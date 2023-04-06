https://ria.ru/20230406/kharkovskaya-1863542804.html
В освобожденной части Харьковской области создали Управление внутренних дел
В освобожденной части Харьковской области создали Управление внутренних дел - РИА Новости, 06.04.2023
В освобожденной части Харьковской области создали Управление внутренних дел
Структуру Управления внутренних дел создали в освобожденной части Харьковской области, её сотрудники будут заниматься обеспечением правопорядка, сообщила в... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T17:27
2023-04-06T17:27
2023-04-06T17:27
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Структуру Управления внутренних дел создали в освобожденной части Харьковской области, её сотрудники будут заниматься обеспечением правопорядка, сообщила в Telegram-канале администрация региона. Около 29 населенных пунктов Харьковской области находятся под контролем российской армии, сообщал в конце марта глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев. Для информирования населения о своей деятельности УВД ВГА региона создало свой канал в Telegram.
https://ria.ru/20221220/odessa-1840012952.html
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область
В освобожденной части Харьковской области создали Управление внутренних дел
ВГА: Управление внутренних дел создали в освобожденной части Харьковской области