https://ria.ru/20230406/ingushetiya-1863431026.html

Около 2,5 тысячи семей в Ингушетии получат продуктовую помощь в Рамадан

Около 2,5 тысячи семей в Ингушетии получат продуктовую помощь в Рамадан - РИА Новости, 06.04.2023

Около 2,5 тысячи семей в Ингушетии получат продуктовую помощь в Рамадан

Около 2,5 тысячи семей в Ингушетии получат продуктовую помощь во время священного для мусульман месяца Рамадан в рамках благотворительной акции, проводимой... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T12:20

2023-04-06T12:20

2023-04-06T12:20

республика ингушетия

общество

республика ингушетия

махмуд-али калиматов

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НАЛЬЧИК, 6 апр – РИА Новости. Около 2,5 тысячи семей в Ингушетии получат продуктовую помощь во время священного для мусульман месяца Рамадан в рамках благотворительной акции, проводимой Национальным фондом развития республики, сообщает пресс-служба главы региона. У мусульман месяц Рамадан в этом году начался 23 марта. В этот период они обязаны воздерживаться от еды и питья от рассвета до заката, а также уделять время молитве и чтению Корана. "Более 15 тонн мяса от местных производителей и продуктовые наборы получат 2,5 тысячи малоимущих и многодетных семей республики в рамках благотворительной акции "Мехка сагIа", приуроченной к священному для мусульман месяцу поста Рамадан", - говорится в сообщении. Отмечается, что акция будет проходить с 15 по 18 апреля по инициативе главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова на средства Национального фонда развития республики. Представители органов власти, муниципалитетов, волонтеры и студенты передадут продуктовые наборы, в которые входят мясо, финики, сахар, подсолнечное масло, чай и мука, семьям погибших в ходе СВО, многодетным семьям, инвалидам, одиноким пожилым людям, семьям погибших правоохранителей и малоимущим. "Месяц Рамадан не только время для обязательного поста. В эти дни для каждого из нас есть прекрасная возможность для проявления милосердия и заботы о тех, кто нуждается в нашей помощи. Пусть все наши светлые помыслы и дела укрепляются в наших сердцах, чтобы в каждый дом праздник принес добро и процветание", - отметил Калиматов.

https://ria.ru/20230322/kompleksy-1859758232.html

https://ria.ru/20230323/kladbischa-1860165493.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, республика ингушетия, махмуд-али калиматов