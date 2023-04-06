https://ria.ru/20230406/integratsiya-1863514154.html
России и Белоруссии удалось многого добиться в интеграции, заявил Путин
России и Белоруссии удалось многого добиться в интеграции, заявил Путин - РИА Новости, 06.04.2023
России и Белоруссии удалось многого добиться в интеграции, заявил Путин
Россия и Белоруссия смогли многого добиться в интеграции, укрепилось сотрудничество двух стран и в оборонной сфере, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T16:03
2023-04-06T16:03
2023-04-06T16:14
союзное государство
россия
белоруссия
владимир путин
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россия и Белоруссия смогли многого добиться в интеграции, укрепилось сотрудничество двух стран и в оборонной сфере, сказал президент РФ Владимир Путин."Хотел бы подчеркнуть, наши страны объединяет традиционная дружба, общие культурные, духовные и нравственные ценности. Именно на этой основе мы вместе и строим Союзное государство. И нам уже удалось многого добиться. Отлажены обширные взаимовыгодные торгово-экономические связи, значительно укрепилось сотрудничество в оборонной, научно-технической, образовательной, культурной и других областях", - сказал Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.По его словам, в тесной координации правительства двух стран занимаются вопросами обеспечения макроэкономической стабильности, развивается взаимодействие в валютно-финансовой и кредитной-денежной сфере. "Сообща реализуются комплексные меры по минимизации ущерба от незаконных санкций, укрепляется кооперация с зарубежными государствами, которые хотят и работают с нами, и хотят продолжать это сотрудничество в будущем", - добавил президент РФ.
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россия, белоруссия, владимир путин
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Владимир Путин
России и Белоруссии удалось многого добиться в интеграции, заявил Путин
Путин: Россия и Белоруссия многого добились в интеграции, включая оборонную сферу
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россия и Белоруссия смогли многого добиться в интеграции, укрепилось сотрудничество двух стран и в оборонной сфере, сказал президент РФ Владимир Путин.
"Хотел бы подчеркнуть, наши страны объединяет традиционная дружба, общие культурные, духовные и нравственные ценности. Именно на этой основе мы вместе и строим Союзное государство. И нам уже удалось многого добиться. Отлажены обширные взаимовыгодные торгово-экономические связи, значительно укрепилось сотрудничество в оборонной, научно-технической, образовательной, культурной и других областях", - сказал Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.
По его словам, в тесной координации правительства двух стран занимаются вопросами обеспечения макроэкономической стабильности, развивается взаимодействие в валютно-финансовой и кредитной-денежной сфере. "Сообща реализуются комплексные меры по минимизации ущерба от незаконных санкций, укрепляется кооперация с зарубежными государствами, которые хотят и работают с нами, и хотят продолжать это сотрудничество в будущем", - добавил президент РФ.
Проект Концепции безопасности СГ планируют утвердить в 2024 году