https://ria.ru/20230406/kharkovskaya-1863542804.html

В освобожденной части Харьковской области создали Управление внутренних дел

В освобожденной части Харьковской области создали Управление внутренних дел - РИА Новости, 06.04.2023

В освобожденной части Харьковской области создали Управление внутренних дел

Структуру Управления внутренних дел создали в освобожденной части Харьковской области, её сотрудники будут заниматься обеспечением правопорядка, сообщила в... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T17:27

2023-04-06T17:27

2023-04-06T17:27

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Структуру Управления внутренних дел создали в освобожденной части Харьковской области, её сотрудники будут заниматься обеспечением правопорядка, сообщила в Telegram-канале администрация региона. Около 29 населенных пунктов Харьковской области находятся под контролем российской армии, сообщал в конце марта глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев. Для информирования населения о своей деятельности УВД ВГА региона создало свой канал в Telegram.

https://ria.ru/20221220/odessa-1840012952.html

харьковская область

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, харьковская область