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В Москве открывается ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№ - РИА Новости, 06.04.2023
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Культура
 
07:00 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/knigi-1863278126.html
В Москве открывается ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№
В Москве открывается ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№ - РИА Новости, 06.04.2023
В Москве открывается ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№
В Гостином дворе открывается Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№. Ее участниками стали 277 издательств, книготорговых компаний и... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T07:00
2023-04-06T07:00
культура
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В Гостином дворе открывается Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№. Ее участниками стали 277 издательств, книготорговых компаний и культурных институций. При входе посетителей будет ожидать коллективный стенд "Альянса независимых издателей и книгораспространителей": 48 участников представят редкие книги по гуманитарным и естественным наукам.Несколько блоков посвятят взаимодействию науки, литературы и искусства. Специалисты и художники расскажут о творчестве с участием искусственного интеллекта и в космосе, о взаимосвязи архитектуры, урбанистики и книги. Пройдут круглые столы на темы: "Дизайн и современное искусство", "Проектное образование в сфере дизайна", "Искусственный интеллект в креативных индустриях".Состоятся встречи с режиссерами, сценаристами, педагогами и историками кино. В 2022 году международная выставка-форум архитектуры и дизайна АРХ МОСКВА учредила новый конкурс – "Книжная премия". Гости ярмарки non/fictioN узнают, какие авторы вошли в ее шорт-лист.Особое внимание будет уделено детской и подростковой литературе: в секции Агентства креативных индустрий можно будет познакомиться с издательствами, предлагающими лучшие образцы современной отечественной литературы в различных жанрах. В первй день работы ярмарки пройдет дискуссия "Книги, в которые играем. Взаимосвязь литературы и видеоигровой индустрии".Антикварный раздел non/fictio№ объединит не только поклонников литературы, но и любителей музыки. Помимо винила, на ярмарке будут представлены коллекционные издания на CD, DVD, книги, винтажная и современная аппаратура, аксессуары и другая тематическая атрибутика.Международная ассоциация благотворительных фондов "МАМА" совместно с ярмаркой non/fictioN организует в Гостином дворе акцию по сбору книг для библиотек и учебных заведений региона. Для сдачи книг в помощь Донбассу нужно обратиться на информационную стойку организаторов в Атриуме Гостиного двора, при входе на основную экспозицию.
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7 495 645-6601
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москва, куда сходить , что посмотреть , что почитать, книги
Культура, Москва, куда сходить , что посмотреть , что почитать, Книги
В Москве открывается ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№

В Гостином дворе открывается Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМеждународная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction в московском Гостином дворе
Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction в московском Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В Гостином дворе открывается Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№. Ее участниками стали 277 издательств, книготорговых компаний и культурных институций.
При входе посетителей будет ожидать коллективный стенд "Альянса независимых издателей и книгораспространителей": 48 участников представят редкие книги по гуманитарным и естественным наукам.
Несколько блоков посвятят взаимодействию науки, литературы и искусства.
Специалисты и художники расскажут о творчестве с участием искусственного интеллекта и в космосе, о взаимосвязи архитектуры, урбанистики и книги.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПосетители на международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction
Посетители на международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Посетители на международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction
Пройдут круглые столы на темы: "Дизайн и современное искусство", "Проектное образование в сфере дизайна", "Искусственный интеллект в креативных индустриях".
Состоятся встречи с режиссерами, сценаристами, педагогами и историками кино.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПосетитель на международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction в московском Гостином дворе
Посетитель на международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction в московском Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Посетитель на международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction в московском Гостином дворе
В 2022 году международная выставка-форум архитектуры и дизайна АРХ МОСКВА учредила новый конкурс – "Книжная премия". Гости ярмарки non/fictioN узнают, какие авторы вошли в ее шорт-лист.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПосетители и участники международной ярмарки интеллектуальной литературы non/fiction в московском Гостином дворе
Посетители и участники международной ярмарки интеллектуальной литературы non/fiction в московском Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Посетители и участники международной ярмарки интеллектуальной литературы non/fiction в московском Гостином дворе
Особое внимание будет уделено детской и подростковой литературе: в секции Агентства креативных индустрий можно будет познакомиться с издательствами, предлагающими лучшие образцы современной отечественной литературы в различных жанрах. В первй день работы ярмарки пройдет дискуссия "Книги, в которые играем. Взаимосвязь литературы и видеоигровой индустрии".
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПосетители на международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction
Посетители на международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Посетители на международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction
Антикварный раздел non/fictio№ объединит не только поклонников литературы, но и любителей музыки. Помимо винила, на ярмарке будут представлены коллекционные издания на CD, DVD, книги, винтажная и современная аппаратура, аксессуары и другая тематическая атрибутика.
Международная ассоциация благотворительных фондов "МАМА" совместно с ярмаркой non/fictioN организует в Гостином дворе акцию по сбору книг для библиотек и учебных заведений региона.
Для сдачи книг в помощь Донбассу нужно обратиться на информационную стойку организаторов в Атриуме Гостиного двора, при входе на основную экспозицию.
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