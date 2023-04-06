https://ria.ru/20230406/karta-1863451488.html

Несколько тысяч кинотеатров подключились за год к "Пушкинской карте"

Несколько тысяч кинотеатров подключились за год к "Пушкинской карте" - РИА Новости, 06.04.2023

Несколько тысяч кинотеатров подключились за год к "Пушкинской карте"

К "Пушкинской карте" подключились за год более двух тысяч кинотеатров, сообщается в Telegram-канале министерства культуры РФ. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T13:47

2023-04-06T13:47

2023-04-06T13:47

новости культуры

культура

кино и сериалы

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. К "Пушкинской карте" подключились за год более двух тысяч кинотеатров, сообщается в Telegram-канале министерства культуры РФ. "325 кинотеатров – участников программы в первые недели февраля 2022 года (запуск направления). По итогам 2022-го число возросло до 2000. В первом квартале 2023 года участниками программы стали уже 2124 кинотеатра", — говорится в посте.И уточняется, что "еженедельно к "Пушкинской карте" подключается в среднем семь кинотеатров". А ежемесячный прирост находится в пределах одного — двух процентов.

https://ria.ru/20230406/knigi-1863278126.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы