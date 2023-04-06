https://ria.ru/20230406/griby-1863481134.html

Госдума приняла закон о наказании за незаконный сбор краснокнижных грибов

Госдума приняла закон о наказании за незаконный сбор краснокнижных грибов - РИА Новости, 06.04.2023

Госдума приняла закон о наказании за незаконный сбор краснокнижных грибов

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект ЕР о введении уголовной ответственности за уничтожение ценных растений и грибов, в том числе... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T14:29

2023-04-06T14:29

2023-04-06T22:53

общество

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госдума рф

единая россия

красная книга

природа

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект ЕР о введении уголовной ответственности за уничтожение ценных растений и грибов, в том числе краснокнижных.Документ внесли на рассмотрение еще в ноябре. Авторы инициативы — представители обеих палат от "Единой России" — предлагают унифицировать "подход к обеспечению уголовно-правовой защиты особо ценных диких животных, водных биологических ресурсов, а также объектов растительного мира", занесенных в российскую Красную книгу или охраняемых международными договорами. Составы преступлений устанавливаются по аналогии со статьей 258 УК ("Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных"). Максимальное наказание — лишение свободы на срок от шести до девяти лет со штрафом до миллиона рублей.

https://ria.ru/20230202/grib-1849030949.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, госдума рф, единая россия, красная книга, природа