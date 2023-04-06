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Госдума приняла закон о наказании за незаконный сбор краснокнижных грибов - РИА Новости, 06.04.2023
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14:29 06.04.2023 (обновлено: 22:53 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/griby-1863481134.html
Госдума приняла закон о наказании за незаконный сбор краснокнижных грибов
Госдума приняла закон о наказании за незаконный сбор краснокнижных грибов - РИА Новости, 06.04.2023
Госдума приняла закон о наказании за незаконный сбор краснокнижных грибов
Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект ЕР о введении уголовной ответственности за уничтожение ценных растений и грибов, в том числе... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T14:29
2023-04-06T22:53
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красная книга
природа
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект ЕР о введении уголовной ответственности за уничтожение ценных растений и грибов, в том числе краснокнижных.Документ внесли на рассмотрение еще в ноябре. Авторы инициативы — представители обеих палат от "Единой России" — предлагают унифицировать "подход к обеспечению уголовно-правовой защиты особо ценных диких животных, водных биологических ресурсов, а также объектов растительного мира", занесенных в российскую Красную книгу или охраняемых международными договорами. Составы преступлений устанавливаются по аналогии со статьей 258 УК ("Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных"). Максимальное наказание — лишение свободы на срок от шести до девяти лет со штрафом до миллиона рублей.
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общество, россия, госдума рф, единая россия, красная книга, природа
Общество, Россия, Госдума РФ, Единая Россия, Красная книга, природа
Госдума приняла закон о наказании за незаконный сбор краснокнижных грибов

Госдума приняла закон о лишении свободы за незаконный сбор краснокнижных грибов

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГрибы и ягоды в лесу на острове Койонсаари в Лахденпохском районе Карелии
Грибы и ягоды в лесу на острове Койонсаари в Лахденпохском районе Карелии - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Грибы и ягоды в лесу на острове Койонсаари в Лахденпохском районе Карелии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект ЕР о введении уголовной ответственности за уничтожение ценных растений и грибов, в том числе краснокнижных.
Документ внесли на рассмотрение еще в ноябре. Авторы инициативы — представители обеих палат от "Единой России" — предлагают унифицировать "подход к обеспечению уголовно-правовой защиты особо ценных диких животных, водных биологических ресурсов, а также объектов растительного мира", занесенных в российскую Красную книгу или охраняемых международными договорами.
Составы преступлений устанавливаются по аналогии со статьей 258 УК ("Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных").
Максимальное наказание — лишение свободы на срок от шести до девяти лет со штрафом до миллиона рублей.
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