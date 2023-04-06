https://ria.ru/20230406/gossovet-1863523367.html
Тема импортозамещения стояла на повестке госсовета СГ, заявили в Кремле
Тема импортозамещения стояла на повестке госсовета СГ, заявили в Кремле - РИА Новости, 06.04.2023
Тема импортозамещения стояла на повестке госсовета СГ, заявили в Кремле
Тема импортозамещения на повестке заседания Госсовета Союзного государства стояла очень высоко, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T16:27
2023-04-06T16:27
2023-04-06T17:02
политика
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Тема импортозамещения на повестке заседания Госсовета Союзного государства стояла очень высоко, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это высоко стояло в повестке дня, действительно. И (Владимир) Путин об этом говорил, и (Александр) Лукашенко это говорил. Мы идем по пути импортозамещения, причём здесь определенное сложение возможностей двух стран", - сказал Песков.По его словам, в частности, на заседании обсуждалась область микроэлектроники, где есть наработки."Многое еще предстоит сделать, но процесс идет хорошо", - добавил представитель Кремля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, дмитрий песков, россия
Политика, Дмитрий Песков, Россия
Тема импортозамещения стояла на повестке госсовета СГ, заявили в Кремле
Песков: тема импортозамещения высоко стояла на повестке госсовета Союзного государства
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Тема импортозамещения на повестке заседания Госсовета Союзного государства стояла очень высоко, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это высоко стояло в повестке дня, действительно. И (Владимир) Путин об этом говорил, и (Александр) Лукашенко это говорил. Мы идем по пути импортозамещения, причём здесь определенное сложение возможностей двух стран", - сказал Песков.
По его словам, в частности, на заседании обсуждалась область микроэлектроники, где есть наработки.
"Многое еще предстоит сделать, но процесс идет хорошо", - добавил представитель Кремля.
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