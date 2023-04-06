https://ria.ru/20230406/kino-1863421195.html

Фильм по культовой игре Minecraft с Джейсоном Момоа выйдет в 2025 году

Фильм по культовой игре Minecraft с Джейсоном Момоа выйдет в 2025 году - РИА Новости, 06.04.2023

Фильм по культовой игре Minecraft с Джейсоном Момоа выйдет в 2025 году

Фильм по культовой игре Minecraft выйдет 4 апреля 2025 года, следует из публикации Deadline. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T19:38

2023-04-06T19:38

2023-04-06T22:07

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Фильм по культовой игре Minecraft выйдет 4 апреля 2025 года, следует из публикации Deadline. В проекте задействован Джейсон Момоа. Зрители знают его по роли Аквамена в супергероике DC, кхала Дрого в "Игре престолов" и Дункана Айдахо в "Дюне" Дени Вильнева. Режиссер — Джаред Хесс ("Зачинщики"). Лента по Minecraft была анонсирована еще в 2014 году. О кастинге Момоа объявили в апреле прошлого года, напоминает Collider. О сюжете известно мало. В синопсисе, представленном еще в 2019 году, упоминалась история о девочке-подростке и искателях приключений, которые попытаются спасти свой мир. Их противник — злобный Эндер-Дракон.

https://ria.ru/20230406/kino-1863401123.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, джейсон момоа, знаменитости, кино и сериалы