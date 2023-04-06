Рейтинг@Mail.ru
В освобожденной части Харьковской области создали Управление внутренних дел - РИА Новости, 06.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:27 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/kharkovskaya-1863542804.html
В освобожденной части Харьковской области создали Управление внутренних дел
В освобожденной части Харьковской области создали Управление внутренних дел - РИА Новости, 06.04.2023
В освобожденной части Харьковской области создали Управление внутренних дел
Структуру Управления внутренних дел создали в освобожденной части Харьковской области, её сотрудники будут заниматься обеспечением правопорядка, сообщила в... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T17:27
2023-04-06T17:27
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783554402_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_d555ec8707ceb167445298c836b4cf97.jpg
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Структуру Управления внутренних дел создали в освобожденной части Харьковской области, её сотрудники будут заниматься обеспечением правопорядка, сообщила в Telegram-канале администрация региона. Около 29 населенных пунктов Харьковской области находятся под контролем российской армии, сообщал в конце марта глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев. Для информирования населения о своей деятельности УВД ВГА региона создало свой канал в Telegram.
https://ria.ru/20221220/odessa-1840012952.html
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783554402_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_4c580711bb8e6da7866e6244758ddaa9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область
В освобожденной части Харьковской области создали Управление внутренних дел

ВГА: Управление внутренних дел создали в освобожденной части Харьковской области

© РИА НовостиСотрудник Росгвардии в зоне спецоперации
Сотрудник Росгвардии в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости
Сотрудник Росгвардии в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Структуру Управления внутренних дел создали в освобожденной части Харьковской области, её сотрудники будут заниматься обеспечением правопорядка, сообщила в Telegram-канале администрация региона.
Около 29 населенных пунктов Харьковской области находятся под контролем российской армии, сообщал в конце марта глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.
«
"По решению главы Военно-гражданской администрации Харьковской области Виталия Константиновича Ганчева, в целях защиты прав и свобод человека и гражданина в Харьковской области, обеспечения правопорядка и общественной безопасности создано Управление внутренних дел ВГА Харьковской области", - говорится в сообщении.
Для информирования населения о своей деятельности УВД ВГА региона создало свой канал в Telegram.
Одесса - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
В Крыму рассказали, когда Одесса и Харьков станут российскими
20 декабря 2022, 15:16
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала