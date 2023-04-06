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Несколько тысяч кинотеатров подключились за год к "Пушкинской карте" - РИА Новости, 06.04.2023
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Культура
 
13:47 06.04.2023
https://ria.ru/20230406/karta-1863451488.html
Несколько тысяч кинотеатров подключились за год к "Пушкинской карте"
Несколько тысяч кинотеатров подключились за год к "Пушкинской карте" - РИА Новости, 06.04.2023
Несколько тысяч кинотеатров подключились за год к "Пушкинской карте"
К "Пушкинской карте" подключились за год более двух тысяч кинотеатров, сообщается в Telegram-канале министерства культуры РФ. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T13:47
2023-04-06T13:47
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. К "Пушкинской карте" подключились за год более двух тысяч кинотеатров, сообщается в Telegram-канале министерства культуры РФ. "325 кинотеатров – участников программы в первые недели февраля 2022 года (запуск направления). По итогам 2022-го число возросло до 2000. В первом квартале 2023 года участниками программы стали уже 2124 кинотеатра", — говорится в посте.И уточняется, что "еженедельно к "Пушкинской карте" подключается в среднем семь кинотеатров". А ежемесячный прирост находится в пределах одного — двух процентов.
https://ria.ru/20230406/knigi-1863278126.html
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новости культуры, кино и сериалы
Новости культуры, Культура, Кино и сериалы
Несколько тысяч кинотеатров подключились за год к "Пушкинской карте"

К "Пушкинской карте" подключились за год более двух тысяч кинотеатров

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезентация, посвященная запуску культурной программы "Пушкинская карта"
Презентация, посвященная запуску культурной программы Пушкинская карта - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. К "Пушкинской карте" подключились за год более двух тысяч кинотеатров, сообщается в Telegram-канале министерства культуры РФ.
"325 кинотеатров – участников программы в первые недели февраля 2022 года (запуск направления). По итогам 2022-го число возросло до 2000. В первом квартале 2023 года участниками программы стали уже 2124 кинотеатра", — говорится в посте.
И уточняется, что "еженедельно к "Пушкинской карте" подключается в среднем семь кинотеатров". А ежемесячный прирост находится в пределах одного — двух процентов.
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