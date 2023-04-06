https://ria.ru/20230406/investprognoz-1863517704.html

Аналитики ВТБ Мои Инвестиции представили инвестпрогноз на II квартал

Аналитики ВТБ Мои Инвестиции представили инвестпрогноз на II квартал - РИА Новости, 06.04.2023

Аналитики ВТБ Мои Инвестиции представили инвестпрогноз на II квартал

Диверсификация портфеля продолжает оставаться приоритетом в инвестиционном планировании в условиях сохранения повышенной неопределенности на рынках, говорится в РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T16:12

2023-04-06T16:12

2023-04-06T16:12

втб

экономика

россия

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Диверсификация портфеля продолжает оставаться приоритетом в инвестиционном планировании в условиях сохранения повышенной неопределенности на рынках, говорится в представленной аналитиками ВТБ Мои Инвестиции инвестстратегии на II квартал 2023 года."Среднегодовой курс рубля составит около 76 рублей за доллар, нефть марки Brent в среднем будет стоить 90 долларов за баррель, в течение года дисконт нефти марки Urals к Brent будет сокращаться, и ее среднегодовая стоимость составит 63 доллара за баррель. На конец 2023 года инфляция в России в базовых предпосылках может составить 6,5-7,0% в годовом выражении", — приводит мнение экспертов ВТБ Мои Инвестиции пресс-служба ВТБ.Инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Михеев считает, что устойчивость инфляции в США потребует от ФРС продолжать повышение ставки."В этих условиях ожидаем возврата доходностей казначейских облигаций США к росту и укрепления доллара. Наш прогноз по паре евро-доллар на 2023 год – 1,00 доллара за евро, в 2024 году – 1,07 доллара за евро. Полагаем, что к концу 2023 года курс рубля окажется в диапазоне 73-81 рубля за доллар, в базовом сценарии среднегодовой курс составит около 76 рублей за доллар", - прогнозирует Михеев.По его оценке, открытие экономики Китая даст до половины прироста спроса на нефть и приведет к ее дефициту на рынке. Средняя цена нефти Brent составит 90 долларов за баррель, средняя цена нефти Urals - 63 доллара за баррель. При этом дисконт Urals к Brent будет сокращаться в течение года.Что касается рынка российских акций, то аналитики сохраняют нейтральную оценку рынка на фоне геополитических рисков и ограниченного раскрытия информации."По нашим расчетам, совокупная доходность рынка российских акций составит 12% на горизонте 12 месяцев: прогноз по индексу Мосбиржи – 2576 пунктов, ожидаемая дивидендная доходность – 7,7%. Среди секторальных предпочтений выделяем банковский сектор (восстанавливается прибыль и выплачиваются дивиденды) и сектор ИТ (сохраняются высокие темпы роста)", - отмечает инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев.По его мнению, наблюдаемое ослабление рубля поддержит финансовые показатели экспортеров, чья доля в Индексе Мосбиржи составляет примерно 61%.Коэффициент дивидендных выплат в 2023 году составит около 44,8%, при этом есть возможность для возврата большего числа компаний к выплатам дивидендов, полагает эксперт.В целом, аналитики ВТБ Мои Инвестиции считают, что российская экономика прошла стрессовый период, сохранив финансовую и макроэкономическую стабильность. При этом на фоне продолжающейся адаптации к внешним ограничениям происходит структурная трансформация экономики.По итогам 2023 года эксперты прогнозируют околонулевое изменение реального ВВП. По их оценкам, годовая инфляция в апреле приблизится к 3%, тогда как к концу года прогнозируемый уровень инфляции - 6,5-7,0% в годовом выражении.

https://ria.ru/20230328/prilozhenie-1861282099.html

https://ria.ru/20220810/investkonsultatsii-1808713698.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, экономика, россия