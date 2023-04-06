https://ria.ru/20230406/gossovet-1863523367.html

Тема импортозамещения стояла на повестке госсовета СГ, заявили в Кремле

Тема импортозамещения стояла на повестке госсовета СГ, заявили в Кремле - РИА Новости, 06.04.2023

Тема импортозамещения стояла на повестке госсовета СГ, заявили в Кремле

Тема импортозамещения на повестке заседания Госсовета Союзного государства стояла очень высоко, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T16:27

2023-04-06T16:27

2023-04-06T17:02

политика

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Тема импортозамещения на повестке заседания Госсовета Союзного государства стояла очень высоко, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это высоко стояло в повестке дня, действительно. И (Владимир) Путин об этом говорил, и (Александр) Лукашенко это говорил. Мы идем по пути импортозамещения, причём здесь определенное сложение возможностей двух стран", - сказал Песков.По его словам, в частности, на заседании обсуждалась область микроэлектроники, где есть наработки."Многое еще предстоит сделать, но процесс идет хорошо", - добавил представитель Кремля.

https://ria.ru/20230406/garantii-1863521415.html

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

политика, дмитрий песков, россия