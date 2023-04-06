https://ria.ru/20230406/ingushetiya-1863431026.html
Около 2,5 тысячи семей в Ингушетии получат продуктовую помощь в Рамадан
Около 2,5 тысячи семей в Ингушетии получат продуктовую помощь в Рамадан - РИА Новости, 06.04.2023
Около 2,5 тысячи семей в Ингушетии получат продуктовую помощь в Рамадан
Около 2,5 тысячи семей в Ингушетии получат продуктовую помощь во время священного для мусульман месяца Рамадан в рамках благотворительной акции, проводимой... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T12:20
2023-04-06T12:20
2023-04-06T12:20
республика ингушетия
общество
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
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НАЛЬЧИК, 6 апр – РИА Новости. Около 2,5 тысячи семей в Ингушетии получат продуктовую помощь во время священного для мусульман месяца Рамадан в рамках благотворительной акции, проводимой Национальным фондом развития республики, сообщает пресс-служба главы региона. У мусульман месяц Рамадан в этом году начался 23 марта. В этот период они обязаны воздерживаться от еды и питья от рассвета до заката, а также уделять время молитве и чтению Корана. "Более 15 тонн мяса от местных производителей и продуктовые наборы получат 2,5 тысячи малоимущих и многодетных семей республики в рамках благотворительной акции "Мехка сагIа", приуроченной к священному для мусульман месяцу поста Рамадан", - говорится в сообщении. Отмечается, что акция будет проходить с 15 по 18 апреля по инициативе главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова на средства Национального фонда развития республики. Представители органов власти, муниципалитетов, волонтеры и студенты передадут продуктовые наборы, в которые входят мясо, финики, сахар, подсолнечное масло, чай и мука, семьям погибших в ходе СВО, многодетным семьям, инвалидам, одиноким пожилым людям, семьям погибших правоохранителей и малоимущим. "Месяц Рамадан не только время для обязательного поста. В эти дни для каждого из нас есть прекрасная возможность для проявления милосердия и заботы о тех, кто нуждается в нашей помощи. Пусть все наши светлые помыслы и дела укрепляются в наших сердцах, чтобы в каждый дом праздник принес добро и процветание", - отметил Калиматов.
https://ria.ru/20230322/kompleksy-1859758232.html
https://ria.ru/20230323/kladbischa-1860165493.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, республика ингушетия, махмуд-али калиматов
Республика Ингушетия, Общество, Республика Ингушетия, Махмуд-Али Калиматов
Около 2,5 тысячи семей в Ингушетии получат продуктовую помощь в Рамадан
Около 2,5 тысячи семей в Ингушетии получат продуктовую помощь во время месяца Рамадан
НАЛЬЧИК, 6 апр – РИА Новости. Около 2,5 тысячи семей в Ингушетии получат продуктовую помощь во время священного для мусульман месяца Рамадан в рамках благотворительной акции, проводимой Национальным фондом развития республики, сообщает пресс-служба главы региона.
У мусульман месяц Рамадан в этом году начался 23 марта. В этот период они обязаны воздерживаться от еды и питья от рассвета до заката, а также уделять время молитве и чтению Корана.
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"Более 15 тонн мяса от местных производителей и продуктовые наборы получат 2,5 тысячи малоимущих и многодетных семей республики в рамках благотворительной акции "Мехка сагIа", приуроченной к священному для мусульман месяцу поста Рамадан", - говорится в сообщении.
Отмечается, что акция будет проходить с 15 по 18 апреля по инициативе главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова на средства Национального фонда развития республики.
Представители органов власти, муниципалитетов, волонтеры и студенты передадут продуктовые наборы, в которые входят мясо, финики, сахар, подсолнечное масло, чай и мука, семьям погибших в ходе СВО, многодетным семьям, инвалидам, одиноким пожилым людям, семьям погибших правоохранителей и малоимущим.
"Месяц Рамадан не только время для обязательного поста. В эти дни для каждого из нас есть прекрасная возможность для проявления милосердия и заботы о тех, кто нуждается в нашей помощи. Пусть все наши светлые помыслы и дела укрепляются в наших сердцах, чтобы в каждый дом праздник принес добро и процветание", - отметил Калиматов.
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