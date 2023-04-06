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Фильм по культовой игре Minecraft с Джейсоном Момоа выйдет в 2025 году - РИА Новости, 06.04.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:38 06.04.2023 (обновлено: 22:07 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/kino-1863421195.html
Фильм по культовой игре Minecraft с Джейсоном Момоа выйдет в 2025 году
Фильм по культовой игре Minecraft с Джейсоном Момоа выйдет в 2025 году - РИА Новости, 06.04.2023
Фильм по культовой игре Minecraft с Джейсоном Момоа выйдет в 2025 году
Фильм по культовой игре Minecraft выйдет 4 апреля 2025 года, следует из публикации Deadline. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T19:38
2023-04-06T22:07
культура
новости культуры
джейсон момоа
знаменитости
кино и сериалы
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Фильм по культовой игре Minecraft выйдет 4 апреля 2025 года, следует из публикации Deadline. В проекте задействован Джейсон Момоа. Зрители знают его по роли Аквамена в супергероике DC, кхала Дрого в "Игре престолов" и Дункана Айдахо в "Дюне" Дени Вильнева. Режиссер — Джаред Хесс ("Зачинщики"). Лента по Minecraft была анонсирована еще в 2014 году. О кастинге Момоа объявили в апреле прошлого года, напоминает Collider. О сюжете известно мало. В синопсисе, представленном еще в 2019 году, упоминалась история о девочке-подростке и искателях приключений, которые попытаются спасти свой мир. Их противник — злобный Эндер-Дракон.
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новости культуры, джейсон момоа, знаменитости, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Джейсон Момоа, Знаменитости, Кино и сериалы
Фильм по культовой игре Minecraft с Джейсоном Момоа выйдет в 2025 году

Фильм по культовой игре Minecraft с Джейсоном Момоа выйдет в апреле 2025 года

© AP Photo / Invision/Jordan StraussАктер Джейсон Момоа
Актер Джейсон Момоа - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Фильм по культовой игре Minecraft выйдет 4 апреля 2025 года, следует из публикации Deadline.
В проекте задействован Джейсон Момоа. Зрители знают его по роли Аквамена в супергероике DC, кхала Дрого в "Игре престолов" и Дункана Айдахо в "Дюне" Дени Вильнева.
Режиссер — Джаред Хесс ("Зачинщики").
Лента по Minecraft была анонсирована еще в 2014 году. О кастинге Момоа объявили в апреле прошлого года, напоминает Collider.
О сюжете известно мало. В синопсисе, представленном еще в 2019 году, упоминалась история о девочке-подростке и искателях приключений, которые попытаются спасти свой мир. Их противник — злобный Эндер-Дракон.
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