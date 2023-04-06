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Тема импортозамещения стояла на повестке госсовета СГ, заявили в Кремле - РИА Новости, 06.04.2023
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16:27 06.04.2023 (обновлено: 17:02 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/gossovet-1863523367.html
Тема импортозамещения стояла на повестке госсовета СГ, заявили в Кремле
Тема импортозамещения стояла на повестке госсовета СГ, заявили в Кремле - РИА Новости, 06.04.2023
Тема импортозамещения стояла на повестке госсовета СГ, заявили в Кремле
Тема импортозамещения на повестке заседания Госсовета Союзного государства стояла очень высоко, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T16:27
2023-04-06T17:02
политика
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Тема импортозамещения на повестке заседания Госсовета Союзного государства стояла очень высоко, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это высоко стояло в повестке дня, действительно. И (Владимир) Путин об этом говорил, и (Александр) Лукашенко это говорил. Мы идем по пути импортозамещения, причём здесь определенное сложение возможностей двух стран", - сказал Песков.По его словам, в частности, на заседании обсуждалась область микроэлектроники, где есть наработки."Многое еще предстоит сделать, но процесс идет хорошо", - добавил представитель Кремля.
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политика, дмитрий песков, россия
Политика, Дмитрий Песков, Россия
Тема импортозамещения стояла на повестке госсовета СГ, заявили в Кремле

Песков: тема импортозамещения высоко стояла на повестке госсовета Союзного государства

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Тема импортозамещения на повестке заседания Госсовета Союзного государства стояла очень высоко, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это высоко стояло в повестке дня, действительно. И (Владимир) Путин об этом говорил, и (Александр) Лукашенко это говорил. Мы идем по пути импортозамещения, причём здесь определенное сложение возможностей двух стран", - сказал Песков.
По его словам, в частности, на заседании обсуждалась область микроэлектроники, где есть наработки.
"Многое еще предстоит сделать, но процесс идет хорошо", - добавил представитель Кремля.
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета СГ - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
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