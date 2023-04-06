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Враги Израиля заплатят цену за каждый акт агрессии, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 06.04.2023
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22:31 06.04.2023 (обновлено: 22:49 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/israel-1863619116.html
Враги Израиля заплатят цену за каждый акт агрессии, заявил Нетаньяху
Враги Израиля заплатят цену за каждый акт агрессии, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 06.04.2023
Враги Израиля заплатят цену за каждый акт агрессии, заявил Нетаньяху
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в четверг вечером заявил, что враги еврейского государства заплатят цену за каждый акт агрессии против Израиля, добавив,... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T22:31
2023-04-06T22:49
израиль
в мире
иерусалим
биньямин нетаньяху
ливан
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 апр - РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в четверг вечером заявил, что враги еврейского государства заплатят цену за каждый акт агрессии против Израиля, добавив, что внутренние дебаты и разногласия не помешают этому."Наши враги не должны заблуждаться, что внутренние дебаты в Израиле не помешают нам действовать против них в любом месте и в любое время, когда это потребуется ... Мы все без исключения едины в этом. Мы будем бить наших врагов, и они заплатят цену за любой акт агрессии", - заявил Нетаньяху перед началом заседания военно-политического кабинета, на котором, как ожидается, будет выработан ответ на массированный ракетный обстрел севера Израиля со стороны Ливана.Премьер добавил, что Израиль не заинтересован в изменении статус-кво на Храмовой горе в Иерусалиме, где в последние несколько ночей происходили ожесточенные столкновения палестинцев с израильской полицией."Мы призываем к спокойствию и будем решительно действовать против экстремистов, которые прибегают к насилию", - подчеркнул Нетаньяху.
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израиль, в мире, иерусалим, биньямин нетаньяху, ливан
Израиль, В мире, Иерусалим, Биньямин Нетаньяху, Ливан
Враги Израиля заплатят цену за каждый акт агрессии, заявил Нетаньяху

Нетаньяху: враги Израиля заплатят цену за агрессию против еврейского государства

© AP Photo / Ariel SchalitОфицер израильской полиции в районе падения перехваченной ракеты, выпущенной с территории Ливана, в Шломи
Офицер израильской полиции в районе падения перехваченной ракеты, выпущенной с территории Ливана, в Шломи - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Офицер израильской полиции в районе падения перехваченной ракеты, выпущенной с территории Ливана, в Шломи
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 апр - РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в четверг вечером заявил, что враги еврейского государства заплатят цену за каждый акт агрессии против Израиля, добавив, что внутренние дебаты и разногласия не помешают этому.
"Наши враги не должны заблуждаться, что внутренние дебаты в Израиле не помешают нам действовать против них в любом месте и в любое время, когда это потребуется ... Мы все без исключения едины в этом. Мы будем бить наших врагов, и они заплатят цену за любой акт агрессии", - заявил Нетаньяху перед началом заседания военно-политического кабинета, на котором, как ожидается, будет выработан ответ на массированный ракетный обстрел севера Израиля со стороны Ливана.
Премьер добавил, что Израиль не заинтересован в изменении статус-кво на Храмовой горе в Иерусалиме, где в последние несколько ночей происходили ожесточенные столкновения палестинцев с израильской полицией.
"Мы призываем к спокойствию и будем решительно действовать против экстремистов, которые прибегают к насилию", - подчеркнул Нетаньяху.
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