Израиль, чтобы остановить эскалацию - РИА Новости, 06.04.2023
МИД Ливана призвал оказать давление на Израиль, чтобы остановить эскалацию
Ливан призывает международное сообщество оказать давление на Израиль с целью остановить эскалацию, говорится в заявлении МИД страны, копия которого имеется в... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T18:56
2023-04-06T18:56
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БЕЙРУТ, 6 апр - РИА Новости. Ливан призывает международное сообщество оказать давление на Израиль с целью остановить эскалацию, говорится в заявлении МИД страны, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости. "Ливан вновь подчеркивает уважение и соблюдение резолюции Совета безопасности ООН 1701 и стремление Ливана к спокойствию и стабильности на юге Ливана и призывает международное сообщество оказать давление на Израиль с целью остановить эскалацию", - сообщает ливанский МИД. Ранее в четверг израильские СМИ сообщили, что с территории Ливана были выпущены десятки ракет, нацеленных на приграничные населенные пункты и города северной и западной Галилеи на севере Израиля. По меньшей мере три человека пострадали в результате обстрела. Согласно заявлению пресс-службы армии Израиля (ЦАХАЛ), 34 ракеты были выпущены с территории Ливана по израильской территории ранее в четверг, из которых 25 ракет были перехвачены системой воздушной обороны. Очевидцы сообщили РИА Новости, что израильские самолеты совершают полеты над южными районами Ливана после обстрела населенного пункта под Тиром. Депутат ливанского парламента Касем Хашем заявил агентству, что ракеты по территории Израиля из Ливана, вероятнее всего, были запущены из палестинских лагерей.
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в мире, ливан, израиль
В мире, Ливан, Израиль
МИД Ливана призвал оказать давление на Израиль, чтобы остановить эскалацию

МИД Ливана призвал мировое сообщество воздействовать на Израиль для остановки эскалации

© РИА Новости / Михаил АлаеддинВид на Бейрут
Вид на Бейрут - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Вид на Бейрут. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 6 апр - РИА Новости. Ливан призывает международное сообщество оказать давление на Израиль с целью остановить эскалацию, говорится в заявлении МИД страны, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
"Ливан вновь подчеркивает уважение и соблюдение резолюции Совета безопасности ООН 1701 и стремление Ливана к спокойствию и стабильности на юге Ливана и призывает международное сообщество оказать давление на Израиль с целью остановить эскалацию", - сообщает ливанский МИД.
Ранее в четверг израильские СМИ сообщили, что с территории Ливана были выпущены десятки ракет, нацеленных на приграничные населенные пункты и города северной и западной Галилеи на севере Израиля. По меньшей мере три человека пострадали в результате обстрела. Согласно заявлению пресс-службы армии Израиля (ЦАХАЛ), 34 ракеты были выпущены с территории Ливана по израильской территории ранее в четверг, из которых 25 ракет были перехвачены системой воздушной обороны.
Очевидцы сообщили РИА Новости, что израильские самолеты совершают полеты над южными районами Ливана после обстрела населенного пункта под Тиром. Депутат ливанского парламента Касем Хашем заявил агентству, что ракеты по территории Израиля из Ливана, вероятнее всего, были запущены из палестинских лагерей.
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